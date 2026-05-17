שמחה כפולה נרשמה בסוף השבוע במושב צפריה, כאשר השף המוכר ואיש יחסי הציבור ליאור מיכאל חגג יום הולדת 30 לצד הכנסת ספר תורה באירוע יוקרתי שנערך בווילה פרטית.

מיכאל, המוכר לציבור הרחב מפעילותו בתחום הקולינריה והתקשורת, ארגן אירוע מפואר שכלל את שתי השמחות במעמד אחד. לאירוע הגיעו אישי ציבור, אנשי עסקים וזמרים שהשתתפו בריקודים ובשמחה.

ליאור מיכאל ידוע בציבור החרדי והדתי בזכות פעילותו המגוונת. בעבר הוא התראיין ל'כיכר השבת' והשתתף באירועים שונים, ביניהם חגיגת המימונה באולפני 'כיכר השבת' שם שימש כמגיש, וכן ביקור באומן בראש השנה שם שיתף בחוויותיו מהמקום הקדוש.

מעמדי הכנסת ספר תורה נחשבים לאחד מרגעי השיא בחיי הקהילה, ומשלבים בתוכם שמחה רוחנית עם חגיגה קהילתית. השילוב עם יום ההולדת ה-30 של מיכאל הפך את האירוע למיוחד במינו.

הווילה היוקרתית במושב צפריה שימשה כמסגרת מושלמת לאירוע, והאורחים נהנו מאווירה חגיגית ומרגשת. הזמרים שהגיעו לכבד את השמחה הוסיפו לאווירה המיוחדת של הערב.