שריפה כבדה פרצה היום (ראשון) בשעת צהרים מוקדמת בבניין מגורים ברחוב גני גד בבני ברק, שבו מתגורר בין היתר האדמו"ר מספינקא גני גד.

האש, שפרצה מאחד המוקדים במבנה, התפשטה במהירות וגרמה לעשן סמיך וכבד שאפף את הדירות ואיים על חייהם של הדיירים. למקום הוזנקו בכוחות גדולים חמישה צוותי כיבוי והצלה ממחוז דן, לצד עשרות חובשים ופראמדיקים של ארגוני ההצלה.

עם הגעתם של לוחמי האש לזירה, הם ראו את הלהבות והעשן המיתמרים והחלו מייד בפעולות לחילוץ דיירים, במקביל למאמצי כיבוי מוקד השריפה ומניעת התפשטותה לדירות הסמוכות. הלוחמים פרסו סולמות אל חלונות ומרפסות הבניין כדי להגיע אל הדיירים המבוהלים.

באחד מהתיעודים מזירת האירוע, נראה המבנה כשהוא אפוף עשן סמיך, בעוד לוחם אש מטפס על סולם גבהים אדום המוצב בחזית, ומושיט יד מבעד לסורגים לעבר אחד הלכודים בקומה הראשונה במטרה לחלצו. למרגלות המבנה נראים עשרות מתנדבי "איחוד הצלה" ו"הצלה" בווסטים הזוהרים, כשהם מכוונים את הכוחות וממתינים בדריכות לקבלת הנפגעים.

בסך הכל חולצו מהבניין המעושן שישה דיירים. צוותי הרפואה של "איחוד הצלה" וארגון "הצלה", בשיתוף פעולה עם פראמדיקים של מד"א, העניקו טיפול רפואי ראשוני מציל חיים לחמישה נפגעים, כולם במצב קל.