המסר המטלטל של שורד השבי עם אביו החרדי: "שנה שעברה לא זכיתי"

שנה בדיוק חלפה מאז פנייתו קורעת הלב של אברהם אוחנה, שבנו יוסף חיים הוחזק באותם ימים בשבי חמאס בעזה, לציבור בישראל ובקהילות היהודיות בעולם. באותה עת, לקראת חג השבועות, יצא האב בקריאה נרגשת לכלל הציבור בארץ ובעולם ללכת לבתי הכנסת ולשמוע את עשרת הדיברות, כסגולה וכזכות מיוחדת לשחרור בנו וכלל החטופים, על פי הוראתו הידועה של הרבי מליובאוויטש.

כעת, חודשים אחדים לאחר שיוסף חיים ברוך השם חזר מהשבי, השניים סוגרים מעגל מרגש במיוחד ומפרסמים סרטון משותף, כשהם עומדים זה לצד זה על רקע ארון ספרים יהודי, ומביעים את תודתם העמוקה לעם ישראל.

את הסרטון פותח האב, אברהם אוחנה, כשהוא מחבק את בנו ומאחל לכלל הגולשים חג שמח. בדבריו הוא חוזר לימים המורכבים של השנה שעברה ומזכיר את כוחה של הערבות ההדדית. "אני רוצה להגיד לכולם קודם כל שיהיה לנו חג שמח", פתח האב בהתרגשות, "בעזרת השם, שנה שעברה אתם זוכרים בטח את הסרטון שעשינו וביקשנו מכל עם ישראל ללכת ולשמוע את עשרת הדיברות בהוראת הרבי, לזכות יוסף חיים וכל החטופים".

לאחר מכן מוצג קטע קצר מתוך אותו סרטון ישן, בו נראה האב כשהוא פונה לבד למצלמה ואומר בדמעות: "אני מבקש בשמי ובשם הבן שלי יוסף חיים שנמצא בעזה, שבעזרת השם כולם באמת ישמעו להוראת הרבי שאמר שזה כל כך יום גדול של פעם בשנה, ללכת ולשמוע עשרת הדיברות בבית הכנסת".

בהמשך התיעוד הנוכחי, חוזר האב ומצביע על בנו המתרגש שעומד לצדו, תוך שהוא מודה לציבור על ההיענות הגדולה והתפילות שנשאו פרי. "וברוך השם הנה, השנה בזכות התפילות שלכם ובזכות עשרת הדיברות ששמעתם, זכינו שהוא איתנו פה השנה, והוא רוצה להגיד לכם כמה מילים", אמר האב והעביר את זכות הדיבור ליוסף חיים.

יוסף חיים אוחנה, שנראה נרגש מאוד לצד אביו, פנה ישירות אל עם ישראל ושיתף בתחושותיו האישיות מאותם ימים קשים בשבי, אל מול המציאות הנוכחית שבה הוא זוכה לחגוג את החג כבן חורין. "חג שמח עם ישראל", אמר יוסף חיים, "אני רוצה להזכיר לנו שלפני שנה בדיוק, אנחנו היינו במנהרות, ואתם כולם הלכתם לשמוע את עשרת הדיברות והתפללתם שנוכל גם אנחנו לשמוע.

"שנה שעברה לא יצא לנו לשמוע, אבל השנה, בזכות התפילות, הנה אני גם הולך ללכת ולשמוע את עשרת הדיברות עם אבא שלי, ולהתפלל על דבר פשוט – על זה שכל עם ישראל יתאחד עכשיו, כי ברגעים האלה זה הכי חשוב".

את דבריו חתם בפנייה אישית לציבור להמשיך במסורת הרוחנית של האחדות: "אני מבקש מכם ללכת גם ולהתפלל על זה, כי אנחנו צריכים להיות ביחד, במיוחד ברגעים של מלחמה ושל קושי. שיהיה לנו חג שמח לכל עם ישראל".