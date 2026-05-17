כיכר השבת
ישראל הולכת לבחירות

אריה דרעי: "התנהלות הקואליציה מבישה וחסרת אחריות שלא ניתן להשלים איתה"

החרדים יתמכו השבוע בפיזור הכנסת בקריאה טרומית | אריה דרעי תקף בחריפות את השותפות בליכוד ובציונות הדתית: "הפרו בבוטות את ההסכמים, לא ניתן להשלים עם ההתנהלות המבישה" (חרדים)

אריה דרעי, בשבוע שעבר בכנסת (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

אם לא יהיו שינויים דרמטיים של הרגע האחרון, מליאת הכנסת תאשר השבוע - בקריאה טרומית - את חוק לפיזור הכנסת ובקרוב נדע את התאריך המדויק של בחירות 2026.

בסיעות החרדיות הבהירו בסוף השבוע כי אין כוונה לאפשר דחייה בהחלטה לפיזור הכנסת וכי "אין אמון" בהבטחות של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, כי ייעשה מאמץ אחרון להעביר את בכנס הקיץ הנוכחי.

יו"ר ש"ס, , התייחס בסוף השבוע למשבר הפוליטי והקדמת הבחירות ובשיחה עם חברי כנסת מהסיעה אמר: "השקענו מאמצים אדירים להעביר את החוק, ש"ס הפגינה שותפות נאמנה לקואליציה אבל גורמים בין ראשי הקואליציה וחברי כנסת מ'הליכוד' ו'הציונות הדתית' לא נהגו בדרך דומה והפרו בבוטות את ההבטחות וההסכם שהם חתומים עליו".

דרעי הוסיף ותקף: "בשורה התחתונה הקואליציה לא סיפקה את החוק הבסיסי והחשוב ביותר שלנו, זאת התנהלות מבישה וחסרת אחריות שלא ניתן להשלים איתה".

"משהוברר שהחוק לא יעבור בכנסת הנוכחית", אמר דרעי לחברי הכנסת: "בהתאם להחלטת מועצת חכמי התורה אין לנו אלא להביא בהקדם לפיזור הכנסת ובחירות חדשות".

כזכור, בניגוד ל'דגל התורה', שהכריזה השבוע בפומבי על סיום הברית עם גוש נתניהו, בש"ס נמנעים מהצהרה כזו. דובר המפלגה, אשר מדינה, אף התייחס במרומז להחלטת 'דגל התורה': "מי שסבור שממשלת שמאל תיתן לנו הכול - חי בדמיונות. המכנה המשותף היחיד של אוסף הדמויות שם הוא שנאת חרדים".

ההבדל בגישה בין שתי הסיעות החרדיות בולט במיוחד לאור המכתב הדרמטי של ראש הישיבה הגר"ד לנדו, שהורה לחברי הכנסת של 'דגל התורה' לפעול לפיזור הכנסת בהקדם האפשרי. במכתב בכתב ידו, הבהיר הגר"ד לנדו כי מהיום והלאה השיקול היחיד יהיה "מה שטוב ליהדות החרדית", ללא מחויבות לבריתות העבר. במילים חריפות במיוחד, הצהיר ראש הישיבה כי "המושג גוש אינו קיים".

אריה דרעיגיוס חרדיםחוק הגיוסבחירות 2026

12
הליכוד מתנהגת כמו ויותר גרוע מבנט ולפיד ורוצה שכר כמו לבגין מהליכוד רק בפועל היא מפלגה ששונאת את הדת היהודית , כל נושא בדת מהכותל בפסח ומירון בל"ג בעומר ועד הילולא אצל שמואל הנביא וגם לגבי קבר של רחל אמינו הליכוד בראשות ביבי היא מהממשלות הגרועות שהיו לעם ישראל ניקורם נורא לדת
די לממשלת שמאל של ביבי
נכון וגרוע מזה הליכוד לא שולט במדינה..בגץ ע"י השמאל
נכון
11
עשרות שנים יכולתם להעביר ולא עשיתם כלום דאגתם לגובים ולכספים לחברים שלכם.. אם אני רוצה לשלוח את הילד שלי ללמוד תורה ושס עטשה לי פוזות וסלקציה אבל למקושרים או עשירים ישר מחבקים , הילדים ישבו כמה חודשים בבית
עכשיו זה הקואלציה ??
10
עונש משמיים לכולם כשהסכמתם סנקציות ללומדי תורה בושה שאין עדיין חוק כבוד התורה בישראל
מנחם
9
אריה דרעי היקר תודה לך וחברי הסיעה שעשו מעמצים לעביר את החוק אתה איש יקר ומה שגדולי הדור יגידו כך תעשו ועל תחששו
יוסף חיים
אתה בדרן חזק
חחחח
מה שתגיד אבל זה לא מצחיק
יוסף חיים
😀😀😀
משה
8
סופסוף התעורר
מא
7
מאמצים אדירים?? רוצה בצל??
אברהם
6
מה שגדולי הדור יאמרו תעשו דיי נמאס מהותיים שכביכול ערכיים אז שלא יחתמו מי שרוצה לבוא בטענות יבוא לכל הדתיים מהליכוד והציונות דתית שתקעו מקלות הגלגלים הקואליציה ועכשיו יבואו בטענות לחרדים מגדולי הדור אז ככה תעצרו אנחנו עם גדולי הדור נמאסתם עם הסחבת יש גבול ואת הגבול גדולי הדור שמים וזהו!!!!!
דני
5
מעניין למה לקח לכם 4 שנים להבין את זה אולי תירצו עוד פעם 4 שנים. שבסופם גם תגידו עבדו עלינו
דוד
הציבור מתחיל להתפכח... הבוגדים בציבור החרדי יושבים בקואליציה בשעה שמשליכים לכלא בני תורה
נכון מאוד
4
אתה היית חבר בקואליציה ששלחה בני תורה לכלא יש דין ויש דיין
לא נשכח לא נסלח
3
חברה פה חושבים שזה מצחיק אבל זה לא אריה דרעי ומיפלגה שלא לא היתבטלו ואני מבין את התיסכול אבא שלי תמיד אמר לי דבר כזה שביבי לא רוצה לעביר את החוק הגיוס ודרעי מי תחילת הקדנציה לחץ על ביבי לעביר אבל לביבי היה תרוצים משונים ולגבי הצנציות אתם חושבים שגדולי הדור לא יודעים
יוסף חיים

