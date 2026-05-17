יאיר גולן ראה את "התמונה" שלו עם שטריימל ופאות ארוכות - וכך הגיב

יאיר גולן הגיב לתמונת בינה מלאכותית ויראלית שבה הוא מוצג חובש שטריימל ובעל פאות, וניצל את ההזדמנות כדי להצהיר על התחייבות פוליטית דרמטית ומפורשת. גולן הבטיח לבוחריו כי מפלגתו תשמש כ"תעודת ביטוח" לכך שהנציגות החרדית תושאר מחוץ לממשלה הבאה ותישלח לאופוזיציה (פוליטי)

יו"ר מפלגת "הדמוקרטים", יאיר גולן, התייחס היום (ראשון) בחשבונותיו ברשתות החברתיות לתמונה מופצת, נוסח AI, המציגה אותו בלבוש חרדי מסורתי הכולל שטריימל ופאות. גולן בחר להשתמש בתיעוד כדי להציב קו אדום לקראת מערכת הבחירות והמגעים הקואליציוניים שבעקבותיה.

"ראיתי שמופצת תמונה שלי עם שטריימל", כתב גולן, והוסיף התחייבות מפורשת: "הדמוקרטים יהיו תעודת הביטוח שלכם לכך שהמפלגות החרדיות ישבו באופוזיציה בשנים הקרובות".

הצהרתו של גולן, שנועדה לקרוץ לבייס החילוני של מפלגתו המאחדת את נציגי העבודה ומרצ, גוררת ניתוחים המצביעים על כשל מתמטי ופוליטי בהיתכנות המהלך. נתונים פוליטיים מראים כי החרמת המפלגות החרדיות על ידי יו"ר "הדמוקרטים" סותמת למעשה את הגולל על היכולת של גוש האופוזיציה הנוכחי להגיע לרוב של 61 חברי כנסת ללא המפלגות הערביות.

מבחינה מספרית, על פי הסקרים לפחות, פסילת המפלגות החרדיות משאירה לגוש השמאל-מרכז דרך תיאורטית אחת בלבד להקמת קואליציה: הישענות ישירה על המפלגות הערביות, בהן רע"ם וחד"ש-תע"ל.

אלא שתרחיש זה נתקל במבוי סתום מוחלט מצד השותפים האחרים בגוש. ראשי מפלגות הימין-מרכז באופוזיציה, ובהם יו"ר "ישראל ביתנו" אביגדור ליברמן ויו"ר מפלגת "ביחד" נפתלי בנט, כבר הבהירו והדגישו בעבר ובמהלך מערכת הבחירות הנוכחית כי לא יסכימו בשום אופן לשבת בממשלה הנשענת על נציגי המפלגות הערביות.

התוצאה הישירה של המצב היא מלכוד מספרי מובהק. ללא הנציגות החרדית מחד, ובצל הווטו הגורף של בנט וליברמן על המפלגות הערביות מאידך, לגוש השמאל-מרכז אין שום היתכנות מתמטית להרכיב ממשלה ביום שאחרי הבחירות. החרם שגזר גולן על ה משאיר את המפתח אצל גוש הימין, ומותיר את מפלגות השמאל בעמדת נחיתות מספרית בלתי ניתנת לגישור בשל הפסילות המגזריות.

3
אל תדאגו לשמאל הם כבר ימציאו וגם יעבירו את זה משפטית, שיקימו ממשלה עם המפלגות הערביות שיתמכו מבחוץ, ולא יכנסו לממשלה לפחות בשלב ראשון, ויקבלו על זה 43,000,000,000 מיליארד
אריה
2
גדולים ממך רצו להלחם ביהדות הדתית, וכבר לא זוכרים אותם אבל היהדות החרדית פורחת ב"ה, גם אתה תצטרף לכל השונאים הללו, אגב, אם אתה כופר בכל בשביל מה את בכלל בארץ?
צבי
1
נקוה שזבל הזה יתפגר כבר לפני הבחירות
גאה להיות משתמט

