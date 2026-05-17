פורש מהחיים הפוליטיים. ח"כ משה ארבל ( צילום: פלאש 90 )

פרסום ראשון: שר הפנים לשעבר, ח"כ משה ארבל, הודיע הבוקר (ראשון) ליו"ר ש"ס, ח"כ אריה דרעי, כי החליט לפרוש מהחיים הפוליטיים ולא יתמודד בבחירות הקרובות לכנסת, כך נודע ל'כיכר השבת'.

ח"כ ארבל, שיגר לח"כ דרעי מכתב בו הודיע על ההחלטה לפרוש מהפוליטיקה כשש שנים לאחר שנכנס לראשונה לכהן כחבר כנסת וזה לאחר שנים שכיהן בתפקידים שונים בתנועת ש"ס, כולל בלשכת היו"ר דרעי. בחודשים האחרונים שמר ארבל על שתיקה וסירב להתראיין ולהתבטא בתקשורת וכעת מגיעה ההודעה הדרמטית על הפרישה מהחיים הציבוריים. בפתח מכתבו ששוגר ארבל לדרעי והגיע לידי 'כיכר השבת', כתב ארבל: "עם קבלת בקשתי לסיים את כהונתי בכנסת ה-25, אני מבקש להודות מעומק הלב למרנן ורבנן חברי מועצת חכמי התורה שליט״א ולכבודו באופן אישי על האמון הרב שנתתם בי לאורך כל הדרך, על ההכוונה הציבורית ועל הזכות הגדולה שנפלה בחלקי ללמוד ממך מקרוב". בסיום מכתבו הדגיש: "אני רואה זכות עצומה להמשיך ולפעול לאורם של ערכי תנועת ש״ס המעטירה אשר על ברכיה גדלתי ולהמשיך להיות משרת ציבור גם מחוץ לכנסת, מתוך שאיפה לפעול לשגשוגה של מדינת ישראל ושל תנועתנו הקדושה תנועת שס ולפעול לאחדות העם ולקדש שם שמים".

המכתב המלא

ארבל הגיע הבוקר לפגישה עם יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, והגיש לו את התפטרותו באופן מיידי מהכנסת ובתוך 48 שעות ההתפטרות תיכנס לתוקף. במקומו של ארבל צפוי לחזור לכנסת חכ"ל ארז מלול.

במכתב הפרישה מהכנסת כתב ארבל: "שהכנסת תזכה להסיר את גורמי הפירוד, לסלק המחיצות המבדילות ולגרש שנאת חינם מתוכנו, שנזכה לכבד איש את רעהו ונהיה מתונים זה לזה".

כבר לפני כשלוש שנים נחשף ב'כיכר השבת' כי ח"כ ארבל הצהיר שזו הקדנציה האחרונה שלו בפוליטיקה. במהלך פגישה סגורה שהתקיימה בהשתתפות מספר גורמים בציבוריות הישראלית התבטא ארבל: "בסיום הקדנציה הנוכחית אני מתכוון לפרוש מהחיים הפוליטיים, אינני מעוניין להתקבע בתפקיד״.

משה ארבל מגיש את ההתפטרות מהכנסת

דרעי אמר בתגובה: "ח״כ משה ארבל הוא מבניה היקרים של מהפכת ש״ס, שצמח מתוך מערכת החינוך של התנועה. במשך שנים רבות פעל במסירות למען התנועה והציבור, ובמהלך עבודתו לצדי במשרד הפנים גילה נאמנות, כישרון ויכולות מרשימות, שבאו לידי ביטוי גם בתפקידיו כחבר כנסת וכשר בממשלה.

"קיבלתי את בקשתו לפרוש מהכנסת מטעמים אישיים ששטח בפניי. לצד זאת, הודיע כי הוא נכון להמשיך ולסייע לתנועה בכל דרך שיידרש, ואני מקווה להמשיך להיעזר בו ולהטיל עליו משימות בקרוב.

"אני מודה לח״כ ארבל על תרומתו ופעילותו הברוכה, ומברך אותו שבכל אשר יפנה ישכיל ויצליח, ויזכה לראות נחת יהודי מכל יוצאי חלציו".

בריאיון ל'כיכר השבת', עת כיהן במקביל כשר הפנים וכשר הבריאות, ערב מתקפת הפתע של חמאס, התבטא השר ארבל: "אני לא נהנה מהתפקיד כי אני עובד מאוד קשה, זה על חשבון האשה והילדים שאני רואה אותם משבת לשבת. אני משלם מחיר אישי, זה קשה מאוד, אני לא גיבור".

"אני לא גיבור" | משה ארבל בריאיון לישי כהן - צילום: יוני מאיר ודודי פלוג. מפיק: אשר רוט. עריכה: ידידיה כהן

לפני כשנתיים, כשסוגיית חוק הגיוס והסדרת מעמד תלמידי הישיבות הייתה בכותרות, התבטא ח"כ ארבל כי ההנהגה החרדית צריכה להיות "אמיצה" בסוגיית הגיוס ולחשבון נפש של המגזר החרדי. מאוחר יותר הוא יישר קו עם הנהגת ש"ס והבהיר כי לומדי התורה הם השבט לוי של הדור לצד התחייבות לציות למועצת חכמי התורה של המפלגה.

בהבהרה שלו הדגיש ארבל: ""זה ברור שלומדי התורה שבט הלוי של הדור הם לא רק אינטרס דתי אלא אינטרס לאומי. לא יתכן שלומד תורה במדינת היהודים יהיה עבריין פלילי״.