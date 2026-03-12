זופניק בכיכר ( צילום: נתי שוחט - פלאש 90 | עריכה: ידידיה כהן )

חשיפת 'זופניק': אל אחד מהנופשים המאורגנים אליהם מגיע גביר חרדי מוכר שמפנק כל שנה את הנופשים על חשבונו, אמור להגיע השנה אדם שאוהב להתנהג באותו סגנון. יודעי דבר טוענים שהראשון היה מעדיף שהשני יישאר תקוע בארץ ולא יוכל להגיע אליהם ולייצר תחרות. 'זופניק' מבטיח לעקוב ולעדכן.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ חשיפת 'זופניק': בצל גל השמועות ששטף את הרשת אתמול וכשכולם חששו מה עלול להתרגש על מדינת ישראל, הגיע שר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן ל'מצודת דוד' בירושלים לאירוע שבע ברכות מצומצם. • מפורים ועד המלחמה | 'זופניק בכיכר' עם כל התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 05.03.26 המקובל הגאון הצדיק רבי יעקב עדס בציונו של הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל לרגל היארצייט.

עמוד ההוראה הגאון רבי יצחק זילברשטיין הגיע לנחם את מקורבו ונאמן ביתו הרב מרדכי פורגס היושב 'שבעה' על פטירת אמו מרת יפה פורגס ע"ה, ופירט את זכויותיה של הנפטרת הדגולה ע"ה.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בביקור חיזוק אצל לוחמי צה"ל שנפצעו במלחמת 'שאגת הארי' ומאושפזים בבית החולים 'הדסה', יחד עם פרופסור אלון פיקרסקי מנהל האגף הכירורגי בבית החולים.

המשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי מבקר חולים במחלקה התת קרקעית בבית החולים 'תל השומר', יחד עם העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון'.

מה הקשר בין שדכן לפוליטיקה? המגיש יוסי עבדו מסביר למה פתח את מפלגת הלא חשובים...

רגע לפני משדר המלחמה המיוחד של 'כיפות שחורות' תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי בהנחיות אחרונות לחברי הפאנל תא"ל (במיל') ראם עמינח, יהודה אהרוני מערוץ 14, סרן במיל' עו"ד יצחקי גליק ואיש התקשורת אלי דן.

מספר דקות לאחר מכן כבר תפסנו את חברי הפאנל תופסים את מקומם בשולחן באולפן מסביב למגיש יוסי סרגובסקי.

בעיצומה של המלחמה עם איראן תפס 'זופניק' ברחובות בני ברק את הפרשן החרדי ישראל כהן בנסיעה משותפת וחשאית עם טופז לוק יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

איש התקשורת דוד חכם, הזמר חיים ישראל ואיש העסקים איציק מלכא, במרחב מוגן מתמגנים מירי הטילים מאיראן.

שדרן הרדיו יהודה שוקרון שהתגייס למילואים, בתרגיל של פיקוד העורף בזמן המלחמה.

העיתונאי ידידיה אפשטיין ורעייתו אסתר, שנתקעו בחו"ל בעקבות המלחמה עם איראן, שיתפו ברשת: "מוסלמים ניסו לפרוץ לנו לחדר במלון - נאבקנו איתם, נעלנו את הדלת והזעקנו משטרה מקומית". ל'זופניק' נודע כי לאחר יממה הם חולצו בטיסה מיוחדת לארץ.

איש התקשורת שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה', חבק השבוע בהתרגשות דקדושה את הספר החדש 'הריבניצע'ר' לדמותו של הרבי הקדוש מריבניץ זצ"ל, שקברו במונסי שבארצות הברית ידוע כפועל ישועות, את הספר שיצא במהדורה מפוארת ערך קוק בעברית לאחר שנכתב במקור באנגלית.

הצלם שלומי כהן על המלחמה עם איראן: "התבטלו לי עשרות אירועים, נפלתי לדכדוך ולמצב רוח ירוד, זו תקופה לא פשוטה".

כוכב הרשת דודי קפלר שהגיע לתעד בזירת נפילת הטיל האיראני בשכונת רמת אלחנן בני ברק, עלה על מנוף יחד עם שלמה אלחרר סגן ראש העיר.

כוכב הרשת דודי קפלר על המלחמה עם איראן: "היומן ריק, אין עבודות, זה מלחיץ מאוד - במיוחד בן אדם כמוני".

כוכב הרשת שוקי סלומון ענה לו: "אלה הזמנים הכי טובים, זו מתנה בשבילנו - לחשוב ולפתח דברים מכלום, תנצלו את זה".

כוכב הרשת שוקי סלומון שאביו נפטר בפתאומיות לפני כארבעה חודשים שיתף: "בכל פעם שאני נוסע במחלף בן שמן - אני עוצר ומתפלל לעילוי נשמת אבא שלי שהתמוטט כאן, אני עדיין לא מעכל שהוא לא איתנו".

המוזיקאי יואלי דיקמן מתמגן בארון חימום באולמי 'כתר הרימון', בזמן אזעקה בשל שיגור טיל מאיראן.

( צילום: יצחק שגיא )

יו״ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ויהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות, בביקור אצל גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, המאושפז במצב קשה בבית החולים 'איכילוב' לאחר שנפצע קשה בפיגוע דקירה ברמת גן, לביקור התלווה פרופסור אלי שפרכר מנכ"ל בית החולים.

ח"כ משה גפני יו"ר 'דגל התורה', בסיור מקצועי במחלקות החירום ובמתחמים התת קרקעיים של בית החולים 'מעייני הישועה' בבני ברק, יחד עם המנכ"ל שלמה רוטשילד.

את חברי הכנסת יואב בן צור, משה אבוטבול, ינון אזולאי ומשה סולומון, ראינו דנים בהלכות פסח בבית הכנסת של משכן הכנסת.

ח"כ ינון אזולאי בעוד נאום מכונן במסגרת מליאת הכנסת שהתכנסה השבוע באולם ממוגן.

בנתיים תפסנו את ח"כ יצחק גולדקנופף באולם הממוגן כשמבט של סיפוק נסוך על פניו.

את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף, ראינו בתפקיד החזן בתפילת מנחה, במהלך סיור בזירת נפילת הטיל האיראני בבית שמש, יחד עם סגן ראש העיר חנוך דרנגר וראש לשכתו יחיאל גבריאלוב.

( צילום: עקיבא רוזנווסר )

ח"כ יעקב מרגי, בסיור במלונות המפונים בדרום בעקבות פגיעת טילים מאיראן, יחד עם ינון אהרוני מנכ"ל משרד הרווחה, ישראל בודיק מנהל מחוז דרום ואושרי אביכזר סגן ראש העיר באר שבע.

סגן שר התקשורת ח"כ ישראל אייכלר הגיע השבוע לסיור בשומרון יחד עם ראש המועצה יוסי דגן, במהלך הביקור נשמעה אזעקת צבע אדום, השניים נכנסו למרחב המוגן של ישיבת 'ברוכין' ולמדו תניא בחברותא.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ', מברך את בנו בניה, שעות לפני שנכנס לפעילות צבאית בלבנון, שם נפצע באורח קל.

והנה השר בצלאל סמוטריץ' מנשק את המזוזה בכניסה למסיבת העיתונאים בה הציג את מתווה הפיצויים למשק בעקבות המלחמה עם איראן וחיבאללה.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, בסיור מקצועי במחלקות החירום ובמתחמים התת קרקעיים של בית החולים 'מעייני הישועה', יחד עם המנכ"ל שלמה רוטשילד והסמנכ"ל יהושע יוסקוביץ.

נתן אלנתן יו"ר מטה התכנון הלאומי במשרד הפנים, רפי אלמליח מנהל מינהל התכנון במשרד הפנים ועודד פלוס יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה במחוז תל אביב, בסיור בזירה ברמת אלחנן בבני ברק בה נרשמה פגיעה מטילים איראניים, יחד עם חנוך זייברט ראש העיר, מנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר, שלמה אלחרר סגן ראש העיר, ישראל אירנשטיין מנכ"ל העירייה, חיים נוגלבלט מנהל אגף חירום וביטחון, אבי שטרן מנהל אגף ההנדסה, ניצן ברכן מהנדס העיר ואלוף משנה שרון מלול מפקד יחידת הקישור לרשות המקומית.

מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך שי קלדרון, מפקחת המחוז מירי גמליאלי והנהלת המחוז בדיון בלשכת ראש העיר בני ברק חנוך זיברט עם ראש מינהל חינוך בעירייה משה רוזנטל.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול ובכירי העירייה, בשמחת אירוסי בתו של יחיקם גמליאל מנהל מחלקת הנוער בעיר, עם יהודה אברהמי מישיבת 'רינה של תורה'.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים וחזי רז מנהל מינהל החירום במשרד הפנים, בסיור מקצועי בעיר רמת גן יחד עם ראש העיר כרמל שאמה הכהן ועו"ד מנחם דוד משנה בכיר לראש העיר.

הגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל והמקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בסוד שיח בחתונת מלחמה מצומצמת לבתו של איש העסקים דודו דהן.

הנגיד שמוליק הלפרין מציג לראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, את 'דף היומי משניות' מהמהדורה החדשה של 'עוז והדר'.

האדמו"ר רבי אברהם יהודיוף והגאון הרב יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב', בסוד שיח בחתונת מלחמה מצומצמת בתל אביב.

הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, בסידור חופה וקידושין בחופת נכדו של הגאון הרב יצחק כהן רב שכונת שמואל הנביא בירושלים, בן לחתנו הרב שמואל מלול מנהל מחלקת כשרות בבתי המלון בירושלים.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, מפקח על פינוי רבבות פתקי תפילה מאבני הכותל המערבי לגניזה.

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע ואחיו הרב ברוך דרעי, בסוד שיח עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים, ביציאה משמחת האירוסין לנכדתם המשותפת של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר.

הגאון הרב יחיאל בסיס שנבחר לרב העיר ראש העין, בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב יפת טיירי מזקני וגדולי רבני תימן.

הרב בנימין פחימה ראש מוסדות 'תורה וחסד' בבני ברק, משמש כסנדק בברית לנכדו בן לבנו יהודה פחימה סמנכ"ל הטכנולוגיה של רמי לוי.

במשרד לביטחון לאומי, ראינו השבוע מפגש דוברים מעניין - עומר דוסטרי דובר המשרד, אריאל אלחרר דובר השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, גונדר משנה זיוון פריידין דובר שב"ס וניצב משנה אריה דורון דובר המשטרה.

סגן אלוף במילואים יוסי לוי מנכ"ל עמותת 'נצח יהודה', חגג השבוע יום הולדת יחד עם חבריו במילואים במסגרת מבצע 'שאגת הארי'.

שובאל בן גביר, בנו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, סיים בהצלחה מסלול של 16 חודשים ביחידה מובחרת בצה"ל והפך ללוחם.

הצלם נועם אליהו מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי יו"ר 'מזור' והמנכ"ל נחום פראנק, בסיור במחלקות החירום ובמתחמים התת קרקעיים של בית החולים 'תל השומר', יחד עם הרב צבי פורת מרבני בית החולים וד"ר נעמה הלפרן קלמוביץ סגנית מנהל בית החולים.

בחמ"ל המלחמה של קופת חולים 'מכבי', ראינו השבוע את משה שלזינגר מנהל הדוברות והתקשורת למגזר החרדי ושמעון ברגמן סגן מנהל מרחב פתח תקווה, בפגישת עבודה.

איש החסד מאיר בלוך עם משקה משובח בחתונת בנו של העסקן זאב דייטש מעסקני צאנז בנתניה.

את ישראל חסיד דובר זק"א ת"א, ראינו נותן סקירה לראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד בזירת נפילת הטיל האיראני ביהוד.

רב הסלבס מרדכי חסידים העניק את ספרו 'גדולה שימושה' לזמר ששון שאולוב, במהלך צילומי קליפ בירושלים.

לאחר מכן הזמר ששון שאולוב אמר לרב הסלבס מרדכי חסידים שניצל בנס מפגיעת רסיס של טיל איראני בירושלים: "השם אוהב אותך, לעולם אתה לא תיפגע".

10 10 0:00 / 0:35

הזמר ליאם גולן הגיע השבוע לסיור בכותל המערבי יחד עם שמעון ברדי מקורבם של גדולי ישראל וסיפר: "אני מתפלל ומדבר הרבה עם הקדוש ברוך הוא, מניח תפילין ומתחזק בדת".

10 10 0:00 / 0:42

