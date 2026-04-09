בן 40 נעצר בחשד שירק וסטר בחזקה לחיילת באמצע הרחוב בתל אביב

משטרת ישראל עצרה במהלך ימי חול המועד פסח תושב יבנה בן 40, בחשד שתקף באלימות חיילת במדים שצעדה במרכז העיר תל אביב. כך מסרה היום (חמישי) המשטרה.

האירוע החמור התרחש ב-6 באפריל, יום שני השבוע, אז התקבל דיווח במוקד המשטרה על תקיפה פתאומית ברחוב. על פי החשד, החשוד הלך מול החיילת, ירק לעברה ללא כל התגרות מוקדמת, סטר על פניה בחוזקה ונמלט מהמקום במהירות.

עם קבלת הדיווח, הוזעקו שוטרי תחנת לב תל אביב למקום האירוע והחלו בביצוע פעולות חקירה דחופות שכללו איסוף ממצאים מהזירה וניסיון להתחקות אחר מסלול בריחתו של התוקף. לאחר מאמצים מודיעיניים וחקירתיים שכללו פעולות גלויות וסמויות, הצליחו השוטרים לאתר את החשוד ביום למחרת ולעצור אותו לחקירה בתחנה.

במהלך חקירתו של החשוד התברר כי אין מדובר באירוע בודד, ועלה נגדו חשד למעורבות במקרי אלימות נוספים שאירעו בתקופה האחרונה. החוקרים בוחנים כעת האם קיים דפוס פעולה קבוע והאם הרקע לתקיפה קשור למדיה של החיילת או שמדובר באלימות מזדמנת. מדובר במקרים המטופלים בחומרה על ידי מערכת אכיפת החוק, במיוחד כאשר מדובר בתקיפת לובשי מדים במרחב הציבורי.

בתום חקירתו של החשוד הוא נכלא, ואמש, עם צאת החג, הובא בפני שופט בבית משפט השלום לדיון בעניינו. המשטרה הציגה את הממצאים שנאספו עד כה, ובסיום הדיון קבע בית המשפט תנאים מגבילים לשחרורו של החשוד מהמעצר, תוך המשך ניהול ההליך המשפטי נגדו.