כיכר השבת
הרדיפה אחר עולם התורה

בדרך לקטסטרופה ברחובות? המפכ"ל הנחה: "כל עריק שניתקל בו יעוכב ויועבר למשטרה צבאית"

שינוי דרמטי בהנחיות המשטרה: מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי החליט על שינוי מדיניות בנוגע לעריקים | לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול" (משטרה)

משטרה צבאית

אחרי שעד היום נמנעה ממעצר וגם נתנה הנחיות למחוזות שלא להתעסק בנושא, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי החליט על שינוי מדיניות בנוגע לעריקים. כך דווח היום (שני).

על פי הדיווח של לירן תמרי ב'ווינט', לוי אמר לסגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה צבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול".

המשמעות ברורה: עשרות אלפי בחורי ישיבות המוגדרים ב"מדינת היהודים" כ"עריקים", בכל פעם ששוטרים נתקלים בהם, יעוכבו בידי המשטרה - עד להגעת משטרה צבאית.

מדוברות המשטרה נמסר: "בהמשך לפניות כתבים בנוגע לסוגיית עיכוב עריקים, נבהיר את הנחיית מפכ״ל המשטרה רנ״צ דני לוי, אשר ניתנה בתחילת החודש והיום חודדה לספ״כ הארצי: בעת מפגש אקראי של שוטר עם עריק, השוטר יעכב את העריק, ידווח למשטרה הצבאית וימתין עם המעוכב עד להגעת נציג מצ״ח, שנדרש להגיע תוך 30 דקות מרגע הדיווח.

במידה ולא יגיע נציג המשטרה הצבאית, העריק ישוחרר ויימסר לו ע״י השוטר זימון לסור למשטרה הצבאית".

עד כה, הפעילות לגיוס חרדים הוקפאה בזמן המלחמה עם איראן, ובחודש שעבר מסרו גורמים בצה"ל כי אין פעילות אכיפה יזומה נגד עריקים בשל העובדה שהמשטרה לא פועלת ללוות את המעצרים ונמנעת מלשתף פעולה עם הצבא.

לדברי הגורמים, "הצבא לא יכול לפעול במרחב אזרחי בלי תיאום עם המשטרה, הסירוב של משטרת ישראל להיות בתיאום איתנו בנושא הזה לא מאפשר את האכיפה".

סיעת הגיבה להחלטת המפכ"ל בנוגע למדיניות המשטרה במעצר עריקים מצה"ל.

"בתקופה שבה מעשי האלימות והפשע גואים ורוצחים מסתובבים חופשי ברחובות, במקום שהמשטרה תטפל כראוי בבטחון הלאומי, היא מחליטה להפנות משאבים כדי לרדוף אחר לומדי תורה היקרים כאחרוני העבריינים. בושה וחרפה שכך קורה במדינה היהודים. אדוני המפכ"ל, אל תיפול למלכודת הפוליטית שמובילה היועמ"שית וצוותה, שכל מטרתה להפיל את הממשלה. אל תשלח ידך אל בני הישיבות ולומדי התורה", לשון תגובת ש"ס.

32
בקיצור אם עד היום חשבתי להצביע לבין גביר במקום החרדים אז הוא כבר גם לא על הפרק
שמואל
ללכת לסאטמר לפחות נרוויח כסף
...............
מה הקשר בן גביר? זאת לא החלטה שלו.
...
31
ברור כול חרדי שיוצא לרחוב להפגין זו לא דרכה של תורה בכלל ה לא אוהב את זה בכלל וזה גם חילול ה גדול וסתם שאלה אםא אומרים הבוטח בה חסד יסובבנו ומה שעכשיו הולך Zה מה שזה אז למה לצאת לרחובות קודם כוךל שילמדו תורה ולא יראו את החוציניות רק של המגZר הזה?
אוהב את ה יתברך
אני לא אחד שהולך להפגין ברחובות אבל לידיעתך אני ממש מרוצה מזה שהולכים להפגין, כי לצערנו זה הדבר היחיד שהוכח כמועיל במדינה- וראיה לדבר זה הרפורמה המשפטתית שנעצרה רק בגלל ההפגנות. ככה ההפגנות יעזרו שלא יעצרו יותר בחורי ישיבה, ולא מענין אותי אם הוא לומד או לא, זה לא הדרך להתנהג עם בני אדם, אנחנו חרדים
קארין כץ
30
רעיון מטומטם ומסוכן ביותר החרדים יפסיקו לשתף פעולה עם המשטרה לא יגישו תלונות לא יתלוננו ולא יבואו להעיד על פשעים ועוולות וכו'
חיים
29
3בנים בצבא ואני אומר גם מי שלא לומד שלא יתגייס אלא אם יקימו לכם חיל חרדי לבד וגם אז רק מי שלא לומד יתגייס
אייל
28
כתוב "כל עריק" זה כולל גם חילונים עכשיו בואו נראה כמה חילונים יעצרו...
משה
27
אזהרה. מהלך מסוכן שיוביל לקבירת השירות החרדי בצה״ל ובמשטרה. כל המסגרות החרדיות בצה״ל ובמשטרה ייסגרו על ידי ידיים נעלמות. >\>
התנועה לחופש חרדי
26
מילא, "הצהרות " של מפכ"ל שמפחד מהצל של עצמו, זה הייתה מדיניות של המשטרה מול הפלג הרבה שנים, בלי שום הצהרה כזאת או אחרת
דני
25
מרחים את שינוי השילטון בן גביר יעוף פיגלין יכנס הפתעת הבחירות הבאות
גל99
24
צפון קוריאה ורוסיה ועכשיו גם ישראל היחידות בעולם שכופות גיוס
בית שמשניק
לא חמוד לא מעכשיו. בישראל תמיד הייתה חובת גיוס רק שאתם הצלחתם לעקוץ פטור
...
וכך זה היה מאז הוקמה המדינה. מה פתאום צצת?
לוחם מילואים
23
אני לייט. אומר לא ללכת לצבא. גם מי שלא לומד . קודם שיתגיסו החילונים. ואנשי הספורט וכל האומנים למיניהם.
חרדי לייט

