כיכר השבת
כל ילד הוא בן יחיד

"מכאן ייצא גדול הדור הבא": רבני אשדוד התרגשו עם ילדי 'שובו'

עשרות מצטייני ילדי 'שובו', מתל אביב במרכז ועד באר שבע בדרום, הגיעו להיבחן אצל רבני אשדוד על מסכתות משניות בעל פה • הרבנים לא הצליחו לעצור את התרגשותם: "אתם דור ההמשך של עם ישראל" (חרדים)

ילדי שובו בבחינה אצל רבני אשדוד| צילום: צילום: יהושע פרוכטר

התרגשות גדולה נרשמה בחמישי האחרון אצל רבני אשדוד כשעשרות ילדים מצטיינים מרשת החינוך 'שובו' הפועלת במגזר הכללי הדהימו את הרבנים בידיעותיהם במסכתות משניות רבות בעל פה.

המעמד נפתח בבית מדרשו של הגאון רבי מאיר אבוחצירא ברובע הסיטי, קבוצות הילדים הגיעו יחד עם מחנכיהם והתיישבו בסך כשרבי מאיר מכבד כל ילד באופן אישי לומר משניות תוך שהוא בוחן את ידיעותיהם ומפליא את בקיאותם ומברכם שיזכו להאיר עיני ישראל בתורה.

במהלך המבחן הפתיע והגיע הנגיד הרב יוסף הוך, יו"ר שובו בארה"ב, הנושא בעול החזקת הרשת מזה שנים רבות מתוך רגש של אחריות לעתיד עם ישראל. הגר"מ אבוחצירא בירכו בחמימות רבה "שיזכה לברכת יוסף המשביר לכל בעין טובה", והדגיש: "ההשקעה בילדי ישראל היא הטובה ביותר ונושאת פירות ופירי פירות בזה ובבא".

עם סיום המבחן לא הצליח הרב אבוחצירא לכלוא התרגשותו ותיאר בהרחבה לילדים ולמחנכיהם מה רבה גדולתה של כל נשמה יהודית וכי כל אחד יכול להעפיל במעלות התורה ולהיות בעצמו גדול בתורה ומענקי הרוח בעם ישראל. "כשיודעים שכל ילד בכיתה הוא בן יחיד של קודש אבריך הוא", אמר ברגש, "יש את הכוח והרצון להשקיע בו שוב ושוב עד שזוכים לראות ברכה בעמלנו".

מהסיטי המשיכו הילדים למועצה הדתית שם בחנו אותם הרה"ג חיים קלמנוביץ, הרה"ג חיים בן חמו והרה"ג אברהם ישעיהו בוגנים, יחד עם יו"ר המועה"ד הרב עובדיה דהן. כמעשהו בסיטי כך חזר על עצמו המחזה הנפלא במבחן אצל רבני המועה"ד כשכולם משתאים נוכח עוצמת הידיעות שהפגינו הילדים.

שמחת התורה שפיעמה בחלל פרצה מעצמה לריקוד נלהב של הרבנים עם הילדים ומחנכיהם, כשהיום (ראשון) עתידים הילדים להיבחן יחד עם עוד עשרות חבריהם אצל גדולי ישראל בבני ברק.

ילדי שובו בבחינה אצל רבני אשדוד (צילום: יהושע פרוכטר)
