כיכר השבת
עוד ועוד הטבות נשללות

מכה כלכלית משמעותית: בני ישיבות שלא התגייסו - לא יוכלו לראשונה להשתתף בהגרלות "דירה בהנחה"

החלטה תקדימית של מועצת רשות מקרקעי ישראל קובעת כי הסדרת המעמד הצבאי מול צה"ל תהפוך לתנאי סף להשתתפות בהגרלות "דירה בהנחה" | הצעד שהתקבל בעקבות פסיקת בג"ץ משנה לחלוטין את מפת הזכאות ותוקע טריז בסיכוייהם של צעירים חרדים שאינם מגויסים לזכות בדירה | פרטים ראשונים (חדשות)

50תגובות
(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

מכה נוספת על תלמידי הישיבות: מועצת רשות מקרקעי ישראל, שנועדה בראשותו של שר הבינוי והשיכון חיים כץ, קיבלה היום (ראשון) החלטה תקדימית ומשמעותית אשר משנה מן היסוד את כללי המשחק בתוכניות הממשלתיות למגורים.

לפי ההחלטה, החל מהגרלות הדיור הקרובות, הסדרת המעמד הצבאי מול שלטונות צה"ל תהפוך לתנאי סף מחייב והכרחי לצורך קבלת תעודת זכאות והשתתפות בהגרלות "". כך לפי דיווח של הכתב הפוליטי מיכאל שמש.

המשמעות המיידית של הצעד הדרמטי היא שלילת הטבת הדיור הממשלתית והיוקרתית ממי שמוגדרים כחייבי גיוס שלא הסדירו את מעמדם, בהם אלפי תלמידי ישיבות.

מאחורי המהלך עומדת שרשרת אירועים משפטיים וציבוריים, כאשר הנוסח שאושר היום מגיע ישירות בעקבות פסיקת בית המשפט העליון. בג"ץ קבע בשורה של החלטות כי אין להעניק הטבות כלכליות וסבסודים ממשלתיים לחייבי גיוס שלא התייצבו לשירות, וכעת מתורגמת הפסיקה הזו למעשים בשטח הנדל"ן.

הצעד צפוי להוות מכה כלכלית אנושה וכואבת במיוחד עבור אלפי צעירים תלמידי ישיבות אשר עד כה ראו בתוכניות "דירה בהנחה" (ולפני כן "מחיר למשתכן" ו"מחיר מטרה") את הדרך המרכזית והכמעט יחידה להגיע לרכישת קורת גג במחירים שפויים, ונהנו מאחוזי זכייה ניכרים בפרויקטים השונים ברחבי הארץ.

לצד השינוי הדרסטי בתנאי הסף, המועצה אישרה שינוי מבני עמוק בחלוקת הדירות כבר להגרלה הגדולה הקרובה. על פי המתווה החדש, רשות מקרקעי ישראל תשריין 50% מכלל הדירות שיועמדו להגרלה עבור חיילי מילואים בלבד, תוך מתן דגש מיוחד ועדיפות מובהקת למשרתים במערך הלוחם.

מדובר בהטבה חסרת תקדים בהיקפה לציבור המילואימניקים הנושא בנטל השירות. באשר ל-50% הנותרים מכלל הדירות בפרויקטים, אלו יופנו לכלל הציבור הרחב, אולם הזכאות להן תהיה כפופה, כאמור, לאותו תנאי חדש ונוקשה של הסדרת המעמד הרשמי מול הצבא.

חוק הגיוסבג"ץדירה בהנחה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

34
לפרק את הממשלה חד משמעי!
שלמה
מה הקשר.. מי שעושה את כל הבעיות זה היועצת המשפטית ובג"צ ! אותם צריך להדיח !! ומהיר !
ינקלה
33
אם גולנקופף היה נשאר בשיכון ולא חיים כץ, מצבנו היה אחר, אבל לגור היה חשוב להראות שרירים וההמון הקנאי מחה כפיים, החשב כולם יוכלו את הדייסה
אשרי
'החשב' כיוון ל'עכשיו' נורא
מגזר מאותגר
העיקר שלגולנקנוף לא חסר דירות...
חנה
32
משמים השמעת דין - ארץ יראה ושקטה.
אורח לרגע
31
מה עם סתם משתמטים? חילונים המעדיפים לעבוד ומשתחררים על סעיף נפשי או עורקים?
יוסיפון
הם לא בשלב של קניית דירה
מה עם?
בדקת? תואר על חשבון המדינה הם עושים ומיסים של כולם
דוד
כמעט ואין כאלה !!!!!
נכה משחרור ירושלים
30
עכשיו יהיה מפולת נדלן
בני
29
חבל שהחרדים הם לא האתיופים של ההפגנה אז .יושבים בשקט ומקבלים גזרות.אני כועס
יעקב
האתיופים משרתים בצהל
חיקל
28
אנחנו חולי נדלן אוהבים לרכוש דירות וקרקעות זהו עד לכאן .
זהו די עד לנדלן
27
מי צריך את הכסף של המדינה כשם שאנו לא צריכים את הביטחון וההגנה שלך המדינה למה נזדקק לכספיה ?
בני ברקי.
26
ברוך השם ותודה חאל 🙏🙏
חנה
25
טוב מאוד שדואגים למי שמוכן למסור נפש למען כלל ישראל. מי שלומד זה מצויין אבל הטבות אקסטרה מגיעות למי שנותן אקסטרה
...
אילו רק זה היה נכון, האם הלימון דרש את זה לכל המשתמטים גם למוסלמים,צ'רקסים,נוצרים, הד"ל,השמאל או רק לעמלי התורה?
אופניק

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר