הערב (שני) הותרו לפרסום שמותיהם של ארבעת בני משפחת גרשוביץ שנהרגו באסון פגיעת הטיל בחיפה: לנה (70), בעלה ולדימיר (73), בנם דימה (42) וכלתם לוסיל (30).

כזכור, אמש פגע טיל בליסטי ששוגר מאיראן ישירות במבנה מגורים רב קומות. מדובר היה בבניין מדורג שבו הטיל פגע ישירות בקומה התחתונה, שספגה את מלוא הפגיעה. כתוצאה מכך, מרפסות הבניין קרסו.

בתום מאמצים מורכבים שנמשכו כל שעות הלילה (בין ראשון לשני) ועד לשעות הבוקר המוקדמות, חילצו צוותי החילוץ וההצלה שני לכודים מבני המשפחה שנמצאו תחת ההריסות ללא רוח חיים.

בשעות הצהריים אותרו וחולצו שני הנעדרים הנוספים - ללא רוח חיים.

כמה שעות לפני האסון שוחרר האב ולדימיר מאשפוז ממושך במחלקה התת-קרקעית בבית החולים רמב"ם. הבן דימה, שהתגורר עם רעייתו לוסיל בהרצליה, היה זה שהחזיר אותו לבית שקרס בחיפה לאחר שיפור במצבו.