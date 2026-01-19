דרמה בפרשת תקיפת שורד השבי רום ברסלבסקי: בעוד המשטרה חוקרת את נסיבות הקטטה מחוץ למועדון בתל אביב, חושף היום (שני) פרקליטו של ברסלבסקי, עו"ד אפרים דמרי, פרטים חדשים ומטלטלים בראיון לתוכנית האקטואליה ב-כיכר FM בהגשת אלי גוטהלף.

"יש הודעות מנסרין - היא התירה לו להיכנס" בניגוד לפרסומים קודמים לפיהם רום "ניסה להתפרץ" למסיבה הפרטית, עו"ד דמרי חושף חשיפה ראשונית: "רום נכנס בטעות, התנצל ויצא. נסרין קדרי זיהתה אותו, אמרה לו 'לא נורא, אתה מוזמן', ויש לנו אפילו הודעות ממנה שמאשרות לו להיכנס למסיבה. כשהוא בא לממש את ההזמנה שלה - הוא הותקף על ידי בן זוגה באלימות ברוטלית".

טראומה על טראומה לדברי דמרי, מצבו הנפשי של רום, ששרד שנתיים בגיהנום של חמאס, הידרדר קשות בעקבות התקיפה: "הוא נמצא בחרדות איומות. התקיפה הזו הציפה לו את הכל מחדש. הוא פונה למיון בשיבא ועובר 'הצפה טראומטית'. הוא פשוט מפחד שהתוקף יחזור אליו".

ביקורת על מערכת המשפט במהלך הראיון מתח דמרי ביקורת חריפה על החלטת בית המשפט לשחרר את החשוד, דוד זיתון, למעצר בית כבר בדיון הראשון: "זה דבר חריג מאוד בנוף המשפטי, בטח כשיש תיעוד ממצלמות האבטחה של 'מקדונלדס' הסמוך. אנחנו מצפים מהפרקליטות לערער על השחרור. לא ייתכן שאדם שנהג באלימות קשה כזו ישהה בבית".

דמרי אף התייחס לאמירה המקוממת שנאמרה לברסלבסקי במהלך האירוע: "התוקף אמר לו 'אז מה אם אתה שורד שבי?'. זו אמירה שמראה על אטימות לב בלתי נתפסת כלפי מי שעבר את התופת הגדולה ביותר".