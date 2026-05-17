אלפים רבים הצטרפו עד כה להגרלת הענק של יד לאחים

אלפים רבים נרשמו בימים האחרונים להגרלת הענק של יד לאחים על ספר התורה המהודר. ההגרלה, הנערכת זו השנה ה-16 ברציפות, תיערך ביום רביעי הקרוב, ד' בסיון, בתוך שלושת ימי הגבלה לקראת חג מתן תורה הבא עלינו לטובה.

כזכור, ראשי גדולי ישראל נטלו חלק בכתיבת האותיות לספר התורה בהביעם התרגשות כבירה לעודד ולתמוך את הארגון הניצב כל השנים בחזיתות ההצלה והמאבק במיסיון ובטמיעה. גדולי ישראל יצאו מגדרם בהעלותם על נס את מצוות פדיון שבויים שעליה אמונים אנשי יד לאחים זה עשרות שנים בציינם את פסק דינו הנודע של הנשר הגדול, הרמב"ם: "אין מצווה גדולה ממצוות פדיון שבויים".

ביד לאחים אמרו השבוע כי ההיענות הגדולה והמבורכת הביאה לתגבור הקווים במוקד ההגרלה על מנת לעמוד בעומס הרב ששבר השנה את כל השיאים. "מרגש ומרחיב את הלב להיווכח בהירתמות המדהימה והמפעימה של המוני בית ישראל, מכל החוגים, הקהילות והעדות", אמר השבוע הרב שמואל ליפשיץ, מראשי יד לאחים. "ברור שיש רצון של אנשים לזכות בזכות הנדירה של ספר התורה וכן בפרסים הנלווים של ההגרלה המקדימה, אבל מהמשוב המתקבל ומהשיחות הנערכות בין אלפי הנרשמים לבין המוקדנים, צפה ועולה התעניינות גדולה ורצון כן של עם ישראל להביע שותפות נאמנה עם מסכת ההצלה שעליה עמלים טובי הכוחות בארגון, לילה ויום, קיץ וחורף, ללא הפוגה".

הרב ליפשיץ הוסיף והטעים: "כשפעילים המחרפים נפשים ופועלים עד כדי מסירות נפש, לחלץ נשמות מעמק הבכא ולהוציא יקר מזולל, נוכחים לראות את הכמות הבלתי נתפסת של יהודים רבים להיות שותפים במצווה זו – הרי זה מרחיב ומחמם את הלב ונוסך כוחות עילאיים להתמיד במלאכת הקודש".

ביום שני הקרוב, ב' בסיון, תיערך הגרלת הביניים ובה יוגרל בפרס ראשון: 100,000 ש"ח. הפרסים הבאים בהגרלת הביניים: תמי-4 שבת במתנה; שואב שוטף דרימי; רכב טויוטה סיינה לכל ימי בין הזמנים; ורהיטים לבית באיקאה בשווי 10,000 ש"ח.

ביד לאחים קוראים לציבור שלא להמתין לרגע האחרון ולמהר להירשם כדי לזכות במצווה ולהגביר את הסיכויים לזכות בזכייה הגדולה והמרגשת.