נסיה בת הילה - לרפואה שלימה בתוך שאר חולי ישראל ( צילום: באדיבות המשפחה )

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי פנה היום (שני) בקריאה נרגשת מבית החולים, בה הוא מתחנן לציבור להתפלל לרפואתה של הילדה נסיה בת הילה, שנפצעה באורח קשה מפגיעת הטיל האיראני בבני ברק.

"אני מתחנן כל מי שיכול להתפלל לרפואת נסיה בת הילה ולקבל על עצמו משהו יהיה לו ישועות", מסר הרב לסרי בסרטון שפורסם היום. הרב, שהינו גיסו של אביה של הילדה, הדגיש את חשיבות התפילה והקבלה על עצמו של כל אחד ואחד מעם ישראל.

כזכור, הילדה בת ה-11 נסיה בת הילה נפצעה באורח אנוש בפגיעה הקשה שאירעה בשעות הבוקר המוקדמות בעיר התורה בני ברק, כאשר טיל בליסטי איראני פגע ישירות בעיר. בפגיעה נפצעו 14 בני אדם, ביניהם נער בן 12 במצב קשה ועשרות נוספים מהדף ומרסיסים.

הרב יגאל כהן: "בזכות התפילות הלב חזר לפעול"

מוקדם יותר, גם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר", פנה בתחינה להתפלל על הילדה נסיה בת הילה. הרב כהן סיפר כי בזכות התפילות של עם ישראל, הילדה נותקה ממכשיר האקמו והלב חזר לפעול לבד, בחסדי שמים.

"התפללו עכשיו לרפואתה של הילדה נסיה בת הילה בתוך שאר חולי ישראל", קרא הרב כהן לציבור הרחב, תוך שהוא מדגיש את כוחה של תפילת הציבור.