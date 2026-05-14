"לא ידעתי שהם משפחת האויב": בית המשפט כפה מכירת דירה בצפת

פסק דין מעניין בצפת ( צילום: יהודה ג )

דרמה משפטית בעיר הקודש צפת הסתיימה השבוע בהכרעה חד-משמעית: בית המשפט הורה על אכיפת הסכם מכר דירה, למרות טענות המוכר כי נפל קורבן להטעיה חמורה בנוגע לזהות הרוכשים. השופטת עינב גולומב קבעה כי ההסכם שנחתם תקף ומחייב, וכי המוכר הפגין הבנה מלאה של פרטי העסקה והשלכותיה.

בלב התביעה עמד הסכם למכירת דירה בצפת תמורת 945 אלף שקלים. זמן קצר לאחר חתימת ההסכם ותשלום המקדמה, ביקש המוכר לבטל את העסקה בטענה כי לו היה יודע שהרוכשים נמנים עם משפחה עמה הוא מצוי בסכסוך חריף רב שנים, לעולם לא היה נאות לחתום על המכירה. טענות למצב רפואי ולחץ כבד הנתבע טען במהלך ההליכים כי מצבו הרפואי והנפשי לא אפשר לו להבין את משמעות מעשיו בעת חתימת ההסכם, וכי הופעל עליו לחץ כבד. לטענתו, הוא סבל ממגבלות קוגניטיביות שפגעו ביכולתו לקבל החלטות מושכלות, ולכן יש לבטל את העסקה מטעמי חוסר כשירות משפטית. נעלמה מבית החולים: המשטרה מבקשת עזרה בחיפושים אחרי שירה מבני ברק כיכר השבת | 10:40 כצפוי? כך טראמפ מככב בסרטון הבחירות החדש שפרסם נתניהו | צפו יאיר טוקר | 13.05.26 אולם, השופטת גולומב דחתה את הטענות הללו על הסף. בפסק הדין צוין כי הנתבע הפגין הבנה מלאה של פרטי העסקה, השתתף באופן פעיל בניהול המשא ומתן, ואף דן בפרטים הכספיים בצורה מפורטת. "טענותיו בדבר הטעיה או עושק אינן עולות בקנה אחד עם העובדות בשטח", נכתב בפסק הדין.

סכסוך המשפחות בצפת שהגיע לפתחו של בית המשפט ( צילום: יהודה ג. כיכר השבת )

בדיקת שווי הנכס: המחיר היה הוגן

במסגרת פסק הדין, נבחנה גם סבירות המחיר שנקבע בעסקה. בעוד המוכר טען כי ביקש מחיר גבוה יותר והולך שולל, שמאות שנערכה לנכס העריכה את שוויו ב-910 אלף שקלים בלבד – פחות מהמחיר שסוכם בפועל. נתון זה חיזק את עמדת השופטת כי העסקה הייתה הוגנת ותאמה את תנאי השוק ומצב הנכס, שהיה ללא היתר בנייה.

השופטת ציינה כי "המחיר שנקבע בהסכם אף עלה על השווי המוערך, ולכן אין כל בסיס לטענה שהמוכר נוצל או הוטעה בעניין זה". כמו כן, נדחתה הטענה כי המוכר לא היה מודע למצב המשפטי של הנכס, שכן הוכח שהיה לו ידע מלא על כל הפרטים הרלוונטיים.

ביקורת על המתווך וחיוב בהוצאות

במקביל להכרעה העיקרית, מתחה השופטת ביקורת חריפה על המתווך שטיפל בעסקה. התברר כי המתווך פעל ללא רישיון תקף, והשופטת חייבה אותו בהשבת כספים שגבה באופן בלתי חוקי. "פעילות ללא רישיון מהווה הפרה חמורה של החוק ופוגעת באמון הציבור", נכתב בפסק הדין.

הנתבע ובנו חויבו לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך 25 אלף שקלים, וכך חתם בית המשפט פרשה משפטית ממושכת שהטילה צל על עסקת הנדל"ן בצפת. השופטת הורתה על רישום הדירה על שם התובעים תוך 30 יום, ובכך הביאה לסיומה של מחלוקת שנמשכה חודשים ארוכים.

פסק הדין מהווה תקדים חשוב בנושא אכיפת הסכמי מכר במקרים שבהם המוכר מנסה לחזור בו מהעסקה בטענות של הטעיה או חוסר כשירות. בתי המשפט נוטים לאכוף הסכמים שנחתמו בתום לב, כאשר לא הוכחה הטעיה ממשית או פגם משמעותי בהליך החתימה.