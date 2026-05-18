ועדת החוקה, חוק ומשפט מיזגה היום (שני) עשר הצעות חוק פרטיות להצעת חוק אחת מטעם הוועדה לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, בנוסח שגיבש יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן. במקביל, המשיכה הוועדה להכין לקריאה ראשונה את הצעת חוק-יסוד: פתיחה בחקירה, הגשת כתב אישום וקלון.

יו"ר הוועדה הודיע כי ההצבעה לקריאה ראשונה על שתי הצעות החוק תתקיים מחר (שלישי) במליאת הכנסת. המהלך מגיע לאחר שנים של מתחים בין הממשלה לבין מוסד היועץ המשפטי, ומהווה צעד משמעותי בשינוי מבנה הכוחות במערכת המשפטית.

מנגנון חדש לחקירת בכירים

לפי ההצעה המאוחדת, פתיחה בחקירה פלילית כנגד ראש ממשלה, שר, סגן שר, חבר כנסת, שופט, דיין, קאדי, מבקר המדינה או נציב תלונות הציבור, תחייב אישור של בית המשפט המחוזי. הבקשה לאישור תוגש על ידי התובע הכללי, ותיבחן על ידי שופט מחוזי שיקבע האם קיימת עילה מספקת לפתיחת חקירה.

בנוסף, החלטה על הגשת כתב אישום נגד בעלי תפקידים אלו תחייב אישור של ועדת בכירים מיוחדת. הוועדה תמנה שלושה חברים: שופט בדימוס של בית המשפט העליון או המחוזי שייבחר על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון, ויכהן כיו"ר הוועדה; עורך דין שאינו מהתביעה הכללית בעל ניסיון בתחום הפלילי, שימונה על ידי היועץ המשפטי לממשלה; ועורך דין נוסף שאינו מהתביעה הכללית, בעל ניסיון בתחום הפלילי, שימונה על ידי יו"ר ועדת הביקורת של המדינה בכנסת.

אזהרות מגורמי אכיפה

במהלך הדיון בוועדה, הזהירו נציגי המשטרה, משרד המשפטים והייעוץ המשפטי לוועדה מהמנגנון המוצע. הם טענו כי המנגנון עלול ליצור קשיים משמעותיים באכיפת החוק כלפי בכירים, ולהוביל למצב שבו שיקולים זרים ישפיעו על החלטות בתחום האכיפה הפלילית.

יו"ר הוועדה ח"כ רוטמן הבהיר את עמדתו: "מנגנון ועדת הבכירים מוצע מתוך חשד שהשיקולים יהיו מעורבבים בשיקולים פוליטיים. הרציונל הוא ליצור בקרה נוספת על גופי התביעה שנכון להיום לא קיימת. אנחנו רוצים בעלי תפקידים שיוכלו לבצע את תפקידם ללא מורא".