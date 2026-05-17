יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט יצא היום (ראשון) בהתקפה חריפה נגד ענישתו של לוחם הנח"ל שנשלח ל-30 ימי מחבוש בגלל ענידת פאץ' עליו הכיתוב "משיח". ביסמוט, שקיים שיחה עם הורי הלוחם, הבהיר כי "העונש לא מידתי, לא נכון ולא צודק".

"אני לא נוהג להתערב, אני מכבד מוסדות, אבל פה אתם צודקים", אמר ביסמוט להורי הלוחם במהלך השיחה. יו"ר הוועדה הוסיף והדגיש: "כל לוחם הוא כמו הילד שלי".

בהתייחסותו לעניין עצמו, ציין ביסמוט: "אני לא אדם דתי ואין לי כיפה על הראש, אבל כמו כל יהודי בעולם אני מתפלל שלוש פעמים ביום לבואו של המשיח. אין בזה שום דבר פסול!"

הקריאה לרמטכ"ל: "עוד לא מאוחר לתקן"

מוקדם יותר פרסם ביסמוט הודעה חריפה בה קרא לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה. "לוחם נח"ל יחל היום לרצות 30 ימי מאסר, כשכל 'חטאו' הוא ענידת פאץ' משיח", כתב. "אני קורא לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה השגויה והקיצונית הזו. עוד לא מאוחר לתקן".

כזכור, האירוע התרחש במהלך ביקורו של הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון. במהלך הסקירה הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח".