חשיפת 'זופניק': יו"ר מפלגה חרדית חייג בשבועות אחרונים אל מנהל מוסד מוכר מדרום ירושלים, שיש לו סניפים גם במקומות אחרים, ושוחח איתו בכאב על כך שרוצה לעבור לממ"ח. כמובן שלאחר השיחה, האיש עשה תשובה וחזר בו מהמחשבות הראשוניות.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' נצפה בברכה והתייעצות אצל מזכה הרבים הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית.

במהלך ההילולה לכבוד הרשב"י תפסנו את איציק אוחנה מקבל יין 'לחיים' מהאדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא.

מי שהצליח להלהיט את הרוחות בליכודיאדה באילת היה כמובן איש התקשורת יוסי עבדו שלנו שהצליח לראיין את כל הפוליטיקאים שהשתתפו בחגיגה, מהשרים ניר ברקת ויואב קיש ועד יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט ויו"ר ועדת הכלכלה ח"כ דוד ביטן.

והנה יוסי עבדו נערך לריאיון מרתק עם מעצב העל ראם שרביט במסגרת התוכנית 'השם אחד'. יש למה לצפות...

איש העסקים המיליארדר לב לבייב נצפה בסיור ותפילה בציון הרבי מחב"ד בניו יורק.

והנה תיעוד מרגש ממירון: שוטר מסייע ליונתן כהן בחור ישיבה עיוור, ביציאתו מהציון של רבי שמעון בר יוחאי.

בלובי של ערוץ 13 זיהה 'זופניק' את הפרשן החרדי ישראל כהן כשהוא יוצא יחד עם נועם תיבון המועמד החדש של 'יש עתיד'. תיבון אמר לכהן כי הוא שמח לפגוש אותו משום שהוא מייצג בעיניו את היהדות היפה ואהבת חינם ומהווה גשר של אחדות עם החברה הישראלית.

בהמשך הקשיב 'זופניק' ושמע שתיבון מתאר בפני כהן את המפגשים שהיו לו בעבר עם מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל והאדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וכמה נהנה מחכמתם ופיקחותם.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שטס למסע חיזוק בארצות הברית, מלווה בחתנו הרב ברוך דרעי, מקורבו דודו עמר ועו"ד יעקב אמסלם.

בישיבת 'חדוות התורה' בירושלים שני בחורים קנו את ההדלקה יחד עם ראש הישיבה הגרמ"ז ברנדוין ב-1,900 דפי גמרא.

המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן במסירת שיעור תורה בקבר 'רחל אמנו'.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי והגאון רבי רפאל אלקריף ראש ישבית 'דרך חיים', בתפילה במוסדות 'אור תורה' בציון רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

האדמו"ר ממז'יבוז' במעמד שתיית מי הגשם בדרכו למירון בל"ג בעומר, שכידוע גשמי חודש אייר נחשבים מיוחדים ובעלי סגולה לרפואה.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בריקוד סוער עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בבר מצווה לנכדו דוד בן לבנו הרב עובדיה יוסף, באולמי 'נוף ירושלים' • על החלק המוזיקלי הופקד המוזיקאי מני כהן.

יועץ התקשורת והאסטרטגיה שניאור רוזן, שניהל זו השנה הרביעית את הדוברות וההסברה של ההילולא במירון לצד ההדלקה של ר' מיילך בידרמן בירושלים, ונאלץ להתמודד עם גזירת העיתונאים של השר שלמה קרעי, נצפה במוצאי ל"ג בעומר, בעת הנעילה, כשהוא מותש ומסופק בו זמנית, מותש אחרי ימים ללא שינה ומסופק מכך שההילולא עברה בשלום והמסרים שהתבשלו במשרדי "הנרטיב" עברו בצורה המדויקת לציבור.

שדרן הרדיו ומגיש הטלוויזיה מנחם טוקר בהנחת תפילין ראשונה לבנו דניאל בכותל המערבי לקראת בר המצווה.

העיתונאי מנחם קולדצקי התחדש ברכב חשמלי מדגם 'סקייוול' ששרד אפילו את העליות למירון בל"ג בעומר ומסובב לא מעט ראשים בעיר האברכים.

איש התקשורת אריה ארליך מ'משפחה' שלא זכה לעלות בל"ג בעומר למירון נצפה משתתף במעמד ההדלקה המרכזי בירושלים של המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן. 'זופניק' מקווה שלפחות שם היה VIP.

'זופניק' שהצליח להסתנן דרך הגדרות והיערות לציון הרשב"י בל"ג בעומר תפס שם את דוד בירנברג, עוזרו של ח"כ אורי מקלב, כשהוא נושא תפילה עבור כל מי שלא הצליח לעלות.

איש התקשורת ידידה מאיר נצפה מתעד את התהלוכה של חב"ד בל"ג בעומר בשכונת רחביה בירושלים.

את השפים חיים בורנשטיין ומשה לוינסון, ראינו בקניות לשבת בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

מגיש הטלוויזיה ינון מגל תפר חליפה יוקרתית אצל מעצב האופנה ישראל קויפמן, עם ציור מיוחד בביטנה של החליפה - בית המקדש, דגלי ישראל, חיילי צה"ל ושער טראמפ.

בעמדת התקשורת בל"ג בעומר בהר מירון, ראינו את יהודה אהרוני מ'ערוץ 14', ארי קלמן מ-'i24NEWS', דניאל גרובייס, מוטי הלפרין וארי כהן מגלי צה"ל וקובי ישראל מ'קול ברמה'.

המפיק ודובר זק"א מוטי בוקצ'ין מתברך מהמקובל הגאון הצדיק רבי גמליאל רבינוביץ, במהלך טיש ל"ג בעומר בירושלים.

הגאון הרב דוד שפר ראש ישיבת 'אורייתא' והיועץ האסטרטגי יוסי רוזנבוים, נצפו כשהם מתעדכנים על ביטול הילולת ל"ג בעומר במירון מפי הפרויקטור יוסי דייטש, בשמחת האירוסין לאיש היח"צ מוישי רוטנברג.

את הכוכב החסידי שמוליק כץ ראינו בהילולת ל"ג בעומר בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

איש התקשורת חיים לוריא מעיתון 'המבשר', יועץ התקשורת יצחק פלדמן והפרסומאים מנדי נאבול ואברימי קליגר מ'פיפל דיגיטל', בפאנל מרתק שנערך ע"י מרכז חסידי ויז'ניץ לחברי ארגון לב ויז'ניץ המאגד בעלי עסקים ובעלי בתים בחסידות.

הזמר חיים ישראל נצפה בקניות לשבת בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

בערב ל"ג בעומר ראינו את הזמר חיים ישראל בברכה והתייעצות אצל הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר, לפני שהופיע בהדלקת המדורה במוסדות 'שמע שלמה' שבנשיאותו.

את הזמרים רולי דיקמן ובנצי שטיין ראינו בלימוד חברותא במהלך חופשה בחו"ל.

משעשע! כשהזמר מענדי וייס שכח להביא את המכנסיים והחליפה להופעה בירושלים ועצר אצל הזמר פיני איינהורן שיביא לו מארון הבגדים שלו.

הזמר בערי וובר בקפיצת באנג'י באל סלוודור, במהלך טיול עם בחורי ישיבתו 'כוכבי אור'.

הזמר עקיבא תורג'מן מתפלל בציון רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון.

המוזיקאי פנחס ביכלר מתברך מהאדמו"ר מבעלזא, באירוע סוף שבוע לנגידי החסידות במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

המוזיקאים אהרל'ה סמט, חיים מאיר רוט ואיציק אייזנשטט יחד עם המפיק המוזיקלי מוישי ביכלר, במעונו של הגאון הרב יוסף בנימין וייס אב"ד של קהילת 'חיי נפש' בירושלים, לקראת אירוע של הקהילה בחודש סיוון.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי מתפלל ומדליק נר בקבר הוריו בהר המנוחות בירושלים.

יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני ערך השבוע ביקור חולים בבית החולים 'אסותא' ברמת החייל, ושם נפגש גם עם גידי לשץ מנכ"ל בית החולים.

את ח"כ יואב בן צור ראינו מוסר דברי תורה בבית הכנסת של הכנסת אחרי תפילת מנחה כאשר כלל הציבור יושב מרותק.

והנה ח"כ יואב בן צור על במת הכבוד בהדלקת המדורה בל"ג בעומר בקבר שמעון הצדיק בירושלים, במעמד הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

יו"ר 'שלומי אמונים' ח"כ מאיר פרוש, שלא עלה השנה למירון בל"ג בעומר בעקבות הגבלות פיקוד העורף נצפה משתתף במשך שעה ארוכה כאחד החסידים במעמד ההדלקה המרכזי בירושלים של המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.

ח"כ אוריאל בוסו נצפה משתתף בהדלקת המדורה של האדמו"ר רבי אברהם יהודיוף בל"ג בעומר בטבריה.

ח"כ יצחק פינדרוס ניגש חזן בתפילת ערבית, בחתונת בנו של הנגיד נחום רוזנברגר במושב אורה.

במסדונות הכנסת תפסנו את רב הסלבס מרדכי חסידים בסוד שיח עם ח"כ ומנכ"ל ש"ס חיים ביטון. 'זופניק' שמע כי ביטון תומך ברב הסלבס ששוקל להתמודד לראשות העיר ירושלים.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר וח"כ יעקב מרגי, בטקס הנחת אבן הפינה למרכז טיפולי לתושבי העוטף והדרום, על שמו של יונתן חג'ב הי"ד שנרצח בטבח שמחת תורה על ידי מחבלי חמאס.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, מפקד מחוז צפון במשטרה ניצב מאיר אליהו, ראש אגף התנועה ניצב חיים שמואלי ונציב כבאות והצלה רב טפסר אייל כספי, מפקדים על הילולת רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר במירון, שהתקיימה באופן מצומצם בעקבות המצב הביטחוני ללא אירועים חריגים.

ביום הולדתו ה-50 של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, כוכב הרשת שוקי סלומון פגש את שר הנגב הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף והזכיר לו שלפני מספר שנים אחרי שהתחתן הוא התעניין אצלו בדירה למגורים בעיר בני ברק.

שר החוץ גדעון סער שטס לביקור מדיני בגרמניה מתברך מרבה של הקהילה היהודית בעיר ברלין, הרב יהודה טייכטל.

ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט נצפה מנמנם בטיסה מברלין לישראל.

יצחק רייך ראש מועצת רכסים ומשה אדלר מנכ"ל המועצה, חותמים על מגילת היסוד במרכז העסקים החדש הצמוד למחלף רכסים.

יוסף מועלם חבר מועצת העיר ירושלים יוצק שמן למדורה בל"ג בעומר בקבר שמעון הצדיק בירושלים.

יחיאל וינגרטן סגן ראש עיריית אשדוד בניחום אבלים אצל בני משפחתה של ג'רמן ג'מילה אבוחצירא ע"ה, רעייתו של השר לשעבר אהרון אבוחצירא ז"ל מש"ס.

את לייזר היימן סמנכ"ל 'איחוד הצלה' והמתנדב הבכיר ארי וייס, ראינו בישיבת היערכות עם צחי ברים סגן ראש עיריית ירושלים, לרגל אירועי ל"ג בעומר ומעמד ההדלקה של המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.

במעמד ההדלקה ראינו את לייזר היימן נותן סקירה על האבטחה הרפואית לאלפי החוגגים, בפני אבי סויסה דובר 'איחוד הצלה' למגזר החרדי.

תת ניצב שלומי טובול מפקד מרחב כנרת במשטרה וסגן ניצב תמיר ארד מפקד משטרת טבריה, מדליקים את הלפידים בהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

לאחר מכן ראינו את היועצים האסטרטגיים האחים יענקי ויום טוב ביכלר שניהלו את מערך התקשורת בהילולה, בריקוד עם ח"כ אוריאל בוסו.

יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות בסוד שיח עם עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

בחדר VIP במתחם ראינו את יהודה אבידן נותן סקירה על התנהלות ההילולה בהשתתפות עשרות אלפים, לאיש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

את תת ניצב יגאל בן לולו קצין אגף המבצעים במשטרת מחוז צפון והמפיק דודי עזריאלי, ראינו מסכמים בהצלחה את הילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים כובד בהדלקה המרכזית בל"ג בעומר בכפר חב"ד על ידי שמעון רבינוביץ יו"ר ועד הכפר, מהצד נראים ניצב אמיר כהן מפקד מחוז מרכז במשטרה והעסקן החב"די לוי אדרעי.

את משה בן זקן מנכ"ל משרד התחבורה שהגיע לביקור מקצועי בנתיבות, ראינו בתפילה בציון 'הבאבא סאלי' בעיר.

את ישראל אילוז ראש מטה שר הבריאות ואבי יפרח דובר ח"כ יואב בן צור, ראינו על הפרנצ'ס בהדלקה בל"ג בעומר אצל המשפיע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בירושלים.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר נצפה השבוע בתפילה בציון רבי שמעון בר יוחאי במירון.

את ניסים אלקסלסי מנכ"ל חברה קדישא ראשון לציון, ראינו מלווה את הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר להדלקה המצומצמת שערך בל"ג בעומר במירון.

הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר ומומחה הכשרות הגאון הרב יוסף אפרתי, בפגישה עם בכירי האגרונומים הפועלים בשיתוף פעולה עם הרבנות הראשית לישראל.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק ועוזרו אברהם מיג'אן, בביקור במעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך ראב"ד 'העדה החרדית'.

עם בוקרו של ל"ג בעומר בהר מירון, נצפה אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן מברך על עשבי בשמים תחת מטרות הגשם, כשלצידו נאמן ביתו נתן גרוסמן.

הגאון הרב עמרם אוחיון רב העיר אופקים, הגאון הרב יוסף אביטל מרבני העיר, שלמה עזרן סגן ראש העיר ובנימין מלכה יו"ר המועצה הדתית בעיר, בהטלת מטבע של ברכה במתחם הבנייה בקהילת 'שארית יעקב'.

הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, בטקס הכנסת ספר תורה בתחנת הרכבת בתל אביב בראשות יו"ר הדירקטוריון עו"ד משה שמעוני והמנכ"ל אבנר פלור.

הרב אברהם אוחנה מנהל מחלקת הכשרות והנישואין במועצה הדתית נס ציונה בברכה והתייעצות במעונו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

הרב שלמה רענן יו"ר 'איילת השחר' בהדלקת ל"ג בעומר בקהילתו בנס ציונה.

הרב יהושע מרגלית מדליק נר במערת רבי שמעון בר יוחאי במירון שמנוהלת על ידי משפחת קרליבך.

והנה הרב שניר גואטה במשחק טניס עם חבריו.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו ובניו הרב משה חיים לאו והרב צבי לאו בפדיון הבן לנינו, נכד לחתנו הרב משה קירשטיין ראש ישיבת 'נתיבות יצחק' בתל אביב.

הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים בתפילה באוהל הרבי מחב"ד בניו יורק.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בדברי שבח למקורבם של גדולי ישראל הרב יהודה חזן, בהדלקת המדורה בל"ג בעומר במוסדות 'שמע שלמה' שבנשיאות הראשון לציון ורבה של ירושלים הגאון הרב שלמה משה עמאר.

ישראל דיסקינד שאחיו שמחה בונים ז"ל נהרג ב'אסון מירון' לפני חמש שנים ומשמש כיום כיועצו של של שר המורשת עמיחי אליהו, יוצק שמן בהדלקה המרכזית של 'הציונות הדתית' במתחם בני עקיבא בל"ג בעומר במירון.

המקובל הרב נתנאל שריקי ורעייתו שטסו למסע חיזוק בארצות הברית, נצפו בקניות בדיוטי פרי.

את המפיק שמוליק מכלוביץ ראינו רוקד בדביקות עם טלית ותפילין בהילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון.

תת ניצב שלומי טובול מפקד מרחב כנרת במשטרה ובכירי המחוז, בריקוד ושירה עם הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בהילולת רבי מאיר בעל הנס בטבריה.

מפקד משטרת לוד ניצב משנה מידד לביא ערך מפגש מקצועי עם קהילת חב"ד בעיר.

איש התקשורת איציק אוחנה מ'כיכר השבת' ושמעון ברדי עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, מלווים את רב גונדר קובי יעקובי נציב שירות בתי הסוהר שהגיע להזמין את הרב יגאל כהן לחתונת בתו יחד עם גונדר משנה הרב אייל סלמן רב שירות בתי הסוהר והרב מנחם יעקבזון ראש תחום חירום וקבורה בשירות בתי הסוהר.

הצלם נועם אליהו מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, לאחר השיעור השבועי, מהצד נראה איש העסקים שלומי מרציאנו.

שחר טל מבכירי משרד הפנים מתברך מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף והרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר, בבר מצווה לנכדו של הראשון לציון בן לבנו הרב עובדיה יוסף.

הרב מנחם יעקבזון ראש תחום חירום וקבורה בשירות בתי הסוהר, מתנאל נוגאוקר ראש מטה מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל יהודה כהן ומשה עופר דובר הרבנות הראשית לישראל, בשיחה ערה בבר מצווה לנכדו של הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף בן לבנו הרב עובדיה יוסף.

ברכת מזל טוב ליוסי צימט עוזרו של חנוך זייברט ראש עיריית בני ברק להולדת הילד החמישי.

מזל-טוב לאיש היח"צ איתמר בבי לרגל אירוסיו עם נעמי דויאב.

שבוע לפני שהתארס איתמר בבי הגיע למעונו של הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא' שבירך אותו שיתארס בקרוב וכך קרה.

המתאגרף הישראלי חיים גוזלי מתברך מהרב דוד פריוף לאחר שיעור תורה בפתח תקווה.

הזמר עומר אדם בקביעת מזוזה בחוות השרתים שבבעלותו בעפולה יחד עם אנשי העסקים מאור מלול וניסים גאון, במעמד הרב שמעון אסייג מרבני עפולה.

הזמר קובי פרץ בהדלקה של האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא בל"ג בעומר במירון.

