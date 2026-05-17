מכה נוספת על תלמידי הישיבות: מועצת רשות מקרקעי ישראל, שנועדה בראשותו של שר הבינוי והשיכון חיים כץ, קיבלה היום (ראשון) החלטה תקדימית ומשמעותית אשר משנה מן היסוד את כללי המשחק בתוכניות הממשלתיות למגורים.

לפי ההחלטה, החל מהגרלות הדיור הקרובות, הסדרת המעמד הצבאי מול שלטונות צה"ל תהפוך לתנאי סף מחייב והכרחי לצורך קבלת תעודת זכאות והשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה". כך לפי דיווח של הכתב הפוליטי מיכאל שמש.

המשמעות המיידית של הצעד הדרמטי היא שלילת הטבת הדיור הממשלתית והיוקרתית ממי שמוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, בהם אלפי תלמידי ישיבות.

מאחורי המהלך עומדת שרשרת אירועים משפטיים וציבוריים, כאשר הנוסח שאושר היום מגיע ישירות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון. בג"ץ קבע בשורה של החלטות כי אין להעניק הטבות כלכליות וסבסודים ממשלתיים לחייבי גיוס שלא התייצבו לשירות, וכעת מתורגמת הפסיקה הזו למעשים בשטח הנדל"ן.

הצעד צפוי להוות מכה כלכלית אנושה וכואבת במיוחד עבור אלפי צעירים תלמידי ישיבות אשר עד כה ראו בתוכניות "דירה בהנחה" (ולפני כן "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה") את הדרך המרכזית והכמעט יחידה להגיע לרכישת קורת גג במחירים שפויים, ונהנו מאחוזי זכייה ניכרים בפרויקטים השונים ברחבי הארץ.

לצד השינוי הדרסטי בתנאי הסף, המועצה אישרה שינוי מבני עמוק בחלוקת הדירות כבר להגרלה הגדולה הקרובה. על פי המתווה החדש, רשות מקרקעי ישראל תשריין 50% מכלל הדירות שיועמדו להגרלה עבור חיילי מילואים בלבד, תוך מתן דגש מיוחד ועדיפות מובהקת למשרתים במערך הלוחם.

מדובר בהטבה חסרת תקדים בהיקפה לציבור המילואימניקים הנושא בנטל השירות. באשר ל-50% הנותרים מכלל הדירות בפרויקטים, אלו יופנו לכלל הציבור הרחב, אולם הזכאות להן תהיה כפופה, כאמור, לאותו תנאי חדש ונוקשה של הסדרת המעמד הרשמי מול הצבא.