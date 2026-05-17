שריפה פרצה בפנימייה בישיבה בתפרח: צוותי כיבוי פועלים במקום

שריפה פרצה הבוקר (יום ראשון) בפנימיית תלמידים ביישוב תפרח שבדרום. עם קבלת הדיווח במוקד 102 של כבאות והצלה לישראל, הוזנקו למקום צוותי כיבוי והצלה מתחנת נתיבות, בסיוע יחידת המתנדבים המקומית.

עם הגעת הכוחות לזירה, זיהו לוחמי האש עשן ולהבות במבנה הפנימייה. הצוותים פעלו במהירות לבלימת התפשטות האש, תוך ביצוע סריקות יסודיות לאיתור לכודים אפשריים והגנה על המבנים הסמוכים.

לוחמי האש השתלטו על האירוע לאחר פעולות כיבוי ממושכות, וביצעו פעולות כיבוי סופיות ואוורור המבנה. האירוע הסתיים ללא נפגעים, ונסיבות פרוץ הדליקה ייבדקו על ידי הגורמים המוסמכים.

יצוין כי בשנה האחרונה נרשמה עלייה במספר השריפות בפנימיות ומוסדות חינוך ברחבי הארץ. בירושלים התמודדו בתקופה האחרונה עם גל הצתות שחלקן בוצעו על ידי ילדים, מה שהוביל לפניות מיוחדות של מפקדי כיבוי להורים ולמחנכים.

כידוע, ישיבת תפרח היא אחד ממוסדות התורה המרכזיים בדרום הארץ, בראשות הגאון רבי אביעזר פילץ, חבר מועצת גדולי התורה. "כבאות והצלה לישראל מזכירה לציבור את חשיבות הזהירות במניעת שריפות, במיוחד במוסדות חינוך ופנימיות. בעקבות האירוע, צפויות בדיקות בטיחות נוספות במבנה הפנימייה", נמסר.