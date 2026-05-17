אבלים וחפויי ראש ליוו המונים אמש - מוצאי שבת קודש, פרשת במדבר - למנוחות את הרה"ג ר' ברוך אליהו גנוט זצ"ל, מנהלה המיתולוגי והמסור של ישיבת "תושיה" בתפרח, אשר נפטר לאחר שחלה במחלה הקשה, והוא בן 74 בפטירתו. במשך חודשים ארוכים התמודד בגבורה עם המחלה הקשה, כאשר בהיכלי התורה העתירו לרפואתו, אך בצאת השבת השיב את נשמתו הטהורה ליוצרה.

המנוח זצ"ל נולד בח' בניסן תשי"ב לאביו הרב מנחם מנדל גנוט זצ"ל. במשך עשרות בשנים נשא על כתפיו את עול אחזקתה הגשמית והרוחנית של ישיבת תפרח, והיה ליד ימינו הנאמן של ראש הישיבה, יבלחט"א הגאון רבי אביעזר פילץ. כמו כן, היה מקורב ביותר למשגיח, הגאון הצדיק רבי דן סגל.

מסירותו של ר' ברוך לישיבה הייתה לשם דבר ולא ידעה גבולות. שמו הלך לפניו כמי שהיה מוכן להקריב את נפשו ממש עבור קיום התורה; בעבר אף נגזר עליו עונש מאסר בעקבות פעילותו למען ביסוס הישיבה, ממנו ניצל בנס, כשהוא מוכיח שדבר לא יעמוד בפני דאגתו למפעל התורה הגדול בדרום.

בצד עסקנותו המזהירה, היה תלמיד חכם עצום ששקד על תלמודו. תפילותיו נאמרו בלב שובר וכמונה מעות, ובחודשיו האחרונים, על אף חוליו המשותף והייסורים הקשים, סירב לוותר והגיע במסירות נפש לתפילת שחרית בהיכל הישיבה. מיד לאחר התפילה, היה מוסר שיעור משניות קבוע לקבוצת בחורים.

מעבר לתפקידו הרשמי, ר' ברוך זצ"ל ייזכר לעד כ"אבא" של אלפי הבחורים שעברו בישיבה לאורך הדורות. כל בחור ובחור זכה ממנו ליחס אישי, חם ואוהב, כאילו היה בנו יחידו.

כתושב מושב תפרח, פעל ר' ברוך ללא לאות למען הכלל והפרט. הוא עמד בחזית המאבקים על קדושת השבת ומניעת חילולי שבת באזור הדרום, ושימש כאחד מוותיקי ונאמני נציגי תנועת 'דגל התורה' באזור.

בנוסך, כיהן כנציג ארגון 'אתרא קדישא' בדרום, שם עמד על המשמר להצלת קברי קדמונים. פטירתו מגיעה באופן מצמרר ימים ספורים בלבד לאחר פטירתו של יו"ר הארגון, הגאון רבי דוד מיכאל שמידל זצ"ל. רק לפני מספר חודשים שיכלה המשפחה גם את אחיו, הרה"ח ר' אברהם גנוט ז"ל, מחשובי חסידי חב"ד בקריית גת.

בהלוויה רוויית דמעות שיצאה אמש מרחבת ישיבת תפרח, ספדו לו גדולי התורה מרורים על האור הגדול שכבה ועל הדמות המופתית שהלכה לבלי שוב.

משם המשיך מסע הלוויה לבית החיים החדש של תפרח במושב גילת, שם נטמן לקול בכיים של אלפי תלמידיו, מוקיריו ובני משפחתו הרוממה. המנוח זצ"ל זכה להקים משפחה מפוארת, דור ישרים מבורך, תלמידי חכמים ומרביצי תורה הממשיכים את דרכו.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.