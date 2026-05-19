שבת נטורי קרתא בחברון ( צילום: נטורי קרתא )

ביקור מעורר סערה בסוף השבוע האחרון בעיר האבות: משלחת של אנשי התנועה הקיצונית 'נטורי קרתא' הגיעה לעיר חברון ועשתה את השבת האחרונה, פרשת במדבר, כשהיא מתארחת בביתו של תושב המקום עיסא עמר, פעיל פלסטיני מוכר בעיר חברון.

לדברי חברי המשלחת, מטרת הביקור הייתה "להביע סולידריות עם תושבי חברון למען שחרורם מעול הכיבוש והדיכוי", כלשונם. בשיחה עם 'כיכר השבת', משתף אחד המשתתפים בביקור את התחושות בקרב חברי הקבוצה הקיצונית ומציג את נקודת מבטם על האירועים. "התפילות והסעודות צולמו על ידי נוכרי" "הייתה שבת מרוממת מאוד", משתף המשתתף בשיחה ל'כיכר השבת'. לדבריו, הקבוצה התארחה סמוך ונראה למערת המכפלה אצל המארח, מר עיסא, דמות מוכרת בחברון ופעיל פוליטי בינלאומי. המשתתף מציין כי במהלך השבת אף הגיעו למקום אנשי תקשורת שביקשו לראיין את חברי המשלחת: "היהודים נמנעו מלדבר עמם מטעמי קדושת השבת, אך הם ראיינו את בעל הבית זמן רב".

חבר המשלחת מספר כי בשל רצונם להפגין קו ברור, נמנעו חברי הקבוצה מללכת לפקוד קברי אבות במערת המכפלה כדי שלא להיראות כמתנחלים אף לרגע. עוד הוסיף כי התפילות וסעודות השבת בבית המארח צולמו במהלך החג על ידי נוכרי — בעל הבית עצמו.

עימותים מילוליים והטפות בבתי הכנסת

לדברי חברי המשלחת, דבר הגעתם לעיר עורר הדים רבים בקרב הקהילה היהודית בחברון. המשתתף טוען כי במהלך הבוקר נשמעו הטפות בבתי הכנסת נגד הגעתם: "כשהכלב נובח סימן שהאבן פגעה", הוא אומר בסגנון בוטה. "ההוכחה שניתן לחיות בשלום עם הערבים כציווי התורה שמה ללעג את כל העניין שלהם".

בדבריו, תוקף המשתתף בחריפות את הנהגת היישוב היהודי ואת התושבים, ומאשים אותם בנשיאת נשק ובחינוך קלוקל: "יצא לנו לראות את החינוך כשילדים צעירים קיללו את המשתתפים, שהשיבו להם אחת אפיים. הם מדמים בנפשם שיגבירו שנאה בכל העולם, אך חזונם מתנפץ כשפלסטיני מראשי הפעילים מארח אצלו בחורי ישיבות".

מניפסט נגד הציונות: "אין חלק בשלטון"

בסיום השיחה מציין איש נטורי קרתא כי מטרתם מאחורי הצעד הפרובוקטיבי היה להעביר שלושה מסרים מרכזיים מנקודת מבטם המקוממת:

התנערות מהמדינה: "אין ליהודים חלק ונחלה בשלטון הכופר הציוני".

"אין ליהדות שום עניין או סכסוך נגד תושבי הארץ המוסלמים".

"ביאת המשיח פירושה קרבת אלוקים, להשכין שלום בעולם וללא עניין נגד אלו שקיים סכסוך בינם לבין הציונות. עמדת התורה והיהדות החרדית האמיתית היא נגד הציונות".

יצוין כי הביקור עורר כעס רב בקרב הציבור החרדי והדתי, הרואה בצעדים אלו של אנשי 'נטורי קרתא' משום שיתוף פעולה קיצוני ומסוכן עם גורמים העוינים את מדינת ישראל ואת המתיישבים היהודים באזור.