חשיפת 'זופניק': ביתו של איש ציבור חרדי נפגע מטיל איראני, הצנזורה הטילה צו איסור פרסום על שמו ובעקבות כך צוותים הוזעקו למקום לטשטש את עקבות הפגיעה.

חיים אילוז העורך הראשי של 'כיכר השבת', במכירת חמץ אצל הפוסק הגאון רבי בן ציון הכהן קוק מרבני פתח תקווה, בבית ההוראה הממוגן בעיר.

את יוסי עבדו ממגישי 'כיכר השבת', ששבר את הרשת בשלל תוכניות מרתקות לחג הפסח, תפסנו בחצר ציון הרשב"י במירון יחד עם הזמר מוטי שטיינמץ.

מיד לאחר מכן ראינו את יוסי עבדו מברך ספירת העומר עם כל הכוונות והשמות הקדושים על קילו מלח, אותו הוא מחלק לאחר מכן כסגולה לשמירה.

שילה פריד פרסם ב'ידיעות אחרונות' כתבה מקיפה על ה'שטריימל' במגזר, כשמי שמככב בתמונות הוא לא אחר מהפרשן ישראל כהן. ל'זופניק' נודע כי הרעיון מאחורי הכתבה נולד בחתונת בתו של כהן, שם פריד הצטלם עם השטריימל הגבוה שעורר הד ציבורי נרחב, כשהוא אף נצפה לוחש על אוזנו של אבי הכלה בדבר הרעיון, שלבסוף הוליד את הכתבה.

הגאון רבי מרדכי שמואל אדלשטיין רב שכונת 'נאות יוסף' בבני ברק, בהקבלת פני רבו בחג הפסח אצל הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

האדמו"ר רבי משה אבוחצירא והגאון הרב יצחק אבוחצירא רב העיר רמלה, נצפו בסוד שיח באירוע משפחתי בחול המועד פסח.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, בקביעת מזוזה בביתו החדש של חתנו הרב ברוך דרעי בשכונת רמות בירושלים.

מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בברכה והתייעצות אצל הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', מנגן באורגן במהלך ביקור של אנשי העסקים רוני מאנה והאחים ניסו ועופר צדיק שהגיעו להתברך ממנו.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל ועוזרו שמעון ברדי ופקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בבני ברק, תורמים דם בתחנת מד"א בעקבות הפצועים מהמלחמה עם איראן.

האדמו"ר רבי אברהם מסעוד יהודיוף נכדו של סידנא בבא סאלי זיע"א במימונה בבית מקורבו יועץ המשכנתאות הבכיר הרב יוני שושנה.

הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל', מוכר את החמץ של בני הקהילה אצל הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

יהודה ויסיפיש יו"ר 'איחוד בני הישיבות', נצפה בפתח הקאנטרי בדימונה יחד עם המפיק ברוך פרוינד, לקראת פתיחת מתחם האיחודאצ'ה.

את הרב שמעון שישא המכונה 'אבי האסירים', ראינו בקניות לחג הפסח בירושלים.

איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', בברית לנכדו בן לבנו שניאור זלמן, ויקרא שמו בישראל: שמעון גד - ל'זופניק' נודע כי מדובר בנכד ה-12 שנקרא על שמו של הסבא רבא הגאון הרב שמעון גד אליטוב זצ"ל.

איש התקשורת עו"ד אבי בלום חגג בר מצווה לבנו במסעדה של השף ישראל דודק בבני ברק, בהשתתפות בני משפחה בלבד בעקבות המלחמה עם איראן והגבלות פיקוד העורף.

במהלך האירוע נשמעה אזעקה בעקבות שיגור טיל מאיראן, ובני משפחתו של אבי בלום נאלצו לרדת ולהתמגן בחניון הסמוך שם המשיכו את השמחה.

איש התקשורת שלמה קוק עורך עיתון 'בקהילה' במימונה אצל חמיו הגאון הרב מרדכי סויסה מרבני בת ים.

רסיס של טיל איראני פגע בביתם של אנשי העסקים מנחם ורותי הלפרט בבני ברק: "הבית נהרס, היינו בממ"ד וניצלנו בנס".

כוכב הרשת שוקי סלומון בביקור חולים אצל גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע הדקירה ברמת גן וניצל בנס: "נס מהלך לאדם שעוזר לעם ישראל".

רס"ן מולי בוימל רב חטיבת אלכסנדרוני ויועצו לענייני חרדים של ראש השב"כ האלוף דוד זיני, מעניק מצות שמורות לרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר.

את שי גראוכר, המוזיקאי בני לאופר, המפיק אייזיק גפן והצלם שלומי כהן, ראינו בחופשת פסח ברודוס שביוון.

המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שימש כסנדק בברית לבנו של השף אלי דיוויס, בברכות כובד הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים. ויקרא שמו בישראל: יהונתן.

שדרן הרדיו עמי מימון מ'קול ברמה', ראינו מתברך בחול המועד פסח מהגאון הרב יעקב סיני נכדו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל.

את עורך הדין הבכיר מבית שמש, שמעון שלי, תפסנו בהפתעה עולה לרגל לירושלים יחד עם בני משפחתו. קודם לסיור שערך בבתי הרבנים וגדולי ישראל לרגל בר המצווה של בנו בקרוב, 'זופניק' לכד אותו ברחבת הכותל השוממת בימי חול המועד בתמונה משפחתית מרוממת.

אמן החושים מני הולנדר נצפה מסתפר אצל מוטי ניסן מעצב השיער של הסלבס במגזר.

את שמעון ברדי מבכירי החובשים במד"א, ראינו מתראיין לכלי התקשורת בזירת נפילת טיל איראני בבני ברק.

איש התקשורת דניאל עמרם נצפה בסיור ותפילה במרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק.

השף מושיק רוט שטס לבשל בנופש פסח לחרדים באוסטריה, עם שטריימל לראשו בליל הסדר. צולם על ידי גוי!

את המוזיקאי יואלי דיקמן ובנו ראינו בחופשת הפסח ביוון אצל הנגיד יוסי בייניש.

והנה המוזיקאים ליפא שמעלצר, יואלי דיקמן ומוטי ויזל בתמונה משותפת על רקע השקיעה בחול המועד פסח ביוון.

את המוזיקאים בנצי שטיין, יונתן רזאל ואיציק אייזנשטט, ראינו בחופשת פסח בבולגריה.

הזמר מוטי ויזל נצפה מתחדש במשקפיים אצל איש המשקפיים נתן ניילינגר באלעד.

רסיס מטיל איראני נפל סמוך לביתו של הזמר עמירן דביר בגבעת שמואל שעדכן: "בחסדי השם אף אחד לא נפגע, רק הרכבים נשרפו".

הזמר שמעון לוי חשף לעוקביו ברשתות החברתיות תמונה שלו מהילדות. הייתם מזהים?

את הפייטן משה לוק ראינו בשריפת חמץ בקהילת חב"ד 'גינדי TLV' בתל אביב בראשות הרב ישראל גרליצקי.

הזמר חנן בן ארי בקביעת מזוזה בבית ההופעות שלו במתחם 'אקספו תל אביב'.

הזמר ישי ריבו ואיש החסד שוקי בריף, בקבלת שבת בקריה יחד עם אנשי חיל האוויר בראשות המפקד האלוף תומר בר והרב איציק בר זאב שהתגייס למילואים.

הזמר יונתן רזאל בתפילת שחרית ליד מעבר הגבול בטאבה, בדרכו להופעות פסח בחו"ל.

את המוזיקאים מענדי וייס, מוישי רוט ושמואל יפה, ראינו בשירה משותפת בנופש לחרדים באתונה של אנשי העסקים חננאל עייש וארי קובי.

הזמר יוחאי אביטן התגייס לרבנות הצבאית בצה"ל וסיפר שהם "משרתים בצד הקדושה".

הפייטן רפאל ביתאן שהתגייס למילואים בפיקוד הצפון, נצפה בליל הסדר עם הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. צולם על ידי גוי!

במהלך ההצבעות על תקציב המדינה לשנת 2026, ראינו את יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי עם דוברו אשר מדינה, בהפסקת מרק במזנון הכנסת. חדי העין יבחינו כי מדינה הסיר לאחרונה את משקפיו.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי בחגיגות המימונה עם בני משפחתו.

יו"ר ועדת הבריאות ח"כ יוני משריקי והצלם נועם אליהו, ביקור חג במעונו של הגאון רבי שלמה מחפוד ראש בד"ץ 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

שר התקשורת שלמה קרעי האחראי על הילולת ל"ג בעומר במירון וחבר הכנסת צביקה פוגל, בסיור היערכות להילולה בצל המלחמה, יחד עם הפרויקטור יוסי דייטש, שמעון אלבום מנכ"ל משרד ירושלים ומסורת ישראל, חיים רוזנשטיין סמנכ"ל ההילולה, שימי אלבום ראש המטה של ח"כ מאיר פרוש, העסקן שרוליק ורטהיימר והמפיק דודי עזריאלי.

השר לשעבר אריאל אטיאס נצפה מגיע לתפילה בקבר 'רחל אמנו', יחד עם מנהל המקום אייל עטיה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הנגיד שמוליק הלפרין, איש התקשורת יוסי אליטוב עורך עיתון 'משפחה', רב הסלבס מרדכי חסידים ואיש העסקים יחיאל קצביאן, בסעודת משיח בחג שביעי של פסח בירושלים. צולם על ידי גוי!

את שרת התחבורה מירי רגב ראינו עם שטריימל לראשה באירוסי בתו של האסטרטג יוסי רוזנבוים בערב פסח.

( צילום: יוסי רוזנבוים )

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן ובעלה שמוליק מברכים את בנם הבכור שהתגייס לצה"ל.

בערב חג הפסח, מאיר בר לב סגן ראש עיריית ביתר עילית, העניק לראש הממשלה בנימין נתניהו סט מצות שמורות וסט 'התניא' השלם.

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע ועופר כראדי יו"ר המועצה הדתית בעיר, בברכת "אורך ימים" עם החסה והחלב כמנהג יהודי מרוקו, במימונה אצל הגאון הרב אברהם מאמאן מרבני באר שבע.

ראש עיריית אלעד יהודה בוטבול ושמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר, בפגישת עבודה עם בכירי פיקוד העורף - אלוף משנה אוהד מויאל מפקד מחוז ירושלים, אלוף משנה אודי אלבז מפקד מחוז גוש דן וסגן אלוף ערן דהן מפקד יחידת הקישור לרשות המקומית.

שמעון סויסה מנהל לשכת ראש העיר אלעד יהודה בוטבול, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שהעניק לו ספר עם הקדשה אישית.

מנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר בני ברק ויו"ר המחלקה המוניציפלית ב'דגל התורה', מסייע לתושבים שביתם נפגע מטיל איראני.

אוהד שגב שניצח בבחירות לראשות העיר עכו, בברכה והתייעצות אצל האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך'.

כרמל שאמה הכהן ראש עיריית רמת גן בערב הוקרה למתנדבי 'איחוד הצלה' מסניף רמת גן עם הסמנכ"ל לייזר היימן.

רועי גבאי ראש העיר יבנה, בחגיגות המימונה אצל חבר מועצת העיר בנימין אשר.

יאיר דגן, בנו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן - התגייס לחטיבת הצנחנים בצה"ל: "הלב מתרחב מגאווה וגם מתכווץ מדאגה".

את המפיק ברוך שכטר ראינו מתברך מראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, במהלך מעמד הקבלת פני רבו שהפיק.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד' ועוזרו מיכאל בן אבו, נצפו ברחבת הכותל המערבי שעמד שומם מאדם בעקבות המלחמה עם איראן והגבלות פיקוד העורף, לאחר שקיבלו אישור מיוחד להיכנס להתפלל.

בחול המועד פסח ראינו את הגאון רבי יחיאל אבוחצירא ובנו הגאון הרב יצחק אבוחצירא שנבחר לרב העיר רמלה, בברכת האילנות כמנהג מרוקו.

הגאון הרב ניסים מלכה רב קהילת 'היכל מרן - רבנו יוסף קארו' בבני ברק ומנכ"ל הקהילה רפי מלכה, בביקור חג אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

ניצב משנה הרב רמי ברכיהו רב המשטרה, מוכר את החמץ של המשטרה אצל הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

את המשפיע הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי והעסקן הרפואי אלי ברונר, ראינו מחלקים מצות שמורות למאושפזים בבית החולים 'תל השומר'.

הגאון הרב חיים שמעון פינטו רב העיר אשדוד, בסיור במאפיית מצות שבהשגחתו, יחד עם הרב עובדיה דהן יו"ר המועצה הדתית ועוזרו הרב אברהם בוגנים.

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', מגלה לעו"ד אילן בומבך שהגיע להתברך אצלו, כי הוא צאצא של רבי שמשון מאוסטרופולי.

את רב הסלבס מרדכי חסידים ראינו בסוד שיח עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בתפילת שחרית בבית ש"ס בירושלים, 'זופניק' מעריך שהוא הראה לו את הקמפיין המיועד לקראת ההתמודדות לראשות העיר ירושלים.

הגאון הרב יעקב שפירא ראש ישיבת 'מרכז הרב' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, בסידור חופה וקידושין בחתונת הרב בניהו חורב ראש לשכתו של אלוף משנה הרב שהם עורקבי ראש מטה הרבנות הצבאית.

לאחר מכן ברחבת הריקודים, ראינו את הרב הראשי הגאון הרב קלמן בר בריקוד סוער עם החתן.

את נחמיה בלושטיין מנהל המגזר החרדי ב'כללית' במחוז דן, ראינו בהתייעצות בנושא רפואה והלכה עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין רבה של שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

היועץ הרפואי שימי גשייד מנכ"ל 'רחשי לב', מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל: "תמשיך לסייע לעם ישראל".

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי אירס את נכדתו מיכל עם יצחק פרץ, בנו של הרב פנחס אליהו פרץ מאופקים.

הרב דוד פריוף ראש מוסדות 'התחברות', בחלוקת קמחא דפסחא למשפחות נזקקות.

הרב יהושע מרגלית, מתברך עם ילדיו באישון לילה מהגאון רבי יהודה כהן ראש ישיבת 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס.

את המקובל הרב נתנאל שריקי, ראינו בשדה התעופה בנתב"ג בדרכו לשמש כמוהל בברית לבנו של איש העסקים נאור נוח בקפריסין.

עו"ד יוסף ויצמן המשנה לראש לשכת עורכי הדין, נצפה קונה טלית חדשה בבני ברק.

את נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, ראינו בסיור מקצועי באגף התורני בבית סוהר 'דקל', יחד עם מפקד מחוז דרום גונדר יובל ארליך ומפקד בית הסוהר גונדר משנה שחר ריימונד.

העסקן החב"די לוי אדרעי, מעניק סט מצות שמורות לח"כ אביגדור ליברמן יו"ר 'ישראל ביתנו'.

איש החסד אליהו גוטמן העניק בערב חג הפסח סט מצות שמורות לאיש העסקים רמי לוי.

איש החסד מאיר בלוך מעניק מצה ענקית בעבודת יד לשורד השבי בר קופרשטיין.

הרב יעקב גלויברמן מנחה את טקס בר המצווה לנכדו של איש העסקים אודי אנג'ל, בבית הכנסת המרכזי בשכונת 'צהלה' בתל אביב.

את ישראל שטיין מבעלי מאפיית ויז'ניץ ראינו באפיית החלות הראשונות במוצאי פסח.

קודם לכן ראינו את ישראל שטיין, מקבל מהאדמו"ר מויז'ניץ מצה שמורה בטיש נעילת החג, לאחר שקיבל על עצמו לפתוח את מכירת החלות זמן רב לאחר צאת החג, בעקבות דברי האדמו"ר נגד הנהירה לחמץ בצאת החג.

העסקן הרפואי מוטי פריד יו"ר 'סעד ומרפא', מברך בחופה של דיוויד אייזנר מבכירי ממשל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, באירוע יוקרתי שנערך בווילה ד'אסטה שבאיטליה.

לאחר מכן ראינו את מוטי פריד ואיש ש"ס רחמים חיון בתמונה עם החתן.

ברכת מזל טוב לזמר דוד בן ארזה לרגל אירוסיו בשעה טובה עם אסתר כהן.

ברכת מזל טוב למוזיקאי דוד חי לרגל אירוסיו בשעה טובה עם שרה אשואל.

ברכת מזל טוב לזמר דניאל סעדון לרגל אירוסיו בשעה טובה עם אורטל ציפורה כובני.

לזמר יוני Z (זיגלבוים) ורעייתו אשלי נולדה בת ראשונה - ויקרא שמה בישראל: שיר יהודית.

מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר עם הזמר ששון שאולוב, בחופשת פסח במקסיקו: "באתי עם מגבעת וחליפה בשביל לכבד את הדוסים".

השחקן אוראל צברי בסיור ותפילה באוהל הרבי מחב"ד בניו יורק.

הזמר מידד טסה נפגש עם הזמר עדן חסון וכתב: "אחרי 20 שנה שלא התראינו מאז שלמדנו יחד בבית הספר".

את שחקן הכדורגל ירין לוי מ'בית"ר ירושלים' ראינו בשיעור תורה אצל הרב רונן שאולוב.

הזמר איתי לוי בלימוד חברותא עם הרב יצחק דהן אבוחצירא נכדו של ה'בבא חאקי' זצ"ל.

