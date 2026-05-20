חשיפת 'זופניק': לא רק אתם הופתעתם מהתפטרותו של ח"כ משה ארבל מהכנסת, גם בתנועת ש"ס קיבלו את הצעד בהפתעה גמורה.

מאחורי הקלעים של פאנל 'כיפות שחורות' תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי עם המפיק אשר רוט, יועץ התקשורת ארי המניק וצוריאל קריספל.

האדמו"ר מפינסק קרלין מגיע להילולת 'שמואל הנביא' באישון לילה.

הגאון רבי יגאל רוזן ראש ישיבת 'אור ישראל', מתקבל בשירה במעמד סיום מסכת בישיבת 'קרבנו' שבראשות מזכה הרבים הגאון הרב רפאל זר.

ראש הישיבה הגאון רבי ראובן אלבז ראש מוסדות 'אור החיים' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס והרה"צ רבי נחמיה אלתר בנו של האדמו"ר מגור, בסוד שיח בכותל המערבי.

הגאון הרב יעקב יגן, בסוד שיח עם ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סאלים ראש ישיבת 'מאור התורה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

כאחד השלוחים: אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן מניח תפילין לנער בר מצווה באוהל ציונו של הרבי מליובאוויטש.

הפוסק הגאון רבי גדעון בן משה נצפה במסע חיזוק בלוס אנג'לס שם נועד עם הרב אליהו נתנאלי ועם רבני הקהילות בפניהם מסר שיחות חיזוק לקראת חג השבועות.

'זופניק' שהיה צריך קצת חיזוק לקראת חג מתן תורה, לא פספס את המעמד הענק של ארגון 'התקבצו' שנערך בבנייני האומה בירושלים, בהשתתפות אלפי תלמידי הישיבות התיכוניות החרדיות. במהלך האירוע נערכו כ-650 סיומי מסכתות שנלמדו במסגרת פעילות הארגון.

עם כניסתו למעמד, תפס 'זופניק' את נשיא 'התקבצו', הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו, בשיחה עם רבני הישיבות התיכוניות החרדיות - הרב עקיבא המניק, ראש ישיבת 'חיי עולם', והרב דוד ויזל, מנהל ישיבת 'חדוות התורה'.

רגע אחרי שנערכו הסיומים, כשאלפי המשתתפים נעמדו על רגליהם לכבודה של תורה ופרצו בריקוד, 'זופניק' תפס את השר יצחק וסרלאוף, המשנה לראש עיריית ירושלים אריה קינג והמשנה לראש עיריית בית שמש מוטי לייטנר, נסחפים בריקוד יחד עם רבני הישיבות והבחורים.

יועץ התקשורת מני חדד נצפה שקוע בעבודה מהנייד על העץ בנמל תל אביב, בין פגישה לפגישה.

דיברו על החנינה לנתניהו? יועץ התקשורת יהודה כהן, נצפה בשיח מרתק עם הנשיא יצחק הרצוג. 'זופניק' מת לדעת על איזה שיתוף פעולה הם סיכמו ביניהם.

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בניחום אבלים אצל איש התקשורת יעקב ברדוגו, היושב שבעה על פטירת אמו ע"ה, מהצד נראה שר התרבות והספורט מיקי זוהר.

את הזמר ליפא שמלצר ראינו עם המלך צ'ארלס השלישי שהגיע לביקור בשכונה החרדית גולדרס גרין בלונדון, על רקע גל האנטישמיות שפקד את בריטניה בחודשים האחרונים.

הזמר משה דוויק ובנו מתברכים מהגאון הרב יצחק דוד גרוסמן רב העיר מגדל העמק וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

הזמר יניב בן משיח מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "אתה עושה קידוש השם גדול שאתה מופיע בקיסריה בהפרדה מלאה".

הקלידן עמי כהן, מתברך מהגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק, לאחר אירוע פרטי.

הזמר איציק וינגרטן נצפה בתפילה בציונו של רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

את הרב המזמר דוד טימסית ראינו בסוד שיח עם הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, באישון לילה לאחר אירוע בנס ציונה.

המפיקים מעוז עבדי ויהודה גבאי, נצפו בפגישת עבודה עם איש העסקים בנימין עמר בצרפת.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וח"כ אוריאל בוסו, בביקור חולים אצל המקובל הצדיק הגאון הרב דב קוק המאושפז בבית החולים 'פוריה' בטבריה, יחד עם מנהל בית החולים פרופסור נועם יהודאי, ד"ר משה מתן מנהל מחלקת טיפול נמרץ, יוסי אוקנין סגן וממלא מקום ראש העיר, יוסף חיים בראנס חבר מועצת העיר ודוד נומה מנהל השלוחה החרדית ברשת המתנ"סים בעיר.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בחיבוק חם עם הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', במהלך אירוע פרטי בירושלים, מהצד נראה מיכאל בן אבו עוזרו של הרב.

ח"כ אורי מקלב נצפה בניחום אבלים אצל איש התקשורת יעקב ברדוגו.

את ארז מלול שחזר לכהן כחבר כנסת במקומו של ח"כ משה ארבל שפרש לאחר 7 שנים מהפוליטיקה, ראינו בתפילה בבית הכנסת של הכנסת.

והנה ח"כ ארז מלול אחרי שהושבע שוב לכהן כחבר כנסת, זוכה לברכות מחברי הכנסת מכל קצות הקשת הפוליטית.

'זופניק' שביקר בכנסת לרגל ההצבעה על החוק לפיזור הכנסת תפס את ח"כ יעקב אשר בסוד שיח עם ח"כ עודד פורר מ'ישראל ביתנו' בעוד ח"כ אורי מקלב נצפה בסוד שיח מעמיק עם ח"כ פנינה תמנו-שטה, כשיו"ר הסיעה שלה ח"כ בני גנץ יושב ושקוע בענייניו.

את ח"כ יעקב מרגי ראינו כשהוא מנהל את ישיבת המליאה בפנים חתומות.

והנה השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מנצל את הזמן לשיחה עם ח"כ יצחק גולדקנופף.

רב הסלבס מרדכי חסידים עם חברי הכנסת יעקב אשר ומשה אבוטבול, בוועדת הכלכלה של הכנסת שהתכנסה לדיון דחוף בנושא פערי האכיפה נגד פגיעות כלי רכב חשמליים קלים. כזכור, אביו של רב הסלבס נפצע לפני כשנה בתאונת דרכים לאחר שרוכב אופניים חשמליים התנגש בו בעוצמה.

ח"כ משה אבוטבול ומוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', בלחיצת יד בחנוכת ישיבת 'דרכי שלום' בגבעת יערים.

ח"כ מיכאל מלכיאלי נצפה בתפילה בציון 'השל"ה הקדוש' בטבריה.

במשכן הכנסת ראינו את מוטי בבצ'יק ראש לשכתו של ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר 'יהדות התורה', נכנס לחדר סיעת ש"ס.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת והשרה להגנת הסביבה עידית סילמן ובעלה שמוליק, עם המקובל הרב נתנאל שריקי בוועידת איגוד התאגידים העירוניים באילת.

כוכב הרשת שוקי סלומון נצפה בפגישת עבודה עם מנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר בני ברק, לקראת פרויקט נדל"ן בעיר.

איש העסקים עזרא לאטי הכניס ספר תורה לרגל חג השבועות, באירוע מתוקשר עם פוליטיקאים בכפר ורבורג.

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' והמקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בסוד שיח ביציאה מניחום אבלים אצל האדמו"ר ממז'יבוז', היושב שבעה על פטירת רעייתו הרבנית רחל רוזנבוים ע"ה.

הגאון הרב זמיר כהן ראש ישיבת 'אבני נזר', בריקוד בחתונה משפחתית, כשעל המוזיקה הופקדו המוזיקאים אבי מן ושאול כהן ותזמורתו.

הרב חיים גנץ ראש ישיבת 'מעלה אליהו' בתל אביב, מלווה את הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בכניסה לאירוע לרגל 30 שנים להקמת הישיבה.

האדמו"ר הגאון הרב דוד חנניה פינטו, בתפילה בציונו של רבי חיים פינטו זצ"ל בקזבלנקה שבמרוקו.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', מגיע לבקר חולים בבית החולים 'הדסה' בירושלים.

הרב ברוך דרעי חתנו של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף ומשה כלפון יועץ שר העבודה, בתפילה בציונו של 'אברהם אבינו' במערת המכפלה בחברון.

את הרב דוד רביבו והרב יוסף ברכץ בכירי הרשמים בעולם הישיבות הספרדי, ראינו בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והרב אברהם ישעיהו קרליץ מרבני 'איחוד הצלה', בבר מצווה לבנו של איש העסקים שלום רפאלי ונכדו של הגאון הרב רפאל רפאלי ראש מוסדות 'שערי מרדכי'.

הרב ברק בן ניסן מחלק לאברכים משחק תורני על ה'אור החיים הקדוש' לאחר שיעור תורה.

ד"ר אלי דוד המומחה הבינלאומי לבינה מלאכותית, בפגישת עבודה עם ראשי ארגון 'למענכם' - הנשיא פרופסור יוסף פרס, היו"ר יוסי ערבליך, ראש מערך החדשנות בארגון ד"ר גדי נוימן, הפרויקטור פרופסור חזי לוי ומנהלת קשרי החוץ עמית גבע כרמלי, לקראת כנס הרפואה השנתי של הארגון.

יעקב זכריהו מבכירי המתנדבים בזק"א ת"א, קיבל את 'אות הנשיא' במסגרת התחרות השנתית 'העובד המצטיין' של העיתון 'ידיעות אחרונות'.

ניצב אבשלום פלד מפקד מחוז ירושלים במשטרה בהערכת מצב עם בכירי המשטרה בהילולת 'שמואל הנביא'.

ביציאה מהציון ראינו את ניצב בריק יצחק מפקד מפקד משמר הגבול ותת ניצב שלומי בכר מפקד מרחב ציון במשטרת ירושלים, מפקחים שהכל מתנהל כשורה.

הרב בניהו חורב מבכירי הרבנות הצבאית ונאמן ביתו של הגאון הרב יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב', בברכה והתייעצות עם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר אירוע 'יום ירושלים' בישיבת 'מרכז הרב'.

אהרן יוסף קורניצר מתברך מהאדמו"ר מבעלזא לקראת ימי קציר החיטים למצות של פסח תשפ"ז.

חברי המוקד הרפואי של חסידות גור 'יד אחת' בסיור מקצועי בבית החולים 'אסותא' ברמת החייל, עם המנכ"ל גידי לשץ, רב בית החולים הרב יצחק פלדמן והפרופסורים אבי חפץ ורועי לנדסברג.

ברכת מזל טוב לעורך הדין יעקב אמסלם לרגל אירוסיו עם רואת החשבון הדר דהן.

יועץ התקשורת אלעזר מיארה מש"ס, התארס עם נורית עידן, בתה של נעמה עידן לשעבר מנכ"לית עיתון 'יום ליום'.

הזמר ליאור נרקיס הכניס ספר תורה לכבוד חג השבועות.

