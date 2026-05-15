"הכותל לא של השופטים": הראשון לציון הגר"ד יוסף נגד בג"ץ

הגר"ד יוסף בנאום לוחמני

בתוך שלל קולות השמחה של יום ירושלים בישיבת "מרכז הרב", נשא הראשון לציון והרב הראשי לישראל, הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, נאום לוחמני וחריף שעורר סערה. מול מאות תלמידים ואישי ציבור, בחר הרב להסיר את הכפפות ולצאת במתקפה חסרת תקדים נגד בית המשפט העליון, בטענה להתערבות בוטה בקדושת הכותל המערבי וזלזול מופגן במעמד הרבנות הראשית.

במרכז נאומו הדרמטי, חשף הראשון לציון כי הרבנות הגישה פסק הלכה מפורט לבית המשפט העליון בנוגע לקדושת הכותל, אך נתקלה בחומת שתיקה. "הגשנו פסק הלכה אך אין תגובה. הם פשוט מזלזלים בהלכה וברבנות", קרא הרב בכאב. לדבריו, השופטים פועלים מתוך תפיסה שהם הריבון הבלעדי על המקומות הקדושים, תוך דחיקת סמכותם של גדולי ישראל.

בין עוצמה צבאית לחוסן רוחני

בעוד הישיבה ציינה את עוצמתה האסטרטגית של ישראל לאחר מבצעי "עם כלביא" ו"שאגת הארי" נגד איראן, ביקש הראשון לציון להזכיר כי העוצמה הלאומית חייבת להישען על יסודות ההלכה. לדבריו, זלזול ברבנות ובמסורת ישראל מהווה פגיעה בחוסן האמיתי של העיר שחוברה לה יחדיו.

הנאום מצטרף לשורה של התבטאויות חריפות של הראשון לציון בחודשים האחרונים, בהן הזהיר מפני החלטות פוליטיות שונות. כך למשל, במהלך השנה האחרונה הזהיר הגר"ד יוסף שוב ושוב מפני הסתמכות יתרה על הבטחות פוליטיות בנושא חוק הגיוס, והתבטא בחריפות: "למה אתם מאמינים לביבי?"

מסר לציבור הרחב

בשבועות האחרונים פנה הראשון לציון גם בקריאות חיוביות לציבור הרחב. לאחרונה קרא לראש הממשלה ולנשיא המדינה להצטרף להכרזת טראמפ על שמירת השבת, בהזדמנות היסטורית לחיזוק שמירת השבת בישראל ובתפוצות.

הנאום ביום ירושלים משקף את המתח המתמשך בין מערכת המשפט לבין הרבנות הראשית, כאשר שאלת הסמכות על המקומות הקדושים ממשיכה לעורר מחלוקות עזות. הראשון לציון הבהיר כי לא יעמוד מנגד בעת שההלכה והמסורת מוקעות, והדברים מהדהדים בעולם התורה והחסידות.