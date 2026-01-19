המשטרה בספרד ממשיכה בחקירת אסון התנגשות הרכבות שהתרחש אתמול בלילה, שהביא למותם של 39 בני אדם ופציעתם של עשרות.

החקירה סביב אסון הרכבות בדרום ספרד מתמקדת בשעות אלו בכשל טכני חמור בתשתית או בציוד הנייד, כאשר טעות אנוש נשללה כמעט לחלוטין על ידי הרשויות, כך לפי דיווח ב'רויטרס'.

במרכז החקירה עומד מכתב אזהרה שנשלח כבר בחודש אוגוסט האחרון על ידי איגוד נהגי הרכבות, ובו התרעה מפורשת על בלאי קשה, מהמורות ותקלות חשמל חוזרות ונשנות בדיוק בקטע המסילה שבו אירעה התאונה הקטלנית.

​מנכ"ל חברת הרכבות הלאומית "רנפה", אלברו פרננדז הרדיה, הבהיר כי מהניתוח הראשוני עולה שהיה מרווח של 20 שניות בלבד מרגע ירידת הקרונות הראשונית מהפסים ועד להתנגשות הקטלנית.

לדבריו, פרק זמן זה קצר מכדי לאפשר למערכות הבלימה האוטומטיות לעצור את הרכבת המגיעה ממול. במקביל, שר התחבורה הספרדי כינה את נסיבות התאונה "מוזרות בצורה יוצאת דופן", שכן המסילה עברה שיפוץ יסודי בעלות של מאות מיליוני אירו רק לפני חודשים ספורים.

התאונה החלה כאשר רכבת ה"איריו", שהייתה בדרכה ממלאגה למדריד ועליה כ-300 נוסעים, נסעה במהירות של 110 קמ"ש בקטע מסילה ישר לחלוטין. מסיבה שנחקרת כעת – וככל הנראה נובעת מכשל מכני במכלול התחתון – שני הקרונות האחרונים של הרכבת סטו ממסלולם וירדו מהפסים.

​באותו רגע, בנתיב הנגדי, התקרבה רכבת ה"אלביה" במהירות של 205 קמ"ש.

​רכבת ה"אלביה" פגעה בעוצמה בקרונות שסטו או בשברים שנותרו על המסילה. כתוצאה מההתנגשות, שני הקרונות הראשונים של ה"אלביה", בהם שהו עשרות נוסעים, הועפו מהמסילה והתדרדרו במורד מדרון בגובה של כחמישה מטרים. כאמור, רוב הנפגעים וההרוגים באסון שהו בשני הקרונות הללו.

לפי דיווחים בספרד, עדי ראיה מסרו על נוסעים שעפו דרך החלונות מאות מטרים ברגע ההתנגשות.

​בדיקה ברישומי תקלות העבר מעלה כי מאז שנת 2022 דווחו לפחות עשרה מקרים של בעיות בתשתית באזור המדובר, בהן כשלי איתות ובעיות במערכת החשמל העילית.

מומחים להנדסת דרכים מעריכים כעת כי התאונה החלה בעקבות כשל במכלול התחתון של אחד הקרונות, שהוביל לירידה מהפסים בקטע מסילה ישר לחלוטין.

​כזכור, האסון אירע ביום ראשון בערב סמוך לעיירה אדמוז, כאשר שני קרונות אחרונים של רכבת "איריו" שנסעה לכיוון מדריד סטו ממסלולם.

רכבת "אלביה" שהגיעה מהכיוון הנגדי התנגשה בעוצמה בשברים, מה שהוביל להתדרדרות קרונותיה למדרון סמוך. בתאונה קיפחו את חייהם לפחות 39 בני אדם, בהם נהג הרכבת, ו-122 נוספים נפצעו בדרגות פציעה שונות.