בשורות טובות הגיעו בסוף השבוע האחרון עם ההודעה על חיסולו של עז א-דין אל-חדד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס בצפון הרצועה ומאדריכלי הטבח המצומצמים של השביעי באוקטובר.

בראיון מיוחד ליוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת', מנתח תא"ל (מיל') אורן סולומון, לשעבר בכיר במשרד ראש הממשלה ומומחה לאסטרטגיה וביטחון לאומי, את המשמעויות הדרמטיות של החיסול, ומציג חזון ביטחוני ואמוני נחרץ שאינו משאיר מקום לספקות: כיבוש מלא, דחיית הסכמי שרק, והגירה מלאה של תושבי הרצועה. כדי להבין את גודל ההישג, תא"ל סולומון משרטט את קווים לדמותו של רב-המרצחים שחוסל: "אל-חדד היה למעשה האיש שהחזיק את הזרוע הצבאית של חמאס, 'גדודי עז א-דין אל-קסאם' ברצועה. בשביעי באוקטובר הוא שימש כמפקד חטיבת העיר עזה, והוא נמנה על המועצה הצבאית המצומצמת ביותר – ששה אנשים בלבד, וביניהם יחיא סינואר, מוחמד סינואר, מוחמד דף ומרואן עיסא – שהגו, תכננו והוציאו לפועל את המתקפה הרצחנית. ברוך השם, אנחנו מסכלים אותם אחד אחד". לדבריו, בחודשים האחרונים הוביל אל-חדד קו ניצי וקיצוני במיוחד, שסירב בתוקף לכל מתווה של פירוק מנשק, תוך ניסיונות להערים על יוזמות בינלאומיות כמו "מועצת השלום" של הנשיא טראמפ ותוכנית 20 הנקודות.

"הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה"

בתשובה לשאלה האם החיסול יוביל לשינוי מדיניות מצד חמאס או לנכונות לפירוק מנשק, מציג סולומון זווית ראייה ייחודית המשלבת אמונה עם ריאליזם ביטחוני:

"אני לא יודע אם לצערי או לשמחתי, התשובה היא לא. אבל כאנשים מאמינים, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעה כדי שנפרע מהם עד תום. אוי לנו אם הסכם כזה היה מתממש – מצב שבו עשרות אלפי פעילי חמאס והג'יהאד האסלאמי חותמים על פתק כאילו הם זונחים את הנשק, וממשיכים לשלוט ברצועה. חמאס הוא ארגון רצחני שדינו מוות, ותושבי רצועת עזה הם תומכי חמאס והם חמאס בפני עצמם".

סולומון מתייחס גם למלחמה הפסיכולוגית של חמאס בזירה הבינלאומית: "הרוצחים האכזריים האלה בוכים לעולם שהם חוששים למסור את נשקם כי ישראל תבצע בהם טבח. הם מנהלים מאמצי השפעה שקריים על רעב, מצור ותקיפות, ולצערי העולם לעיתים קונה את זה".

אסטרטגיית דירוג הזירות: קודם איראן ולבנון, אז עזה

המצב הנוכחי, שבו צה"ל שולט בכ-60% משטח הרצועה, מוגדר על ידי סולומון כמצב זמני בלבד שנובע מטעויות אסטרטגיות בתחילת הדרך, לצד אילוצי סדר כוחות. הפתרון, לשיטתו, טמון בדירוג זירות חכם:

חזית איראן: סיום המערכה בניצחון מוחץ והבטחת אפס יכולת גרעינית או העשרה.

סיום המערכה בניצחון מוחץ והבטחת אפס יכולת גרעינית או העשרה. חזית לבנון: השגת שליטה אפקטיבית וכיבוש עד לליטני, תוך ביטול מוחלט של כוח יוניפ"ל ("אסור לחזור על טעויות העבר, צריך לבטל את הכוח הזה סופית").

השגת שליטה אפקטיבית וכיבוש עד לליטני, תוך ביטול מוחלט של כוח יוניפ"ל ("אסור לחזור על טעויות העבר, צריך לבטל את הכוח הזה סופית"). חזית עזה: חזרה בכוח מוחץ לכיבוש מלא של הרצועה, פירוז מוחלט, והפרדה מלאה בין חמאס לאוכלוסייה.

סולומון מדגיש ומזהיר מפני מעורבות של מדינות זרות, כמו טורקיה, השואפות להכניס כוחות לרצועה: "אסור לנו לאפשר דריכה של מגף אחד של אף צבא זר בעזה. זה רק ייצר אפקט כפול ונצטרך להילחם גם בהם".

החזון לעוד שנתיים: "רצועת עזה ללא עזתים"

כשנשאל מהו היעד האידיאלי שלו לעוד שנתיים מהיום ברצועת עזה, מציג תא"ל סולומון עמדה נחרצת שאינה משתמעת לשתי פנים:

"היעד הוא רצועת עזה ללא עזתים. מסיבה אחת פשוטה: אין שום יכולת לשנות את התודעה שלהם או את הרצון שלהם להשמיד את ישראל – לא בדור הזה ולא בעוד שני דורות. צריך למחוק את הרצועה מבחינת שטח, לנקות אותה ולשלוט בה באופן מלא ואפקטיבי. ככל שהדרג המדיני יורה – להקים יישובים ולבצר מוצבים. השטח הזה שייך למדינת ישראל באופן מלא, הן היסטורית, הן מדינית וביטחונית, ובוודאי בבשורה ובהבטחה האלוקית".

לסיום, הוא מזכיר כי קיימת גם דחיפה מדינית מהממשל האמריקאי: "הנשיא טראמפ נתן לנו את הדחיפה לפתוח את השערים ולהגר את העזתים למדינות ערב. הגיע הזמן שמי שפותח במלחמה נגד מדינת ישראל ייענש בעונש החמור ביותר – הפסד שטח לדורי דורות. זה המחיר האסטרטגי הראוי, וזו הדרך היחידה להבטיח חיים בטוחים ובשלום לתושבי העוטף ולמדינה כולה".

