כיכר השבת
לֵב אַלְמָנָה אַרְנִן

מרגש ברשת | המכתב ועוגת הגבינה ששיגר חבר המועצת לאלמנה הטרייה

בני משפחתו של הגאון רבי משה צרף זצ"ל, שהתמוטט ונפטר דקות לאחר חופת נכדו, קמו השבוע מימי השבעה היישר להכנות של ערב החג | הרגישות של חבר המועצת - לאחר שנבצר מרבה של שכונת 'רמת אלחנן' הגאון רבי יצחק זילברשטיין להגיע פיזית לנחם, הוא שיגר לבית המשפחה שליח מיוחד עם מכתב חיזוק אישי ומחווה מחשבתית שהותירה את כולם בדמעות (חרדים)

המכתב והעוגה ששיגר הגר"י זילברשטיין לאלמנה (צילום: ש.פ.ה.)

מחזה מרגש ברמת אלחנן: בני משפחת צרף, שקמו השבוע מימי השבעה על פטירת אביהם, הגאון רבי משה צרף זצ"ל שנפטר באורח טרגי דקות ספורות לאחר חופת נכדו, הופתעו לגלות מחווה אנושית מרגשת ויוצאת דופן מצדו של מרא דאתרא השכונה וחבר מועצת גדולי התורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין.

כזכור, פטירתו הפתאומית של הגר"מ צרף זצ"ל, ראש כולל "שיר למעלות" בכפר סבא ומאבות בתי הדין ומרבני בית הכנסת הספרדי המרכזי בשכונת רמת אלחנן בבני ברק, הכתה בהלם את תושבי השכונה והעולם התורני. הרב זצ"ל התמוטט ונפטר מיד לאחר שזכה להוביל את נכדו לחופה, ובכך הפכה השמחה הגדולה לאבל כבד.

הרה"ג ר' משה צרף זצ"ל (צילום: באדיבות המשפחה)

לאורך כל ימי השבעה זרמו לבית המשפחה מאות מנחמים, רבנים ואישי ציבור. בשל קוצר הזמן ועומס הפונים, נבצר מהמרא דאתרא, הגר"י זילברשטיין, להגיע פיזית ולנחם את בני המשפחה בין כותלי הבית.

אולם, השבוע, עם סיום ימי השבעה, גילו בני המשפחה והאלמנה הטרייה שבורת הלב כי עינו הפקוחה של רב השכונה לא נעלמה מהם לרגע. הגר"י זילברשטיין, הידוע ברגישותו העצומה לכל נפש ובפרט לתושבי שכונתו, שיגר לבית המשפחה שליח מיוחד.

השליח הגיע אל האלמנה כשהוא נושא עמו מכתב ניחומים אישי, חם ומעודד שנכתב במיוחד על ידי חבר המועצת, ובו דברי חיזוק עמוקים הנוסכים טל של נחמה בלב השבור.

אלא שמעבר למילים החמות, מה שגרם להתרגשות עצומה בקרב בני המשפחה הייתה המחווה המחשבתית של הרב: אל המכתב צורפה עוגת גבינה לכבוד חג השבועות הבעל"ט.

המכתב המרגש והעוגה הפכו לשיחת היום בשכונת רמת אלחנן, על המסירות של הרב לתושבי השכונה גם ברגעים הקשים ביותר.

עוגת גבינהרבי יצחק זילברשטייןהרב משה צרף

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר