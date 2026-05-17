ערב חג השבועות, בסימן של אחדות, הוקרה והתחדשות, למתנדבי ארגון ההצלה הלאומי - מד"א, התכנסו בסוף השבוע האחרון עשרות מתנדבי מד"א - הצלה אלעד לערב גיבוש חגיגי ומושקע. אשר במהלכו התקיימה השתלמות חוסן - סדנה מקצועית שהועברה למתנדבים כחלק מהפקת לקחים מאירועי מלחמת "שאגת הארי" והמקרים המורכבים בהם טיפלו צוותי הארגון בשטח בתקופה האחרונה.

את המעמד פתח בדברים יו"ר מד"א - הצלה אלעד, עו״ד אלעזר אגסי. אשר שיתף את המתנדבים בהתרגשותו מהמעמד והודה על פעילותם הרבה של המתנדבים והתווה את חזון הסניף להמשך הדרך.

מנהל מרחב ירקון במד"א, מר חיים דורי, כיבד את האירוע בנוכחותו ושיבח את המקצועיות הבלתי מתפשרת של המתנדבים, המציב את מתנדבי מד"א - הצלה אלעד בחזית העשייה של מד"א.

כיבד בנוכחותו הרה״ג נפתלי גלנץ שליט"א רב קהילת ׳חסידים׳ באלעד, שהביא את ברכתו של הגאון הגדול רבי שמואל אליעזר שטרן שליט״א. הגר"נ גלנץ עמד בדבריו על ערכה הנשגב של הצלת חיים והזכות העצומה שנפלה בחלקם של המתנדבים ושל בני משפחותיהם - השותפים המלאים למצווה. כמו כן, שיבח הגר"נ גלנץ את מתנדבי הארגון, השומרים על קדושת השבת כערך עליון וכפופים לכל גדרי ההלכה בדרכם להצלת חיים.

באירוע המיוחד השתתפו נציגים נוספים מהנהלת מרחב ירקון, בהם: סגן מנהל מרחב ירקון מר שחר חזקלביץ, יו"ר מתנדבים ירקון דרום מר ניר שלהב לצד אישי ציבור נוספים.

מתנדבי מד"א - הצלה אלעד, הינם חלק בלתי נפרד ממערך הצלת החיים של כלל ארגוני ההצלה הפועלים תחת מד"א, מכל רחבי הארץ - ובהם: ארגון הצלה, צוות הצלה, החובש הר-נוף, הצלה בית שמש, מד"א-הצלה בגליל, מד"א-הצלה גלבוע, מד"א-הצלה דרום, מד"א-הצלה חולון בת-ים, הצלה טבריה ועוקף כינרת, הצלה יבניאל, מד"א-הצלה כפר חב"ד והמושבים, מד"א-הצלה כרמל, הצלה מירון, מד"א-הצלה ערד, מד"א-הצלה פתח תקווה, הצלה רחובות, הצלה ראש העין, הצלה שרון ועוד.

בהמשך הערב נהנו מתנדבי הסניף סביב שולחנות ערוכים מארוחת 'ליל שישי' חגיגית ועשירה באווירה של "שבת אחים גם יחד". במהלך הערב, אף חולקו למתנדבים שי כאות הערכה על פועלם.

המתנדבים יצאו עם תחושת סיפוק כשהם מחוזקים, מגובשים ומלאי כוחות להמשך המשימה המשותפת: הצלת חיים בכל הכוח בכל עת, בכל זמן ובכל שעה.