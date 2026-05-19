כיכר השבת
בהצלחה בתפקיד החדש

העיתונאי החרדי שהתגייס ל'גלי צה"ל' מונה לכתב לענייני חרדים 

פרסום ראשון ב'כיכר השבת': לאחר שהתגייס לצה"ל, העיתונאי מרדכי הלפרין מונה לכתב לענייני חרדים בתחנת הרדיו גלי צה"ל.

הלפרין יחליף בתפקידו את העיתונאי דניאל גרובייס שמסיים את תפקידו בתחנה.

כזכור, לפני כעשרה חודשים הלפרין התגייס לצה"ל וכתב: "עליתי היום על מדים ואני מתרגש ושמח לקראת שירות חובה בצה"ל. תודה לכל מי שהיו בעזרי בדרך עד הלום ושלא אכשל. שאזכה לעשות קידוש השם".

קודם גיוסו לצה"ל שימש הלפרין ככתב פוליטי ברדיו 'קול חי' ופאנליסט ב'ערוץ 14'.

יצוין, כי הלפרין אינו החרדי הראשון שהתקבל לתחנת הרדיו היוקרתית, כאשר בשנים האחרונות, ישנם לא מעט אנשי תקשורת חרדים ששירתו ומשרתים בתחנה הנחשבת לבית ספר לעיתונות.

העיתונאי דניאל גרובייס כתב: "מסיים היום את תפקידי ככתב לענייני חרדים ודתות בגל"צ, מודה על ההזדמנות לסקר את הציבור החרדי באחת התקופות המורכבות ביותר, לעסוק בסוגיות דת ומדינה, להביא את קולות החיילים החרדים ולחתור בכל יום לעיתונות בלתי מתפשרת, זו רק ההתחלה, צפו להפתעות".

