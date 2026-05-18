שבוע חלף מאז הסתלק לבית עולמו, האי גאון וצדיק, שריד לדור דעה, מי שעמד במשך עשרות שנים בחזית המערכות הציבוריות לשמירת קדושת הארץ וקברי קדמונים, הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל.

רבי דוד מיכאל זצ"ל, שהיה כל ימיו חדור מטרה להגן על כבודם של שוכני עפר, ניהל לאורך השנים מאבקים חובקי עולם שעיצבו את פני היהדות הנאמנה. הוא ניצב כצוק איתן מול אתגרים עצומים, כשהוא זוכה לגיבוי מלא, הערכה עצומה והכווונה צמודה מכמה גדולי ופוסקי הדור בדורות האחרונים.

במלאות ימי השבעה, שקדנו ואספנו עבורכם גלריית ענק מיוחדת במינה בת למעלה מ-100 תמונות ותיעודים נדירים, חלקם רואים אור כאן לראשונה.

הגלריה ההיסטורית תיקח אתכם למסע מרתק בזמן, מרגעי המאבק הדרמטיים בשטח ובאתרי החפירות בארץ ובחו"ל, דרך דיונים הלכתיים מכריעים בחדריהם של מרנן ורבנן גדולי ישראל זצוק"ל ויבלחט"א, ועד למראות הוד מחייו האישיים, בהם התבלט בגאונותו העצומה, בצדקותו ובענוותנותו המופלגת.

כנסו למנהרת הזמן: דפדפו בגלריית הענק, שתחזיר אתכם אל רגעי ההוד וההיסטוריה שלא תישכח שמספרים את סיפורו של הלוחם הגדול למען כבוד המתים.