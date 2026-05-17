מימי השבעה ועד לעצרת המרכזית | עולם התורה ביכה את הסתלקותו הפתאומית של הגר"מ צרף זצ"ל

הטרגדיה שזעזעה את עולם התורה: המונים ובראשם גדולי ישראל ואישי ציבור נהרו לנחם את בני משפחתו של ראש כולל "שיר למעלות" בכפר סבא, הגאון רבי משה צרף זצ"ל, שהלך לעולמו בפתאומיות בעיצומה של חתונת נכדו | במלאות השבעה נערכה עצרת מספד והתעוררות בהיכל בית המדרש "יביע אומר" בבני ברק | צפו בגלריה (חרדים)

במהלך ימי השבעה לפטירתו הטראגית של ראש כולל שיר למעלות בכפר סבא, הגאון רבי משה צרף זצ"ל שהלך לעולמו בפתע פתאום בעת שמחת החתונה שנערכה לנכדו הגיעו המוני עמך בית ישראל ובראשם גדולי התורה לנחם את בני המשפחה, אשר ישבו שבעה על פטירת אביהם במקום לחגוג את ימי השבע ברכות.

בין המנחמים הרבים שנצפו במעון השבעה: עמיתו של המנוח במועצת הרבנות הראשית הראשל"צ הגאון רבי דוד יוסף, הראשל"צ הגאון רבי שלמה משה עמאר, חברי כנסת, רבנים ואישי ציבור.

כמו כן, במלאות ימי השבעה להסתלקותו, התקיימה עצרת מספד והתעוררות מרוממת בהיכל בית המדרש "יביע אומר" בבני ברק. בעצרת נשאו דברים הרבנים הגאונים: רבה הספרדי של ב"ב, הגאון רבי מסעוד בן שמעון. רבה של גבעתיים הגאון רבי משה אדרי, הגאון רבי ירון אשכנזי, ורב מושב יערה הגאון רבי שלמה דנינו, לצד בני המשפחה השבורים שהספידו את האב הדגול.

ימי השבעה על הגאון רבי משה צרף זצ"ל (צילום: יצחק ורדי)
עצרת לזכרו של הגאון רבי משה צרף זצ"ל (צילום: יצחק ורדי)
