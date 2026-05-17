"בריונות אנטי-ליברלית"

גברים הודיעו שיבואו לאירוע נשים: היוצרת החרדית מגיבה לאיומים

היוצרת החרדית טלי אברהמי מגיבה לקריאות למחות נגד הקרנת סרטה, המיועד לנשים בלבד | "שוויון אמיתי לא אומר שכולן חייבות לחיות אותו דבר”, הדגישה (ברנז'ה)

על רקע סערה שהתעוררה סביב אירוע נשים שייערך הערב בהרצליה, יוצרת הקולנוע החרדית טלי אברהמי תקפה את הקריאות להגיע למקום כדי למחות נגד קיומו כאירוע לנשים בלבד, ואמרה כי מדובר ב“בריונות אנטי-ליברלית”.

האירוע, שבמסגרתו יוקרן סרטה החדש של אברהמי, צפוי להתקיים בסינמטק בהרצליה. הסערה החלה לאחר שהפעיל הקיצוני נאור נרקיס פרסם כי רכש כרטיסים יחד עם חברים נוספים במטרה להגיע לאירוע, במחאה על מה שהגדיר “הפרדה מגדרית”.

נרקיס כתב כי “לא ייתכן שבשם הפלורליזם נאפשר מדיניות חשוכה של הפרדה מגדרית”.

בתגובה אמרה אברהמי כי מדובר ב“ערב תרבות לנשים שרוצות ליהנות במרחב שנעים להן”. היא הוסיפה כי הגעה מכוונת כדי “להתסיס או להרוס לנשים ערב שהן חיכו לו” היא פגיעה בנשים עצמן.

לדבריה, “אם אישה רוצה להיות בערב נשי בלבד זו זכותה המלאה. שוויון אמיתי לא אומר שכולן חייבות לחיות אותו דבר”. יחד עם זאת, אברהמי הבהירה כי למרות הקריאות ברשת, האירוע יתקיים כמתוכנן.

לא חסר להם סרט, רק פרובוקציות. אבל כנראה שעשית משהו טוב עם הרבה קדושה אז יש גם ס״א תהיה חזקה הכל יעבור בשלום ובהצלחה בע״ה!
אשת חיל אמיתית
1
האמת אם זה היה אפשרי הלכתית יש להם הרבה מה ללמוד ממך... התכנים שלך ערכיים ברמה. אל תפחדי מהאיומים שלהם, לא יעלה בידם בעז"ה.
טלי הנהדרת

