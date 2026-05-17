מאמצי נתניהו להעביר חוק גיוס, בכיר חרדי: "משקרים את החרדים להרוויח זמן, זו הטקטיקה של רה"מ"

בכיר ב'דגל התורה' חושף את תכנית נתניהו: רוצה להעלות השבוע את חוק הגיוס להצבעה "הדיונים הנוספים בחוק הגיוס נועדו רק להרוויח זמן" • בכיר באגודת ישראל זועם אף הוא: "שוב משקרים את החרדים"

נתניהו עם ראשי המפלגות החרדיות

בכיר ב'' הסביר היום (ראשון) ל'כיכר השבת', כי התוכנית של ראש הממשלה נתניהו לעכב את פיזור הכנסת, היא למשוך עוד זמן.

נתניהו מנסה להרוויח זמן נוסף ולדחות את מועד הבחירות לאוקטובר, תוך שימוש ב כאמצעי מניפולציה פוליטית. על פי הבכיר, נתניהו מעוניין לתאם מועד בחירות לאוקטובר, ויהדות התורה מתנגדת בתוקף.

מבית הרב לנדו נמסר לפני זמן קצר לתקשורת: "חברי הכנסת של דגל התורה הונחו אמש על ידי מרן מנהיג הדור הגר"ד לנדו שלא להיגרר למשחקים פוליטיים ולתמוך ברביעי הקרוב בפיזור הכנסת".

"מה עושים כשרוצים להרוויח זמן?", הסביר הבכיר את השיטה: "מודיעים כעת לחרדים שיש פריצת דרך להשגת רוב - ואין לו רוב. אומרים לבועז ביסמוט לקיים דיונים בוועדה, ולפי היועמ"שית צריך לפחות עוד שניים או שלושה דיונים לפני ההקראה של החוק".

בנוסף, על פי הבכיר, נתניהו מקפיא בינתיים את ההצבעה על חוק פיזור הכנסת. "וככה הרוויח עוד שבוע שבועיים", הוסיף. "גם אם ירצו אז להביא חוק לפיזור, ועדת הבחירות לא תתן לקיים כי לא יכולה להתארגן מבחינת לוח זמנים".

"שוב אין רוב ושוב משקרים"

בכיר באגודת ישראל אישר את הדברים והוסיף בחריפות: "ושוב אין רוב ושוב משקרים את החרדים". הדברים משקפים את תחושת האכזבה העמוקה בקרב הנציגים החרדים מהתנהלות ראש הממשלה.

כזכור, יו"ר ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות בסוף השבוע את השותפות בליכוד ובציונות הדתית: "הפרו בבוטות את ההסכמים, לא ניתן להשלים עם ההתנהלות המבישה". דרעי הבהיר כי "משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית, בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

צילום: Dor Pazuelo/Flash90

הצעת דין הרציפות נדחתה

במקביל, ראש הממשלה הציע באמצעות יו"ר הקואליציה אופיר כץ לתקן את דין הרציפות בנוגע לחוק הגיוס. לפי ההצעה, במידה ותתקיימנה בחירות, יהיה ניתן בכנסת הבאה להמשיך את תהליכי החקיקה מהנקודה בה הם נעצרו.

אולם ההצעה נתקלה בסירוב נחרץ מצד 'דגל התורה'. בהודעה חריפה שפרסמה המפלגה צוין: "קצה נפשנו מפעולות סרק שנועדו להרוויח זמן ולהסיח את הדעת, כשבסופו של דבר יטענו כי אין רוב". המפלגה הבהירה כי על פי הוראת הגר"ד לנדו, היא פועלת לפיזור הכנסת בהקדם.

דנים על הגיוס. אריה דרעי ואורי מקלב בכנסת

"אין יותר גוש"

בכירים חרדים הכריזו השבוע על שבירת השותפות ההיסטורית עם הימין. איש אגודת ישראל המקורב לח"כ יצחק גולדקנופף, מוטי בבצ'יק, הודיע בריאיון ל-i24NEWS על פירוק "גוש הימין" וסיום הברית האוטומטית עם נתניהו.

בבצ'יק טען כי בעקבות משבר חוק הגיוס והסנקציות הכלכליות על הציבור החרדי, "אין יותר גוש". הוא אף ציטט את הגר"ד לנדו שכינה את נתניהו "שקרן", וטען כי הציבור החרדי מרגיש נבגד לאחר שסיפק לראש הממשלה "רשת ביטחון" פוליטית.

גם ח"כ יצחק פינדרוס הבהיר בריאיון כי "הזוגיות שלנו עם הגוש הסתיימה". בסיעות החרדיות הבהירו בסוף השבוע כי אין כוונה לאפשר דחייה בהחלטה לפיזור הכנסת וכי "אין אמון" בהבטחות של ראש הממשלה.

ח"כ יצחק פינדרוס

אם לא יהיו שינויים דרמטיים של הרגע האחרון, מליאת הכנסת תאשר השבוע - בקריאה טרומית - את חוק לפיזור הכנסת ובקרוב נדע את התאריך המדויק של בחירות 2026, אלא אם כן המלחמה תחודש, או שיגיעו להסכמות עם לפחות חלק מהמפלגות החרדיות, כמו מפלגת ש"ס, שלא ברור כעת בכלל האם היא תתמוך בפיזור הכנסת ונכון לעכשיו נדמה, כי היא תזרום עם ראש הממשלה ותהיה מוכנה לעכב את הפיזור.

גיוס חרדיםדגל התורהחוק הגיוסגיוס לצה"לפיזור הכנסת

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

15
אם בעזרת השם יעבור החוק מה טוב ואם לא יעבור או היה עיכוב להפיל את הממשלה
יוסף חיים
אם אתה מאמין לשקרנים על מלא אתה לא אפוי
חחחחח
14
חוץ מלחמם את הכסא חוץ מחוקים וגזירות קשות שחוקקתם נגדנו חוץ מלהתבכיין מה עוד עשיתם? בני תורה יושבים בכלא במשמרת שלך אדוני העברתם חוקי סדום במשמרת שלך אדוני על מי אתה צוחק? תחליף תירוצים לפחות
אכלו לי שתו לי עשרות שנים
13
המלכנו את ביבי והיינו עוורים לטענות השמאל כלפיו מתברר שהאיש נוכל ואי אפשר לסמוך עליו על מלה אחת שלו
צחוקים
עדיף את.השמאל ולא את נתניהו הרשע מרושע הזה
יהודי אמיתי
נתניהו זה שמאל קיצוני בהתגלמותו ועונש משמיים לכל הבוטחים בבני אדם
יאסר ערפאת
12
חחחחח כולכם שקרנים רואים לכם
האירוניה התאבדה
11
ביבי שקרן ושחקן. הוא ידוע שהחקו ייפסל בבגץ ואז הוא יאשים את בגץ. כך הוא משנע מאחרי הקלעים את החברים שלו מהימין שמתנגדים. ירוויח על הגב של החרדים את כל הקופה. מה יצא לחרדים? שנאה מהעם. ביבי גרר אתכם לכל הסיפור. שקרן.
יוחאי
עוד אחד שהתפכח
נכון מאוד
החוק לא ייפסל בבית המשפט כי הוא אפילו לא יעבור בכנסת. אין רוב. אחרת היו מצביעים עליו מזמן.
מר בחור
10
חברי הכנסת החרדים לא פועלים להסדיר את תנאי הכליאה של בני הישיבות בכלא 10...
שלומי
9
חבורת בוגדים רמאים נוכלים צחקו לנו בפרצוף כל בחירות כדי לבצע את הפשעים הכי חמורים נגדנו
לא ייאמן
8
עוד הסחת דעת מהבגידה והטבח בשמחת תורה מצד השותפים בממשלה ובמערכת החוסר בטחון למדו את השיטה מפרעה
בוגדי הטבח לדין
7
תראו שביבי יצליח לסובב את הח"כים החרדים. הם לא טיפשים חלילה, הם מעוניינים שהוא יסובב אותם. בסופו של דבר זה טוב להם
בדוק
חברי הכנסת החרדים חלק מההצגה על חשבוננו הפתרון לא לתמוך בהם ולהוקיע אותם
חחחחח
6
כל בחירות הרמאים "נזכרים" כאילו לטפל בבעיות שהם עצמם יצרו לכולנו, ובסוף דוחים את זה לקדנציה הבאה, ולא עושים כלום זו הונאה בשיטה הזו הם סבורים שיוכלו להמשיך לרמות ולשלוט לעולם... לא לעולם חוסן
הציבור מתפכח מההונאה

