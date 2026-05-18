בני הזוג בהכנת הכתובה אצל הראשון לציון

הזמר אושר כהן והידוענית עדן פינס, התחתנו אמש (ראשון) כדת משה וישראל, באירוע יוקרתי שנערך באולמי 'גבריאל' בנס ציונה, בהשתתפות אנשי עסקים וידוענים.

בסידור חופה וקידושין כובד הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף שהיה גם עד בחופה יחד עם עוזרו הרב חיים טריקי. בברכות כובדו: הרב יהודה אבוחצירא, הרב יצחק אבוחצירא, רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

לפני מספר שבועות, הופצו פרסומים ברשת על כך שאושר כהן ועדן פינס אינם יכולים להתחתן כדת משה וישראל בשל סוגיה הלכתית.

בעקבות כך, משרד הדתות פרסם הודעה חריגה בה נכתב: "המשרד לשירותי דת מבהיר כי בניגוד לפרסומים שלא ניתן לחתן את בני הזוג עדן פינס ואושר כהן, נדגיש שהנושא נידון בפני כבוד הרב הראשי לתל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר הרב זבדיה כהן שהתיר לבני הזוג להינשא כדת משה וישראל, המשרד לשירותי דת מאחל לבני הזוג שיזכו להקים בית נאמן בישראל".

ל'כיכר השבת' נודע כי מי שליווה את בני הזוג בתהליך תיק הנישואין היה הגאון הרב אברהם אוחנה ראש מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה.