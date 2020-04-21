דרמה בבית המשפט המחוזי: למרות טענות המוכר להטעיה והסתרת זהות הרוכשים על רקע יריבות קשה בין המשפחות, השופטת עינב גולומב קבעה כי עסקת המכירה בצפת תקפה. בפסק דין מפורט נדחו טענותיו של המוכר בדבר כפייה או היעדר כשירות (חוק ומשפט)
נדחתה תביעת פינוי שהגיש בשנה שעברה בעל מבנה מסחרי כנגד המאפייה שפועלת בו מזה כ-3 שנים. טענותיו לגבי הפרות חוזה השכירות אמנם התקבלו, אך נקבע כי הן אינן חמורות דיין כדי להצדיק פינוי לפני תום החוזה (משפט)
בני זוג חתמו לפני כ-3 שנים על הסכם לרכישת דירה בקריית חיים. מספר ימים לאחר מכן הודיע להם המוכר שחזר בו מהעסקה. הם תבעו אותו על הפרת חוזה אך נדחו מאחר ששאלת תשלום היטל השבחה, אחד הפרטים המהותיים לעסקה, נותרה פתוחה (משפט)
מורה לחינוך מיוחד כתבה סדרת חוברות ללימוד קריאה ונעזרה בעורכת. בשלב מסוים הפצת החוברת הופסקה משום שהעורכת סירבה לעדכן אותה. השלום קבע כי הפרה את ההסכם עם המורה, אך המחוזי פסק באחרונה שאין חובת תום לב בין השתיים (משפט)
המרכז הכירורגי ירושלים התלונן שקופת חולים "מאוחדת" הפסיקה להשכיר לו חדרי ניתוח בבית חולים "משגב לדך" שבירושלים בניגוד לחוזה השכירות. בית המשפט קבע לאחרונה כי חרף ליקויים בהתנהלות המרכז ועובדיו, לקופה לא הייתה זכות "לשבור את הכלים" (משפט)
חברה מסרה לעובדת הסכם העסקה שהעניק לה עמלות מכירה גבוהות ביותר. העובדת חתמה על ההסכם, ואילו החברה הטביעה את חותמתה, ללא חתימות המנהלים. לאחר מכן היא טענה שההסכם אינו מחייב אותה. בית הדין לעבודה בתל-אביב קבע לאחרונה: חד משמעית – מחייב (משפט)
התובע שכר בית בישוב קציר, ושנה לאחר מכן תבע את בעל הבית בטענה שהפר את התחייבותו לתקן את הליקויים הרבים בבית. פסק הדין המפתיע שניתן לפני כמה שבועות הסתמך על תמונות שהראו כי בבית שורר "תוהו ובוהו" מאז שהתובע נכנס אליו (משפט)