כיכר השבת
מוכתבים מלמעלה

הגר"ש אלתר לקבוצת יזמים בירושלים; "אל תסתכלו על המגדלים רק כהזדמנות עסקית"

בשיחה ייחודית שמסר השבוע ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר לאנשי עסקים בפורום 'חברים מקשיבים' התמקד ראש הישיבה בתופעת הבניה לגובה שמאפיינת כיום את הנוף הירושלמי. "צריך ללמוד מהמגדלים" | האזינו לשיעור המרתק (חרדים)

הגר"ש אלתר בשיעורו לפני חג השבועות (צילום: מכון דבר אמת)

שיחה ייחודית שמסר בימים האחרונים ראש הישיבה, הגאון רבי שאול אלתר, מצליחה להכות גלים ברחוב הירושלמי ומחוצה לו. ראש הישיבה, שעמד בדבריו על ההכנה הנדרשת לקראת חג השבועות הבעל"ט, בחר להתמקד דווקא בתופעת הבנייה לגובה המאפיינת כל כך את הנוף הירושלמי בתקופה האחרונה, וקבע כי יש ללמוד מהמגדלים הללו דרך ייחודית בעבודת ה'.

הדברים המרתקים נאמרו במסגרת שיעור תורה קבוע הנמסר מדי שבוע בשכונת רחביה בעיר, בו משתתפים באופן קבוע אנשי עסקים, יזמים וסוחרים המשקיעים מאמצים וקובעים עתים לתורה. השבוע, כהכנה לקראת חג השבועות, נעתר ראש הישיבה לבקשת המארחים וכיבד את המעמד בהשתתפותו ובמשא מרכזי.

הגר"ש אלתר בשיעורו לפני חג השבועות (צילום: מכון דבר אמת)

"שינויי המדיניות מוכתבים מלמעלה"

במהלך השיחה הזכיר ראש הישיבה את דבריו המפורסמים של בעל ה'חפץ חיים' זי"ע, שהתייחס בזמנו להתפתחויות הטכנולוגיות החדשות (כמו הטלגרף והרכבת) וקבע כי כל חידוש שיורד לעולם בא ללמד את האדם דרך והנהגה בעבודת הבורא.

"גם עתה", אמר ראש הישיבה, "כשנחשפים לבנייה לגובה המאפיינת את שכונות ירושלים ולמגדלים שצומחים בה לרוב, ישנם כאלו שרואים בכך אך ורק הזדמנות עסקית ליזמים. בעודי ילד, לא נראו בניינים גבוהים בירושלים. היום, איפה שהולכים רואים מגדלים, וזאת לאור מדיניות הציפוף העירונית".

אך בהתאם למשנתו של ה'חפץ חיים', הדגיש הגר"ש אלתר כי "יש לזכור שגם שינויי מדיניות ושינויים תכנוניים מוכתבים בסופו של דבר מלמעלה. ואם כן, מה יש לנו ללמוד מהמגדלים שהולכים ונבנים בירושלים?"

הגר"ש אלתר בשיעורו לפני חג השבועות
הגר"ש אלתר בשיעורו לפני חג השבועות| צילום: צילום: מכון דבר אמת

"מתי נזכור שיש עוד קומות למעלה?"

ראש הישיבה שיתף את השומעים במסקנה הנוקבת והסביר: "אנו כבני אדם נוטים מטבענו להתרחב לרוחב, לרכוש עוד ועוד הנאות בעולם הזה, להשיג עוד נכסים ועוד ממון. אך מתי נתחיל לצמוח לגובה? מתי נזכור שיש עוד קומות למעלה, ושאנו מבקשים וצריכים לשאוף אל על?"

"אפשר להסתכל על העיר בעיניים של יזמות צינית", הוסיף ראש הישיבה, "אך הקדוש ברוך הוא אומר על ירושלים העיר שעליה אמרו חז"ל 'ירא שלם' זו העיר שבחרתי, והנה היום בונים בה למעלה. זה מה שיש לזכור ולהתבונן בו בימים אלו: לעלות עוד קומה למעלה, לשאוף עוד ועוד אל הרוחניות".

הגר"ש אלתר בשיעורו לפני חג השבועות (צילום: מכון דבר אמת)

בהמשך השיחה הרחיב ראש הישיבה בארוכה בחשיבות היתירה של קביעת עתים לתורה בקרב אנשים העמלים לפרנסתם, וחתם בדרישה שצריכה ללוות כל יהודי לקראת חג מתן תורה: "צריך לחיות בכל יום עם התחושה שאנו אמורים להשיג משהו אחר, גבוה יותר, ולא לשקוע רק בהתרחבות של חומר ורוחב העולם הזה".

חג השבועותהרב שאול אלתרמגדלים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר