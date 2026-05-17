כיכר השבת
הפסקת אש מדומה

פיקוד העורף בהנחיות חריגות לתושבי קו העימות בצפון: כך תצאו מבתי הספר

אש ללא הפסקה: פיקוד העורף מוציא הערב הנחיות חריגות ליישובי קו העימות בצפון, לפיהם תלמידים ביישובים הסמוכים לגבול עם לבנון יוכלו להיות בשטח פתוח עד 20 דקות - ובליווי איש צוות אחד לפחות (צבא)

נפילות בקריית שמונה, ארכיון (צילום: רשתות חברתיות - שימוש ע"פ סעיף 27א לזכויות יוצרים)

הפסקת האש המדומה בצפון: פיקוד העורף מוציא הערב (ראשון) הנחיות חריגות ליישובי קו העימות בצפון, לפיהם תלמידים ביישובים הסמוכים לגבול עם לבנון יוכלו להיות בשטח פתוח עד 20 דקות - ובליווי איש צוות אחד לפחות.

במקביל, בחדשות 12 דווח כי בצל סכנת רחפני הנפץ, גנים ובתי ספר ביישובים בקו העימות הונחו לא להוציא את הילדים להפסקות בחצר. בגליל העליון הורו על "טיולים בין מקלטים". כלומר, אין לצאת לפעילות במרחק של יותר מכמה מאות מטרים ממרחב מוגן.

בנוסף, בבית ספר נוסף בגליל המערבי הוחלט להגביל את כמות הילדים בפעילות חינוכית מחוץ לכותלי הגנים ובתי הספר ל-35. כמו כן, בהנהלה הורו להקים צוות של סייעות שישמשו כ"תצפיתניות" – ויזהירו מפני איומים שיצפו בשמיים.

בהודעה שנשלחה לצוותים נכתב כי "על רקע הסכנה החדשה שעלולה לרחף מעלינו ללא התרעה או אזעקה, רחפני הנפץ, בוצעה הערכת מצב עם מחלקת הביטחון וראש המועצה והוחלט שיש להשאיר את הילדים בתוך מבנה גם בשעות ההפסקה".

פיקוד העורףמלחמה בצפוןבתי ספר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

