גברים הודיעו שיבואו לאירוע נשים: היוצרת החרדית מגיבה לאיומים

על רקע סערה שהתעוררה סביב אירוע נשים שייערך הערב בהרצליה, יוצרת הקולנוע החרדית טלי אברהמי תקפה את הקריאות להגיע למקום כדי למחות נגד קיומו כאירוע לנשים בלבד, ואמרה כי מדובר ב“בריונות אנטי-ליברלית”.

האירוע, שבמסגרתו יוקרן סרטה החדש של אברהמי, צפוי להתקיים בסינמטק בהרצליה. הסערה החלה לאחר שהפעיל הקיצוני נאור נרקיס פרסם כי רכש כרטיסים יחד עם חברים נוספים במטרה להגיע לאירוע, במחאה על מה שהגדיר “הפרדה מגדרית”.

נרקיס כתב כי “לא ייתכן שבשם הפלורליזם נאפשר מדיניות חשוכה של הפרדה מגדרית”.

בתגובה אמרה אברהמי כי מדובר ב“ערב תרבות לנשים שרוצות ליהנות במרחב שנעים להן”. היא הוסיפה כי הגעה מכוונת כדי “להתסיס או להרוס לנשים ערב שהן חיכו לו” היא פגיעה בנשים עצמן.

לדבריה, “אם אישה רוצה להיות בערב נשי בלבד זו זכותה המלאה. שוויון אמיתי לא אומר שכולן חייבות לחיות אותו דבר”. יחד עם זאת, אברהמי הבהירה כי למרות הקריאות ברשת, האירוע יתקיים כמתוכנן.