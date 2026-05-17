יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט יצא היום (ראשון) בהתקפה חריפה נגד ענישתו של לוחם הנח"ל שנשלח ל-30 ימי מחבוש בגלל ענידת פאץ' עליו הכיתוב "משיח". ביסמוט, שקיים שיחה עם הורי הלוחם, הבהיר כי "העונש לא מידתי, לא נכון ולא צודק".
"אני לא נוהג להתערב, אני מכבד מוסדות, אבל פה אתם צודקים", אמר ביסמוט להורי הלוחם במהלך השיחה. יו"ר הוועדה הוסיף והדגיש: "כל לוחם הוא כמו הילד שלי".
בהתייחסותו לעניין עצמו, ציין ביסמוט: "אני לא אדם דתי ואין לי כיפה על הראש, אבל כמו כל יהודי בעולם אני מתפלל שלוש פעמים ביום לבואו של המשיח. אין בזה שום דבר פסול!"
הקריאה לרמטכ"ל: "עוד לא מאוחר לתקן"
מוקדם יותר פרסם ביסמוט הודעה חריפה בה קרא לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה. "לוחם נח"ל יחל היום לרצות 30 ימי מאסר, כשכל 'חטאו' הוא ענידת פאץ' משיח", כתב. "אני קורא לרמטכ"ל לחזור בו מההחלטה השגויה והקיצונית הזו. עוד לא מאוחר לתקן".
כזכור, האירוע התרחש במהלך ביקורו של הרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי אצל פלוגת לוחמים מחטיבת הנח"ל המוצבת ביישוב שא-נור שבצפון השומרון. במהלך הסקירה הבחין הרמטכ"ל באחד החיילים כאשר על הווסט הצבאי שלו מוצמד פאץ' שעליו הכיתוב "משיח".
העונש: 30 יום למפקד ו-14 ימים על תנאי למפקד
הרמטכ"ל הורה על נקיטת צעדים משמעתיים מידיים ונוקשים. הלוחם הועמד לדין משמעתי ונשלח ל-30 ימי מחבוש בפועל. מפקדו של החייל נידון ל-14 ימי מחבוש על תנאי, ואילו מפקד הפלוגה קיבל הערה פיקודית שנרשמה בתיקו האישי. על פי הדיווחים, בצה"ל אומרים שבפלוגה אותרו "בעיות נוספות".
לפי הדיווחים, הלוחם פנה במכתב למפקד חטיבת הנח"ל, אל"מ אריק מויאל, בבקשה להמתיק את עונשו. במכתבו הביע חרטה, הבהיר כי לא התכוון להפר פקודות וביקש להתחשב בכך שמדובר בטעות בשיקול דעת.
סערה פוליטית ותקשורתית
ההחלטה עוררה סערה במערכת הפוליטית והתקשורתית. העיתונאי ינון מגל ציין באירוניה כי החייל קיבל "30 יום יותר ממה שקיבלה הפצ"רית", בהתייחס לעונש שהוטל על מחבלת פלסטינית שביצעה פיגוע.
חברי כנסת ופרשנים נוספים הצטרפו לביקורת, כאשר חלקם תהו מדוע הרמטכ"ל שינה את עמדתו בנושא לעומת התבטאויותיו בעבר. "על הרמטכ"ל להשיב מה השתנה מאז, והאם מופעלים על הפיקוד העליון של צה"ל לחצים תקשורתיים ופוליטיים שהוא אינו מצליח לעמוד בהם", נכתב באחת התגובות.
יצוין כי חטיבת הנח"ל נמצאת בימים אלה בפעילות מבצעית אינטנסיבית בדרום לבנון, ורק לפני מספר שבועות נפלו ארבעה לוחמים מסיירת הנח"ל בקרב גבורה מול מחבלי חיזבאללה.
