כיכר השבת
מוחבא היטב

צפו: השוטרים היו המומים מהתכולה הקטלנית שאותרה ברכב תמים

בחיפוש שבוצע ברכב במהלך פעילות משטרתית נמצא אקדח מוסלק בתא המטען, לצד מחסנית תואמת | הנהג, תושב אום אל פאחם בן 35, נעצר במקום והועבר לחקירה

האקדח שנמצא בתא המטען
האקדח שנמצא בתא המטען| צילום: צילום: דוברות המשטרה
האקדח שנמצא בתא המטען (צילום: דוברות המשטרה)

בחודש שעבר נפרסו כוחות משטרה במספר מוקדים במסגרת המלחמה בפשיעה. במהלך הפעילות עצרו ה רכב לבדיקה שגרתית בכביש 66, אך במהרה התברר כי מדובר במקרה חריג.

בחיפוש שבוצע ברכב נמצא אקדח מוסלק בתא המטען, לצד מחסנית תואמת. הנהג, תושב אום אל פאחם בן 35, נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת משטרת טמרה. בהמשך הוארך מעצרו מספר פעמים בבית המשפט, בזמן שהחוקרים המשיכו לאסוף ראיות ולבצע פעולות חקירה נוספות.

עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות נשק בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת, באמצעות פרקליטות מחוז צפון.

במשטרה מדגישים כי מדובר בחלק ממאמץ רחב היקף שמטרתו לצמצם את היקף הנשק הבלתי חוקי ולמנוע אירועי אלימות. מתחילת השנה, כך לפי הנתונים, נתפסו במחוז הצפוני יותר מ-300 אמצעי לחימה, ובכמה מקרים אף סוכלו חוליות חמושות בטרם הספיקו לפעול.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר