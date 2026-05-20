חבר הקונגרס המכהן והמבקר החריף של הסיוע האמריקני לישראל, תומאס מאסי, הפסיד בבחירות המוקדמות של המפלגה הרפובליקנית במחוז הרביעי של קנטקי ללוחם הקומנדו הימי לשעבר אד גלריין, שזכה לתמיכתו הרחבה של הנשיא דונלד טראמפ.

מדובר בניצחון ענק עבור טראמפ, שלקח כפרוייקט את תבוסתו של האיש שהצביע בעד הדחתו ב-2021.

כלי התקשורת המובילים בארצות הברית, ובהם סוכנויות הידיעות ורשתות הטלוויזיה, הכריזו על המהפך כשעתיים לאחר סגירת הקלפיות, כאשר גלריין מוביל בפער של כמעט תשעה אחוזים לאחר ספירת מרבית הקולות. התבוסה של מאסי מגיעה לאחר קמפיין אגרסיבי וממושך נגדו, שהפך למירוץ הפנימי היקר ביותר בהיסטוריה של בית הנבחרים, עם השקעה חסרת תקדים של למעלה מ-32 מיליון דולרים בפרסום ומימון מסיבי מצד ארגונים פרו-ישראליים.

בנאום ההפסד שלו ביום שלישי בלילה, בחר מאסי לתקוף את יריבו ואת המקורות הפיננסיים שמאחוריו, ועקץ כי "לקח קצת זמן לאתר את אד גלריין בתל אביב". חבר הקונגרס המודח, שהתנגד בעקביות לחקיקה המיטיבה עם ישראל ולמלחמה באיראן, טען ערב הבחירות כי ללא המעורבות הכספית של שדולת איפא"ק והתורמת מרים אדלסון הוא היה מנצח ברוב מוחץ, והוסיף כי "ניסו לקנות את הקול שלי" אך "לא יכלו לקנות אותו". שדולת איפא"ק מצידה מיהרה לברך על התוצאות והודיעה כי גלריין הצליח להביס את "חבר הקונגרס המכהן האנטי-ישראלי תומאס מאסי".

הנשיא דונלד טראמפ, שניהל מאבק אישי ממושך נגד מאסי והגדיר אותו רק לאחרונה בסרטון ברשת החברתית בתור "חבר הקונגרס הגרוע ביותר בהיסטוריה של המדינה שלנו", הביע שביעות רצון מוחלטת מהתוצאה.

בתשובה לשאלות עיתונאים ביום שלישי בלילה, אמר טראמפ על מאסי כי "הוא היה בחור רע. מגיע לו להפסיד". שעות ספורות קודם לכן, עם פתיחת הקלפיות, תקף הנשיא את התנהלותו של חבר הקונגרס היוצא ואמר כי "ההתנהלות מולו פשוט נוראית. אני לא חושב שהוא רפובליקני. הוא לא ליברטריאן", ואף כינה אותו בכינוי הלעג "דמוקרט-טיפש" בשל נטייתו להצביע נגד יוזמות המפלגה.

הניצחון מסמן הישג משמעותי עבור הממסד הרפובליקני והנשיא טראמפ, שנקט בצעד חריג בימים האחרונים ושלח את מזכיר ההגנה פיט הגסת' לקמפיין באופן אישי במחוז כדי להבטיח את הדחתו של מאסי. המועמד המנצח, אד גלריין, הצהיר בנאום הניצחון שלו כי בכוונתו להתמקד בקידום המדיניות של הנשיא ושל המפלגה כדי "לשים את אמריקה תחילה ואת קנטקי תמיד", וציין בראיון לרשת פוקס ניוז כי מאסי הודח משום ש"שרף כל גשר" בוושינגטון ועמד נגד החקיקה הרפובליקנית.