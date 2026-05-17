שלילת ההנחות בדיור

הסנקציות נגד החרדים עולות שלב: היועמ"שית דורשת לשלול "דירה בהנחה" מחייבי גיוס - כבר מהיום

הסנקציות נגד החרדים עולות מדרגה: מועצת רשות מקרקעי ישראל תתכנס היום, והייעוץ המשפטי לממשלה מציב דרישה חד-משמעית - קבלו החלטות אופרטיביות לשלילת ההנחות בדיור לחרדים שלא מתגייסים, ואל תסתפקו בדיון בלבד | המתווה: המשתתפים יידרשו להצהיר על מעמדם הצבאי, והצהרה כוזבת תוביל לביטול הזכייה | כל הפרטים על הגזירה החדשה של היועמ"שית (חדשות, בארץ)

היועמ"שית עם יועצה עו"ד חגי הרוש

הסנקציות הכלכליות נגד חייבי גיוס במגזר החרדי עוברות לשלב המעשי. מועצת רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תתכנס היום (ראשון) לדון בשלילת ההנחות בדיור לצעירים חרדים שאינם מתגייסים, ועל פי דרישת הייעוץ המשפטי לממשלה - ההחלטה עשויה להיכנס לתוקף כבר מהיום.

המהלך מקבל דחיפות חסרת תקדים בעקבות הנחיה משפטית נחרצת שהעבירה היום היועצת המשפטית לממשלה, באמצעות המשנה ליועמ"שית עו"ד גיל לימון. על פי ההנחיה, רמ"י אינה יכולה לגרור רגליים והיא מחויבת לקבל כבר בישיבתה הנוכחית החלטות אופרטיביות שיאפשרו את שלילתה המיידית של הזכות להשתתף בתוכניות "דירה בהנחה" עבור מי שמוגדרים כחייבי גיוס.

בייעוץ המשפטי לא משאירים מקום לסחבת, ומזהירים במפורש את מועצת רמ"י לבל תסתפק בקיום "דיון" בלבד ללא שורת מחץ אופרטיבית בסופו.

המתווה: חובת הצהרה וסכנת ביטול זכיות

כדי להבטיח אכיפה מהירה, הציג עו"ד לימון מתווה משפטי מעשי ליישום מיידי של הסנקציה. לפי ההצעה המשפטית, כבר בהגרלת הדיור הקרובה ישתנו כללי המשחק: כלל המתמודדים יידרשו לחתום על תצהיר שבו הם מבהירים האם הסדירו כדין את מעמדם הצבאי מול רשויות צה"ל.

המשמעות היא שצעיר חרדי החייב בגיוס לא יוכל לקבל את ההטבה המסובסדת מהמדינה. יתרה מכך, בייעוץ המשפטי מבהירים כי מועמד שיבחר למסור הצהרה כוזבת כדי להשתתף בהגרלות ולעקוף את המערכת - זכייתו תבוטל לאלתר ברגע שיתברר מצבו האמיתי מול שלטונות הצבא.

ההחלטה הצפויה ברמ"י מהווה נדבך משמעותי נוסף בשורת הצעדים שמקדמת היועצת המשפטית לממשלה לשלילת תקציבים והטבות מדינה מבני הישיבות ואברכי הכוללים, זאת בהמשך להחלטות קודמות בנושא סבסוד מעונות היום ותקציבי הישיבות.

2
אם חובות אז לכולם- למה צעיר ערבי ילמד באוניברסיטה ויקבל דירה בהנחה.. כל עוד הם לא מחויבים לעשות שירות לאומי ולתרום.. למה הגברים החרדים מחויבים?
ליבי
1
אף בחור ישיבה לא יוותר על לימוד התורה בשביל לקבל הנחה בקניית דירה. ובטח שלא יצטרף לתנועת נוער בשם "צהל" שהקשר בין זה לניצחון במלחמה לא קיים.
אבי

