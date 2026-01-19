החשוד בתקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי שוחרר; זו הטענה שלו

בית משפט השלום בתל אביב שחרר היום (שני) את החשוד בתקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי במסיבה פרטית בתל אביב. החשוד ישהה במעצר בית עד ליום שישי הקרוב.

לפי הדיווח בערוץ I24NEWS הסעיפים נגד החשוד הם של תגיפה הגורמת חבלה של ממש ותקיפה סתם. בפסק הדין נכתב בין היתר כי מדובר במקרה רגיש, וכי החשוד הוא בחור ששירת במילואים בתקופת המלחמה ושב ושירת גם לאחר שנפצע.

עוד כתב השופט: "הנתון עצמו של תקיפת אדם ששרד את השבי מכעיס ומקומם. אולם צריך לשים את הרגש בצד ולתת את הדעת לעובדות שהובאו בפניי. יש חשד סביר לתקיפה".

ינו דורון נוי ותמיר סננס, עורכי דינו של החשוד, מסרו בתגובה: "בשלב זה, לנוכח חקירת המשטרה המתנהלת בעניינו, אין באפשרותנו להתייחס לפרטי האירוע או לנסיבותיו. עם זאת, חשוב לציין כי מאז 7 באוקטובר, דיוויד שירת מעל 700 ימי מילואים ביחידה מובחרת בצה"ל, ואף נפצע בעזה במסגרת המאמצים לשחרור החטופים. אנו סמוכים ובטוחים כי בירור הדברים ייעשה באופן יסודי והוגן, וקוראים להימנע מהסקת מסקנות מוקדמות בטרם מיצוי החקירה".

בערוץ I24NEWS דווח על קרב גרסאות בין הצדדים. עורכי דינו של החשוד טענו בדיון על הארכת המעצר כי ברסלבסקי וחברו תקפו אותו קודם. אולם לפי הדיווח התיעוד ממצלמות האבטחה מצביע אחרת. כך או כך השופט כאמור שחרר את החשוד למעצר בית.

האירוע התרחש במוצאי שבת, כזכור, במסיבה פרטית בשדרות רוטשילד בתל אביב. שורד השבי ניסה להיכנס למסיבה יחד עם חבר וסורב. בהמשך ניסה החבר לברר פעם נוספת אם הם יכולים להיכנס. בפעם הזו הניסיון עלה ביוקר והשניים הותקפו.

לפי טענה של ברסלבסקי התוקף ידע כי מדובר בשורד שבי, והלה אף אמר לו כי "זה שאתה חטוף לא אומר שאתה יכול לדבר איך שאתה רוצה".

ברסלבסקי לפי הדיווח תיאר את האירוע: "פתאום יצאו שני בחורים מהמועדון, והתחיל ויכוח. הוא הגיע במטרה לריב והתחיל לצעוק. בהמשך הוא התחיל לתקוף את חבר שלי, ניסיתי להעיף לו את היד והוא נתן לי בוקס לפנים".

אמו של רום, תמי, התייחסה לאירוע וכתבה ברשת החברתית כי בטוחה שהמשטרה תטפל בנושא כראוי. האם כתבה: "אלו ששבו אלינו אמנם נראים כאילו הכל טוב אבל עוברים סערות מבפנים. אף אחד, אפילו לא אני או כל אדם אחר יכולים להבין מה עברו ומה עובר עליהם מלבדם, ואף אחד לא יכול אפילו לדמיין.

"הם בפוסט טראומה קשה וחשוב להיות יותר רגישים במילים, בביקורת ומעשים. לשים לב מה כותבים ברשתות, מה אומרים ברחוב. הם אנשים שעברו דברים שאי אפשר להבין וכרגע עושים מה שביכולתם כדי לחזור להרגיש כמו בני אדם. הלוואי וכולנו נשתקם כבר ונחזור לשגרה".