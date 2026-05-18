אחרי 50 שנה: דור שני ברבנות העיר אילת

הרב הדאיה ( צילום: המשרד לשירותי דת )

היסטוריה ברבנות המקומית של העיר הדרומית ביותר בישראל: הרב יאיר הדאיה נבחר רשמית לכהן בתפקיד רב העיר אילת, לאחר שזכה ברוב מוחץ ויוצא דופן של 32 קולות מתוך 36 חברי הגוף הבוחר.

בחירתו של הרב הדאיה, בוגר ישיבת 'מרכז הרב' שבה שקד על תלמודו במשך שנים רבות, מהווה המשך ישיר והיסטורי להנהגה הרוחנית המקומית של המשפחה באילת. הרב הנבחר הוא בנו של הגאון הרב משה הדאיה, רבה הראשי הספרדי של העיר אילת היוצא, אשר הנהיג את שירותי הדת והרוח בעיר במשך תקופה חסרת תקדים של למעלה מ-50 שנה רצופות. הבחירה בבנו לתפקיד מסמנת קונצנזוס רחב בקרב חברי הגוף הבוחר והתושבים, המבקשים לשמור על יציבות ומסורת ארוכת שנים. הרוב המוחץ שקיבל הרב הדאיה מעיד על תמיכה רחבה בקרב כלל הגורמים בעיר.

הרב בדאיה נבחר לרב העיר אילת ( צילום: המשרד לשירותי דת )

מלכיאלי מברך: 'המאבק של דרעי הצליח'

מיד לאחר ההכרזה הרשמית על תוצאות הבחירות, מיהר שר הדתות, ח"כ מיכאל מלכיאלי, לפרסם הודעת ברכה מיוחדת וחגיגית לרגל המינוי החדש ברבנות הראשית לעיר.

"זכתה העיר אילת בהמשכיות של מסירות נפש למען תושבי העיר", מסר השר מלכיאלי בהודעתו. "הרב הדאיה הינו מחלוצי אנשי התורה והמעשה בעיר, וכעת ימשיך להוביל את שירותי הדת למען התושבים והנופשים הרבים המגיעים לנפוש בעיר".

שר הדתות מלכיאלי ניצל את ההזדמנות כדי לקשור את המינוי המוצלח לפעילות הפוליטית של תנועת ש"ס, והוסיף כי "הנגשת שירותי הדת ברחבי הארץ היא אחד הסמלים המרכזיים עליה נאבק יו"ר ש"ס אריה דרעי בהצלחה רבה".

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, הודה ליו"ר הוועדה ולראש עיריית אילת, מר אלי לנקרי, ובירך בחום את הרב הנבחר: "בזכות הליך סדור ומקצועי שהוביל השר לשירותי דת לשעבר, חה"כ מיכאל מלכיאלי, ובתיאום מלא עם כלל הגורמים, אנו זוכים לברך היום על המוגמר. אנו מאמינים כי הרב הנבחר ימשיך להנהיג את רבנות העיר ברמה הגבוהה ביותר, יפעל לחבר את התושבים לעולמה של תורה, וינגיש יהדות מאירה".

ח"כ מיכאל מלכיאלי ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

המשכיות היסטורית

המינוי מצטרף לשורה של בחירות רבנים בערים ברחבי הארץ בחודשים האחרונים. לאחרונה נבחר הרב מנחם מענדל נחשון לתפקיד רב העיר נוף הגליל, כאשר גם הוא זכה לתמיכה רחבה של 29 חברי הגוף הבוחר.

בניגוד לבחירות סוערות אחרות, כמו הבחירות לרבנות תל אביב שנדחו בעקבות עתירות משפטיות, הבחירות באילת התנהלו בצורה חלקה ומסודרת, והסתיימו בהסכמה רחבה.

הרב הדאיה צפוי להיכנס לתפקידו בקרוב, ולהמשיך את מורשת אביו בהובלת שירותי הדת והרוח בעיר הנופש הדרומית.