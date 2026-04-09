עם שוך ימי החג ותחושת ההתעלות שנותרה בלבבות, מסכמים במרכז הרפואי 'שערי צדק' בסיפוק רב את המבצע הלוגיסטי וההלכתי הכביר של חג הפסח האחרון. השנה, בצל "שגרת המלחמה" המורכבת, לבש בית החולים פנים של חרדת קודש והיערכות מיוחדת, כאשר שיאו של חודש ניסן נחתם בביקורו ההיסטורי והמעמיק של הגאון הגדול רבי משה ברנסדורפר, גאב"ד 'היכל הוראה', שעמד מקרוב על המהפכה הכשרותית והבטיחותית במקום.

דיון הלכתי בלב העשייה הרפואית את ביקורו ב'שערי צדק' פתח הגאב"ד בדיון הלכתי-רפואי ממושך, בו השתתפו מנהלי חדרי הלידה הבכירים, ד"ר פלוטקין וד"ר ברג, יחד עם רב המרכז הרפואי הרה"ג ר' יוסף שפרונג. בשיח המקצועי הועלו שאלות סבוכות בנוגע להנהגת יולדות בשבת ובחג, תוך שימת דגש על מצבי ספק פיקוח נפש לאם ולילוד. הגאב"ד הביע קורת רוח מרובה מהעובדה שכלל הפעילות מונחית על ידי פוסק המרכז הרפואי, הגאון הגדול רבי אשר וייס, ומבוצעת בתיאום מלא עם פסיקת ההלכה הצרופה, במיוחד עבור הציבור החרדי והירושלמי המדקדק על קלה כבחמורה.

מבצע הכשרות: פסח למהדרין מן המהדרין

מבצע הכשרת המטבח המרכזי, המספק אלפי מנות ביום, הוגדר על ידי גורמי המקצוע כ"מבצע לוגיסטי פנומנלי". תחת פיקוחו של הרב שפרונג ובניהולו של משגיח הכשרות הראשי ונאמן בד"ץ 'העדה החרדית', הרב יהודה פולק, עמלו צוותי אברכים ובחורים יראי שמיים על הכשרה יסודית ומחמירה. המבצע כלל הגעלת כלים המונית, רכישת אלפי כלים חדשים וטבילתם כדת וכדין. בד בבד, הוכשרו למעלה מ-200 מטבחים מקומיים הפזורים בכל אגפי בית החולים תחת פיקוחו של אחראי שירותי הדת, הרב אברהם גולדשמידט.

הגר"מ ברנסדורפר, שסייר במטבח יחד עם נציגי הבד"ץ בראשות הרב ישראל קולסקי, עמד על הנהלים המחמירים של "העדה החרדית" המיושמים במקום כל השנה, ובפרט בחג הפסח – הכוללים מזון ללא חשש קטניות ו"ללא שרויה", שימוש בלעדי בכלים חד-פעמיים להבטחת רמת הכשרות, והכשרה לחומרא של המיחמים. הגאב"ד לא הסתיר את התפעלותו מההשקעה העצומה שנועדה לאפשר לכל יהודי, גם בחומרא הגדולה ביותר, לאכול בלב שקט על שולחנו של בית החולים.

רפואה בטוחה בצל המערכה

היבט נוסף ומשמעותי בהיערכות השנה היה המענה לאתגרי המלחמה. מנהל התפעול, מר גדי אילן, הציג בפני הגאב"ד את בית החולים לשעת חירום הממוקם בחניון התת-קרקעי הממוגן, מתחם שבו הושקעו עשרות מיליוני שקלים ובו טופלו במהלך החג כ-470 חולים, בהם כ-70 חולים מורדמים ומונשמים, בתנאי מיגון מלאים.

הגאב"ד התרגש במיוחד לשמוע מסקירתה של האחות בת-עמי ישראל, מנהלת האגף בהנהלת הסיעוד, על הדגש שהושם עבור היולדות: בניגוד למקומות אחרים, ב'שערי צדק' התקיים כל התהליך המיילדותי – מהקבלה במיון, דרך חדרי הלידה הפרטיים והממוגנים ועד לחדרי ההתאוששות – בתוך מרחבים מוגנים אורגניים בבניין עצמו, ולא בחניונים, מתוך רצון לשמור על פרטיותן ושלוותן של האמהות גם בשעת חירום.

סיום ומבט לעתיד

עם סיום הביקור, חיזק הגאב"ד את ידי ההנהלה וסיכם על דרכי שיתוף פעולה דחופים בין 'היכל ההוראה' לבין מנהלי המחלקות בתיאום עם הרבנות המקומית. בדבריו הדגיש כי 'שערי צדק' הוכיח שניתן לשלב רפואה ברמה העולמית הגבוהה ביותר עם נאמנות מוחלטת למסורת ולפסיקה המוחמרת ביותר.

ראוי לציין כי גם במהלך ימי החג, המשיך ארגון 'הכנסת אורחים' הפועל במקום להגיש בשפע וביד רחבה סעודות חג וצרכי שבת למלווים ולבני המשפחות, הכל בכשרות בד"ץ העדה החרדית, ובכך השלים את המעטפת הרוחנית והגשמית שניתנה למאושפזים.

כעת, עם החזרה לשגרה, נותרו ב'שערי צדק' הדי הביקור וההערכה, המהווים חותמת של כשרות ואיכות למרכז הרפואי המוביל בירושלים.