שעה קצרה לפני כניסת השבת ליוו המונים למנוחות את האישה החשובה מרת פסיה גלויברמן ע"ה, אשת יבלחט"א הרה"ח ר' אשר אלתר גלויברמן שיחי׳, אשר נפטרה בשיבה טובה ובשיבה מופלגת, כשהיא מותירה אחריה דורות ישרים מבורכים.

המנוחה ע"ה, אוד מוצל מאש, שרדה את תופת השואה האיומה בבודפשט שבהונגריה. לאחר המלחמה הקימה את ביתה על אדני התורה והחסידות. יחד עם יבדלחט"א בעלה, השתקעו בירושלים ונמנו על חסידי קרלין בעיר.

המנוחה הייתה מיוחסת לצאצאי הגה"ח רבי חיים בער חיימסון זצ"ל, מי שהיה גבאי אצל האדמו"ר ה'צמח צדק' מליובאוויטש זיע"א. כל חייה היו חטיבה אחת של מעשי חסד, צניעות והצנע לכת, כאשר היא מקדישה את עתותיה לחינוך בניה ובנותיה בדרך התורה והחסידות, מתוך דבקות בערכי הנצח שקיבלה מבית אביה.

הותירה אחריה בנים ובנות, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התורה והחסידות: הרב יעקב חיים (יענקל'ה), הרב שמואל, הרב ברוך. ובנותיה מרת הולצמן, מרת ברנר, ומרת יעקובוביץ.

בני המשפחה האבלה יושבים שבעה בבית המנוחה, ברחוב ארזי הבירה 48, ירושלים.

ת.נ.צ.ב.ה.