"גם אם תיעצר החקיקה - לא ניכנס לחדר כשהוועדה לבחירת שופטים לא מונחת על שולחן הדיונים - זה הכל או כלום", אמר היום גנץ בנוגע לפשרה שהושגה בקואליציה | לפיד: "אם החוק הזה עובר, ישראל מפסיקה להיות מדינה דמוקרטית" (חדשות)
איש יחסי הציבור אביאל נחום הודיע בשידור חי ב"קול ברמה" כי החליט לעזוב את תחום יחסי הציבור, אולם המראיין, עמירם בן לולו, בטוח שמדובר בכלל במתיחה. מה האמת? דיברנו עם אביאל שטוען: זו החלטה אמיתית, מרגיש מיצוי בתחום (ברנז'ה)
לאחר שנתיים וחצי בתפקיד הנחשב, איש התקשורת אבי יוספי פורש בימים אלו מתפקידו כדובר ארגון המתנדבים 'איחוד הצלה'. ל"כיכר השבת, נודע כי יוספי פורש לטובת משרד יחסי ציבור חדש שהקים. בשיחה עם "כיכר השבת", אומר אבי יוספי: "אני חותם פרק של שנתיים וחצי נהדרות של עבודה שוטפת מול כל כלי התקשורת בישראל", והוא לא שוכח להודות גם להנהלת הארגון, שבימים אלו אמורים לקבל הכרעה על זהות המחליף. פרסום ראשון
נחום בנדיקט - יועץ אסטרטגי ויחצן ידוע, ובינה פלדשטיין - עד לא מזמן מנהלת המגזר החרדי ב"טריו" פתחו בשותפות משרד לייעוץ אסטרטגי, ליחסי ציבור, לשיווק ולפרסום. בימים אלה דווח רשמית על פתיחתה של חברת "פידבק", חברה חדשה שאינה דומה לאף חברה קיימת בשל מחלקות ייחודיות שיהיו בה