דיווח דרמטי: יורש העצר חמינאי נפצע קשה, מרד בטהרן

בעוד מטוסי חיל האוויר ממשיכים לקרוע את שמי איראן במבצע 'שאגת הארי', נראה כי המכה הכואבת ביותר למשטר האייתוללות ניחתה דווקא בלב הקודש של טהרן. חשיפה דרמטית של גורם ביטחוני מערבי מעלה כי מוג'תבא חמינאי, בנו של המנהיג הקודם ומי שסומן כיורש העצר, נפצע באורח קשה בתקיפות צה"ל – פציעה שהציתה גל מרד חסר תקדים בצמרת השלטון.

כשהנשיא טראמפ מאיים ב"שערי גיהנום" מבחוץ ומשמרות המהפכה מתבצרים בעמדותיהם מבפנים, איראן ניצבת על פי תהום פוליטית וצבאית. הדיווח, שפורסם באתר 'וואלה', חושף חוסר הסכמה חריף בצמרת האיראנית, המאיים לפרק את המדינה מבפנים תוך כדי הלחימה מול ישראל וארה"ב.

מוג'תבא חמינאי, שמינויו עורר זעם בשל דמיונו לשלטון המלוכני של השאה, נפצע קשה ב"מטס בראשית" – מטס הפתיחה של המערכה הנוכחית. על פי הדיווח, הפציעה כללה נזקים לרגליו ולפניו, אך המשמעות הפוליטית חורגת הרבה מעבר לפגיעה הפיזית. פציעתו הפכה לדלק עבור מתנגדיו בצמרת, המכנים את המינוי "הזוי וקיצוני" וטוענים כי הוא אינו מנהיג לגיטימי. הסיבה שבגללה מוג'תבא טרם פרסם הצהרה פומבית מאז תחילת המלחמה מעוררת שאלות. בעוד שגורמים באיראן טוענים כי הוא בחר להתנהל אחרת מאביו, הצהרותיו של הנשיא טראמפ מעלות תמונה שונה לחלוטין. "המנהיג העליון שלהם כבר לא עליון. הוא מת. הבן שלו או מת או במצב קשה מאוד, כי אף אחד לא שמע ממנו", הצהיר טראמפ בוועידה כלכלית בפלורידה.

מלחמת נשיא מול גנרלים

בתוך הבוץ הטהרני, הנשיא פזשכיאן מנסה להוביל קו פרגמטי להפסקת אש, אך נתקל בחומה בצורה של משמרות המהפכה בראשות אחמד ואחידי. אלו האחרונים דורשים להמשיך בלחימה מול הצי האמריקני ומציבים דרישות הזויות לפיצויים כספיים, תוך התעלמות מוחלטת מההרס המצטבר.

הקרע בצמרת מגיע בעיתוי קריטי במיוחד. טראמפ הבהיר בריאיון לעיתון ניו יורק פוסט כי ארה"ב תגיב "בקרוב מאוד" על מתקפת הטילים האיראנית שפגעה בבית הזיקוק בחיפה, ורמז לאפשרות של תקיפה נרחבת בתשתיות האנרגיה של איראן. "אנחנו חושבים שמוג'תבא חמינאי חי - אבל במצב גרוע במיוחד. הוא פצוע קשה מאוד", אמר הנשיא האמריקני.

מספרי החיסולים נחשפים

תחת מבצע "שאגת הארי", צה"ל מבצע מאמץ עילאי לסיכול צמרת הטרור. גורם ביטחוני חשף כי עד כה חוסלו למעלה מ-32 בכירים בצמרת האיראנית, לצד עשרות מפקדי שטח בדרגות אלוף-משנה. "לא הכל מפורסם", ציין הגורם, והדגיש כי חיל האוויר תוקף כמעט מדי יום את מקומות המסתור של בכירי משמרות המהפכה.

בין החיסולים המשמעותיים: מוחמד רצ'א אשרפי קהי, האחראי על מערך הנפט במיליארדי דולרים של משמרות המהפכה; ג'משיד אסחאקי, מפקד מפקדת הנפט; מכרם עט'ימי, מפקד יחידת הטילים במערב איראן; ומאג'יד ח'אדמי, מפקד המודיעין של משמרות המהפכה שחוסל בלב טהרן.

"זו המדינה היחידה שאף אחד לא רוצה להנהיג"

טראמפ בחר להתייחס במפורש למצבה של המנהיגות האיראנית בציניות חריפה. "המנהיגים שלהם מתים", הצהיר בוועידה כלכלית בפלורידה. "זו המדינה היחידה שבה אף אחד לא רוצה להנהיג את איראן". ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים סותרים לגבי מצבו של מוג'תבא חמינאי, שמונה למנהיג העליון החדש של איראן לאחר חיסול אביו עלי חמינאי בתחילת המלחמה.

בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו, הבהיר טראמפ: "ארצות הברית נמצאת בדיונים רציניים עם משטר חדש וסביר יותר לסיום פעולותינו הצבאיות באיראן". לדבריו, "חלה בשיחות התקדמות רבה, אך אם מסיבה כלשהי לא יושג הסכם בקרוב, ואם מיצר הורמוז לא ייפתח באופן מיידי, נסיים את מה שהתחלנו באיראן".

השורה התחתונה: איראן נמצאת בנקודת השבירה הקריטית ביותר מאז המהפכה ב-1979. כשרשימת החיסולים מתארכת ויורש העצר פצוע קשה, השאלה היא לא האם המשטר יספוג מכה נוספת, אלא מי יחזיק את המושכות ביום שאחרי קריסת משמרות המהפכה. הקרע בצמרת, בשילוב עם הלחץ הצבאי המתמשך מישראל וארה"ב, מעמיד את המשטר האיראני בפני אתגר קיומי שלא ידע כמותו.