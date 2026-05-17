אם לא יהיו שינויים דרמטיים של הרגע האחרון, מליאת הכנסת תאשר השבוע - בקריאה טרומית - את חוק לפיזור הכנסת ובקרוב נדע את התאריך המדויק של בחירות 2026.

בסיעות החרדיות הבהירו בסוף השבוע כי אין כוונה לאפשר דחייה בהחלטה לפיזור הכנסת וכי "אין אמון" בהבטחות של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי ייעשה מאמץ אחרון להעביר את חוק הגיוס בכנס הקיץ הנוכחי.

יו"ר ש"ס, אריה דרעי, התייחס בסוף השבוע למשבר הפוליטי והקדמת הבחירות ובשיחה עם חברי כנסת מהסיעה אמר: "השקענו מאמצים אדירים להעביר את החוק, ש"ס הפגינה שותפות נאמנה לקואליציה אבל גורמים בין ראשי הקואליציה וחברי כנסת מ'הליכוד' ו'הציונות הדתית' לא נהגו בדרך דומה והפרו בבוטות את ההבטחות וההסכם שהם חתומים עליו".

דרעי הוסיף ותקף: "בשורה התחתונה הקואליציה לא סיפקה את החוק הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, זאת התנהלות מבישה וחסרת אחריות שלא ניתן להשלים איתה".

"משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית", אמר דרעי לחברי הכנסת: "בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

כזכור, בניגוד ל'דגל התורה', שהכריזה השבוע בפומבי על סיום הברית עם גוש נתניהו, בש"ס נמנעים מהצהרה כזו. דובר המפלגה, אשר מדינה, אף התייחס במרומז להחלטת 'דגל התורה': "מי שסבור שממשלת שמאל תיתן לנו הכול - חי בדמיונות. המכנה המשותף היחיד של אוסף הדמויות שם הוא שנאת חרדים".

ההבדל בגישה בין שתי הסיעות החרדיות בולט במיוחד לאור המכתב הדרמטי של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שהורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי. במכתב בכתב ידו, הבהיר הגר"ד לנדו כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "המושג גוש אינו קיים".