בעת שהציבור מזועזע וכואב את האסון הקשה במעון בירושלים, אנשים בזויים ונאלחים חוגגים את הטרגדיה הקשה ואף שפכו את קיאם ברשת, תוך מצהלות שמחה מחליאות | ראש האופוזיציה גינה: "מזועזע מהתגובות הקשות ברשתות על תינוקות בני חודשיים וארבעה חודשים. מוות של ילדים הוא נורא ושובר לב, אסור להכניס אותו לשום ויכוח פוליטי" (בארץ)
איך מזהים אלימות על שלל סוגיה וכיצד הרבנים מתייחסים היום למעשים שכאלה? • קצינת החקירות החרדית מבני ברק בריאיון מיוחד על אלימות במשפחה • וגם: הפסק המיוחד של הרב יצחק זילברשטיין שמתיר להתקשר למשטרה בשבת על אלימות (מגזין כיכר)
לפעמים אנשים סובלים בשקט ולא מוכנים לשתף אחרים בכאב ובסבל שהם עוברים. כן, זה קורה גם לאנשים שנראים כלפי חוץ הכי מוצלחים שיש | נשוא סיפורנו, הצליח לצאת מהמצב האישי הקשה לו, רק אחרי ששיתף את רעייתו | מרדכי רוט בסיפור עם מוסר השכל (חרדים)
בפגישה של הגביר עם המטפל מרדכי רוט, הוא סיפר לו: "אני אדם אמיד, אפילו מאוד. כסף זה הדבר האחרון שחסר לי, יש לי ברוך השם ילדים טובים ובריאות. רק המריבות שלי ושל אשתי גורמות למתח וחרדה אצלנו ואצל הילדים" | זו העיצה שקיבל (מגזין כיכר)
הסוף לאלימות המילולית: בית-משפט השלום באשדוד הטיל בימים האחרונים קנס כספי של 20 אלף שקלים על בעל עסק בעיר, בעקבות התבטאות בוטה שלו כלפי לקוחותיו: "האלימות המילולית שבאה לידי ביטוי גם בהטחת קללות קשות בזולת, היא חלק מאותה אווירת אלימות שיש להילחם בה, ויפה שעה אחת קודם"