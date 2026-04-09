כיכר השבת
נתפס בחולצתו תוך כדי נהיגה: מרדף אופנוענים חריג בעיר הדרומית | צפו

רוכב קטנוע עורר את חשדם של השוטרים לאחר שנצפה כשהוא רוכב עם קסדה פתוחה | כאשר הכוחות סימנו לו לעצור לבדיקה, הוא הבחין בהם והחל להימלט מהמקום תוך נהיגה פרועה ומסוכנת (בארץ)

רגעי המרדף והמעצר
רוכב קטנוע שנע ברחובות אשדוד עורר את חשדם של שוטרי צוות סה"ר במהלך פעילות יזומה בעיר, לאחר שנצפה כשהוא רוכב עם קסדה פתוחה. כאשר הכוחות סימנו לו לעצור לבדיקה, הוא הבחין בהם והחל להימלט מהמקום תוך נהיגה פרועה ומסוכנת.

במהלך המרדף חצה הרוכב צומת באור אדום מלא, תוך שהוא מסכן כלי רכב והולכי רגל שהיו במקום. לוחמי סה"ר פעלו במהירות, ביצעו חסימה מבצעית והצליחו לעצור אותו לאחר תיקול.

בחיפוש שנערך עליו במקום אותר חומר החשוד כסם, לצד סכום כסף מזומן. החשוד נעצר והועבר להמשך טיפול וחקירה בתחנת המשטרה בעיר.

במשטרה מדגישים כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד עבירות תנועה מסכנות חיים ועבירות פליליות, במטרה לשמור על ביטחון הציבור ולהפחית את הסיכון למשתמשי הדרך.

