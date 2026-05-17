כיכר השבת
רדיפת התורה

כמה מתוך ה'משתמטים' הם חרדים - וכמה באמת התגייסו? צה"ל חושף נתונים דרמטים

צה"ל חשף היום בפני הציבור מספרים ונתונים בנושא אחוז החרדים המשתמטים והעריקים בקרב הציבור הכללי | מה שצה"ל מכנה "משתמטים" הם בעצם בני הישיבות לומדי התורה, הנלחמים על קיומו של העם היושב בציון (חדשות)

18תגובות
בחורים עמלים על תלמודם בישיבת חברון, אילוסטרציה (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

נתונים חדשים שמפרסם היום (ראשון) חושפים את היקף הגיוס של בני הציבור החרדי לצד מחסור מבצעי חמור ופערים משמעותיים בשורות הצבא.

​לפי ההודעה, צבא הגנה לישראל נדרש בימים אלו להרחבת שורותיו באופן מיידי, בעודו מתמודד עם מחסור חמור של כ-12,000 חיילים בשירות חובה, מתוכם בין 6,000 ל-7,500 לוחמים.

הפער המבצעי משפיע ישירות על מערך המילואים, שחבריו נאלצים לבצע עשרות ימי שירות בשנה על מנת להגן על המדינה בשבע זירות שונות.

במסגרת המאמצים להשלמת הפערים, פועל להגברת שילובם של בני הציבור החרדי בשירות סדיר ובמילואים. נתוני הגיוס הרשמיים מצביעים על מגמת עלייה הדרגתית: בשנתון 2023 התגייסו כ-2,200 , בשנתון 2024 עלה המספר לכ-2,800 מתגייסים, ובחציון הראשון של שנתון 2025 התגייסו כ-1,850 חרדים, כאשר הצפי לסוף השנה הוא חציית רף ה-3,000.

​למרות העלייה במספרים, בצבא טוענים כי היקף הגיוס הנוכחי עדיין אינו עונה על הצרכים המבצעיים, וכי המערכת ערוכה לקלוט אלפי משרתים חרדים נוספים בטווח הזמן המיידי.

מנגד, נתוני האכיפה חושפים אתגר משמעותי: מתוך כ-80 אלף אזרחים הנמצאים בתהליכי השתמטות, כ-50% מוגדרים בוודאות כבני הציבור החרדי, וכ-25% נוספים מוערכים גם הם כמשתייכים למגזר זה.

​כחלק מההיערכות לקליטתם, הרמטכ"ל חתם על פקודת מטכ"ל ייעודית המגדירה באופן מפורט את תנאי השירות, לצד כתיבת הוראת קבע משלימה.

יתר על כן, ביולי 2025 קבע הרמטכ"ל כי יש להוציא צווי גיוס לכלל חייבי הגיוס מקרב הציבור החרדי, תוך התאמת תהליך הזימון ליצירת יעילות מרבית.

​הצבא ביצע לדבריו שורת "התאמות תרבותיות" בלשכות הגיוס, הכוללות מבחנים וראיונות מותאמים, וימי גיוס ייעודיים המקפידים על כשרות ומגדריות.

במקביל, מונה תת-אלוף אבינועם אמונה לתפקיד יועץ הרמטכ"ל לענייני חרדים, במטרה להוות נדבך מרכזי ברתימת החברה החרדית ובבניית מסלולי לוחמה ותומכי לחימה מותאמים, כדוגמת חטיבת חשמונאים, נצח יהודה, ותוכניות טכנולוגיות כגון קודקוד ומעלות.

צה"לחרדיםגיוס חרדים

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (38%)

לא (62%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

12
מה שהיה הוא לא מה שיהיה, הגיע הזמן להבין שעם הגדול באה האחריות
להסתגל
לא נלך לצבא השמד
פח
11
זיכרו תמיד! שיש בצבא קצין חינוך ויש הוראת מטכ"ל לשירות משותף והמטרה היא לחלן ע"י כך את החרדים בצבא ו-50% מהדת"ל הופכים דתלשי"ם זו עובדה.!
דתלש לייט חפיף
חילונים ממש ממש..צהל היה ונשאר מיסיון
נונו
10
אז למה הוא הוריד פאצ' משיח כדי לעשות את הצבא יותר מותאם לחרדים או הפוך
חיים
9
ערב טוב. השאלה זה לא רק כמה התגייסו, השאלה גם לאן שנה שעברה התגייסו לפי הכתבה 2800, כמה מתוכם התגייסו לקרבי?
חיים מאיר ויזניצר
בוא נתחיל שיתגייסו, לא מתקנים הכל ביום אחד.
אורח לרגע
8
אל איפוא הנתונים של כמה חילונים ושמאלנים משתמטים?
א.ש.
7
זאת אומרת 30000 משתמטים חילונים
זאב
זו הבעיה כשלא לומדים ליבה, הבנת הנקרא לוקה בחסר, וכל שכן הכישורים המתמטיים.
אורח לרגע
6
אין זכויות בלי חובות. תמיד תמצאו תירוצים לא להתגייס. אף פעם לא הציק לכם שאחרים נלחמים גם עבורכם , נח לכם לחיות בשקר שלכם, המיטה נוחה הכורסה נעימה אה שכחתי אתם פטורים כי אתם לומדים, רק אתם לומדים ואין למדנים זולתכם, וגדולים יש רק אצלכם. סליחה שהצבתי מראה
קושיית הציבור
בלי כח התורה אין זכות לחיים...
פח
תורה צריך לקיים. מה שווה ללמוד ולעבור עליה.
קושיית הציבור
5
החרדים לא ינהרו ללשכת גיוס.
אודי בן
4
עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום
היהודי הנצחי
3
חסר גם הרבה לומדי תורה , ואם באמת חסר לוחמים למה לעזעזל לא עושים מסלול שמתאים לצרכי הציבור החרדי קודקוד וחשמונאים לא מתאימים לבחור החרדי
יהודי פשוט

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר