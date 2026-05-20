הגר"ש אלתר בשיעורו לפני חג השבועות ( צילום: מכון דבר אמת )

שיחה ייחודית שמסר בימים האחרונים ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר, מצליחה להכות גלים ברחוב הירושלמי ומחוצה לו. ראש הישיבה, שעמד בדבריו על ההכנה הנדרשת לקראת חג השבועות הבעל"ט, בחר להתמקד דווקא בתופעת הבנייה לגובה המאפיינת כל כך את הנוף הירושלמי בתקופה האחרונה, וקבע כי יש ללמוד מהמגדלים הללו דרך ייחודית בעבודת ה'.

הדברים המרתקים נאמרו במסגרת שיעור תורה קבוע הנמסר מדי שבוע בשכונת רחביה בעיר, בו משתתפים באופן קבוע אנשי עסקים, יזמים וסוחרים המשקיעים מאמצים וקובעים עתים לתורה. השבוע, כהכנה לקראת חג השבועות, נעתר ראש הישיבה לבקשת המארחים וכיבד את המעמד בהשתתפותו ובמשא מרכזי.

במהלך השיחה הזכיר ראש הישיבה את דבריו המפורסמים של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע, שהתייחס בזמנו להתפתחויות הטכנולוגיות החדשות (כמו הטלגרף והרכבת) וקבע כי כל חידוש שיורד לעולם בא ללמד את האדם דרך והנהגה בעבודת הבורא. "גם עתה", אמר ראש הישיבה, "כשנחשפים לבנייה לגובה המאפיינת את שכונות ירושלים ולמגדלים שצומחים בה לרוב, ישנם כאלו שרואים בכך אך ורק הזדמנות עסקית ליזמים. בעודי ילד, לא נראו בניינים גבוהים בירושלים. היום, איפה שהולכים רואים מגדלים, וזאת לאור מדיניות הציפוף העירונית". אך בהתאם למשנתו של ה'חפץ חיים', הדגיש הגר"ש אלתר כי "יש לזכור שגם שינויי מדיניות ושינויים תכנוניים מוכתבים בסופו של דבר מלמעלה. ואם כן, מה יש לנו ללמוד מהמגדלים שהולכים ונבנים בירושלים?"

"מתי נזכור שיש עוד קומות למעלה?"

ראש הישיבה שיתף את השומעים במסקנה הנוקבת והסביר: "אנו כבני אדם נוטים מטבענו להתרחב לרוחב, לרכוש עוד ועוד הנאות בעולם הזה, להשיג עוד נכסים ועוד ממון. אך מתי נתחיל לצמוח לגובה? מתי נזכור שיש עוד קומות למעלה, ושאנו מבקשים וצריכים לשאוף אל על?"

"אפשר להסתכל על העיר בעיניים של יזמות צינית", הוסיף ראש הישיבה, "אך הקדוש ברוך הוא אומר על ירושלים העיר שעליה אמרו חז"ל 'ירא שלם' זו העיר שבחרתי, והנה היום בונים בה למעלה. זה מה שיש לזכור ולהתבונן בו בימים אלו: לעלות עוד קומה למעלה, לשאוף עוד ועוד אל הרוחניות".

בהמשך השיחה הרחיב ראש הישיבה בארוכה בחשיבות היתירה של קביעת עתים לתורה בקרב אנשים העמלים לפרנסתם, וחתם בדרישה שצריכה ללוות כל יהודי לקראת חג מתן תורה: "צריך לחיות בכל יום עם התחושה שאנו אמורים להשיג משהו אחר, גבוה יותר, ולא לשקוע רק בהתרחבות של חומר ורוחב העולם הזה".