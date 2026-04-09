צפו: השוטרים היו המומים מהתכולה הקטלנית שאותרה ברכב תמים

בחודש שעבר נפרסו כוחות משטרה במספר מוקדים במסגרת המלחמה בפשיעה. במהלך הפעילות עצרו השוטרים רכב לבדיקה שגרתית בכביש 66, אך במהרה התברר כי מדובר במקרה חריג.

בחיפוש שבוצע ברכב נמצא אקדח מוסלק בתא המטען, לצד מחסנית תואמת. הנהג, תושב אום אל פאחם בן 35, נעצר במקום והועבר לחקירה בתחנת משטרת טמרה. בהמשך הוארך מעצרו מספר פעמים בבית המשפט, בזמן שהחוקרים המשיכו לאסוף ראיות ולבצע פעולות חקירה נוספות.

עם סיום החקירה הוגש נגדו כתב אישום בגין עבירות נשק בבית המשפט המחוזי בנוף הגליל-נצרת, באמצעות פרקליטות מחוז צפון.

במשטרה מדגישים כי מדובר בחלק ממאמץ רחב היקף שמטרתו לצמצם את היקף הנשק הבלתי חוקי ולמנוע אירועי אלימות. מתחילת השנה, כך לפי הנתונים, נתפסו במחוז הצפוני יותר מ-300 אמצעי לחימה, ובכמה מקרים אף סוכלו חוליות חמושות בטרם הספיקו לפעול.